Погода в Краснодарском крае на майские праздники и 9 Мая 2019: в День Победы синоптики прогнозируют грозовые дожди

Первые майские выходные порадовали кубанцев погодой. Было по-летнему жарко, хоть иногда и капал небольшой дождик. Однако на День Победы синоптики дают менее приятный прогноз.

9 и 10 мая в большинстве районов края ожидаются кратковременные дожди, в отдельных территориях с грозами и градом. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами при грозе и кучево-дождевой облачности порывы 12-17 метров в секунду, иногда могут достигать и 20 метров в секунду.

Днем 9 мая температура воздуха составит 18…19 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов, 10 мая днем будет 23 градуса тепла, а ночью похолодает до 12 градусов.

Как сообщили в пресс-службе центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодарского края, на Черноморском побережье 9 мая местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки с грозой. Зато днем 10 мая дождя не будет. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха днем 9 мая поднимется до +18 градусов, ночью похолодание до 13 градусов. 10 мая в обеденные часы столбики термометров покажут 21 градус, а ночью – 12.

В Краснодаре 9 мая ожидается дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Днем будет тепло, градусники покажут до +21, а ночью опустятся до +11. 10 мая также дождь, днем 21 градус тепла, а ночью -11.

По данным Яндекс.Погода, 11 мая в крае облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит 20…22 градуса, ночью – 15 градусов. 12 мая по региона ожидается небольшой дождь. Днем ожидается до 20 градусов тепла, ночью похолодает до 14.

11 и 12 мая в Новороссийске пройдут небольшие осадки, днем столбики термометров покажут до 18 градусов тепла, ночью опустятся до 13. В Анапе в выходные также небольшой дождь, днем +17, а ночью температура упадет до 13 градусов.

В Краснодаре 11 мая облачно с прояснениями, а 12 мая снова пойдет дождь. В субботу до 22 градусов тепла, ночью – 13. 11 мая похолодает до 18 градусов.