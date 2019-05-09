Парад Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре: прямая онлайн-трансляция.

Парад Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре - всегда грандиозное событие. В этот раз кубанская столица отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Главной городской площади, по традиции, проходят парадные расчеты и военная техника. «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию этого грандиозного события.

С самого раннего утра в центре города полно людей - горожане вышли заранее, чтобы занять самые лучшие места и поближе к площади, где обычно проходит техника.

Участники парада Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре

9 мая пройдут войска Краснодарского территориального гарнизона с привлечением вооружения и 23 единиц военной техники, 40 парадных расчетов. В колоннах пройдут тысячи военных - это летчики, курсанты военных училищ, кадеты, представители спецподразделений, казаки, Росгвардия.

Затем к парадным расчетам присоединится и военная техника - современные ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», переносной зенитный комплекс «Игла». Самое современное вооружение, которое сейчас защищает границы России. Там же покажут и раритетную технику времен Великой Отечественной войны.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Конечно, лучшая точка - напротив Главной городской площади. Если вы займете одно из мест на временных трибунах, которые уже установили вдоль администрации, то во время репетиции все увидите.

КСТАТИ

Как обычно, в День Победы усиливают меры безопасности. К полицейским подключатся еще и казаки, сотрудники Росгвардии. А чтобы проведению Парада Победы в Краснодаре ничего и никто не помешал, в городе перекрывают улицы.