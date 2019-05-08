Енисей - Краснодар 11 мая 2019: Прогноз на матч 28 тура чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу стремится к своему завершению. Если имя чемпиона уже известно, то борьба за еврокубки и выживание продолжается.

В матче 28 тура премьер-лиги «Краснодар», идущий третьим, сыграет с аутсайдером – красноярским «Енисеем».

В предыдущем туре команда Мурада Мусаева не смогла воспользоваться осечками ЦСКА и «Локомотива» и сыграла вничью с «Ростовом». А «Енисей» сумел одержать свою четвертую победу в сезоне, одолев «Анжи», но это не помогло сибирякам подняться со дна турнирной таблицы. Только чудо поможет красноярцам избежать вылета из футбольной элиты, в случае поражения и без того минимальные шансы на стыковые матчи растают полностью.

«Краснодар» продолжает борьбу за исторический выход в Лигу Чемпионов, потому победа для «горожан» крайне важна.

Единственная встреча между «Краснодаром» и «Енисеем» состоялась в ноябре в 14-м туре. Тогда на домашней арене «быки» разгромили гостей – 3:0, голами во втором тайме отметились Газинский, Классон и Каборе.

В этот раз также букмекеры не сомневаются в успехе «Краснодара». Коэффициент на победу «горожан» - 1,43, на ничью – 4,35, на победу «Енисея» - 7,5. Не согласиться со специалистами в данном случае сложно, а потому предполагаем уверенную победу гостей в этом матче.