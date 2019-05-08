Одни стреляли, другие штамповали снаряды - так ковалась Великая Победа

День Победы - это праздник со слезами на глазах. И это нужно помнить всегда! «Праздник», потому что ценой титанических усилий мы одержали победу над фашистами, а «со слезами на глазах», потому что мы помним весь этот ужас, через который прошел наш народ. Даже спустя 74 года после капитуляции захватчиков, в 2019 году, в каждой семье жива память о тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу. Кто оставлял жизнь и здоровье в окопах и у станков на заводах.

В канун Дня Победы в пресс-центре кубанской «Комсомолки» мы встретили ветеранов Великой Отечественной войны на традиционном мероприятии - «Землянка «КП». В этот раз к нам пришли Дмитрий Никитович Шлыков, Юрий Федорович и Татьяна Алексеевна Рындины, Николай Тимофеевич Литвин и Степан Степанович Моргун.

Мы постарались обстановкой приблизиться ко времени Великой Отечественной. Были и люди в форме тех лет, и оружие, и легендарные письма-треугольники.

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Очень радует, что память о героическом подвиге не меркнет, не тускнеет в умах поколений. Есть разные мнения по поводу воспоминаний тех лет, некоторые считают, что незачем детям знать про войну, про ее ужасы: про страх, про голод, про ранения, про смерть. Но как тогда передать героизм подвигов, как передать чувство гордости за свой народ?

- Нужно, чтобы люди знали и помнили, чтобы детям передавали, чтобы это не стало чем-то формальным. Память о великой победе и скорбь о погибших должны оставаться в сердцах, - уверены наши гости-ветераны.

Поздравить ветеранов пришли наши постоянные партнеры и друзья – «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть».

Сотрудники завода: Юрий Палкин, командир военизированного газоспасательного отряда КНПЗ, Элла Колотаева, руководитель отдела документооборота, Владимир Помодьяло, специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и Ирина Батурина советник генерального директора сидели с ветеранами за одним столом, вспоминали с фронтовиками истории войны, пели песни тех лет.

- Дорогие ветераны, мы от всей души поздравляем вас с этим великим днем – Днем Победы! Мы очень благодарны вам за ваш подвиг, знаем, каким трудом вам давалась эта победа, сколько лишений вам пришлось пережить. Это навсегда останется в наших сердцах, - обратился к ветеранам Юрий Палкин. – Наши бабушки и дедушки воевали, поэтому для нас самих война очень близка. Это осталось в генетической памяти, и мы никогда этого не забудем.

- Вы являетесь гордостью нашей страны. Мы вас очень ценим и любим. Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, чтобы вас любили ваши внуки и правнуки, - поздравил фронтовиков Владимир Помодьяло.

- Спасибо, что завоевали право на жизнь нашему народу, что перенесли вся тяготы и лишения войны, - добавила Элла Колотаева.

А еще представители Краснодарского НПЗ подарили всем ветеранам памятные подарки. Фронтовики были очень довольны.

Отметим, что Краснодарский НПЗ ежегодно осуществляет крупные социальные и благотворительные проекты. Только за прошлый год при поддержке завода в кубанской столице были запущены два проекта регионального значения - скалодром и сенсорно-динамический зал для реабилитации детей с особенностями развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата. За эти инициативы буквально на днях КНПЗ был награжден в Кремле федеральной премией «Родительское спасибо». Так же особое внимание уделяется экологическим проектам и просветительским проектам, которые предприятие реализовывает вместе с Русским географическим обществом.

Еще к нам пришли поздравить ветеранов казачата из краснодарской школы № 8, воспитанники Межшкольного эстетического центра ассоциированной школы ЮНЕСКО. Сначала читали стихи. Они так понравились ветеранам, что каждый из них счел своим долгом также ответить стихом.

Ветераны и ученики казачьей школы №8 г.КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Интересное наблюдение: стихи, которые декламировали ветераны и дети войны, были исключительно о несгибаемости и силе духа советского человека, о ратном подвиге во имя Родины.

Потом были песни о войне. Пели их все вместе.

Поздравить ветеранов с Днем Победы пришли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

- Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мы все перед вами в неоплатном долгу. Я сам, как человек военный, могу вам сказать, что Россия останется крепкой и сильной, пока молодежь будет чтить традиции русского воинства и сохранять ту силу духа, которую проявляли вы в годы войны, - обратился к ветеранам депутат Заксобрания Краснодарского края Евгений Шендрик.

К поздравлениям присоединился и Николай Петропавловский, также представляющий законотворцев.

- Дорогие ветераны! Великий подвиг вы совершили много лет назад, когда спасли мир от чумы фашизма. Сегодня ваш ежедневный гражданский подвиг заключается уже в том, что вы как участники войны готовы рассказать о том, что было и как было тогда на самом деле. Спасибо вам сыновье и низкий поклон за все, что вы сделали и делаете поныне. Без вашего труда, слов и слез в уголке глаза было бы сложно сохранить память о войне и великой победе. И не просто сохранить, а передать уже нашим детям и внукам. Вы спасли мир тогда, а память спасает нас сегодня, - поздравил ветеранов Николай Петропавловский.

Директор краснодарской "Комсомолки" представляет Кубанский календарь Великой Отечественной войныФото: Кирилл ВЕРШИНИН

БЛИЗНЕЦЫ НА ВОЙНЕ

Ну и куда же без фронтовых историй. Одну из них рассказал Дмитрий Никитович Шлыков, который во время войны был минометчиком.

- Война меня застала в Куйбышевском военно-десантном училище. Командир роты нас часто водил на тактические занятия, где мы укладывали парашют, потом прыгали с ним, учились стрелять из миномета. Короче говоря, нас готовили к заброске в тыл противника. Спустя два месяца после начала войны нас, несколько десятков курсантов, повезли встречать и охранять наше правительство, которое переезжало в Куйбышев. Всем нам, недоучившимся курсантам, срочно присвоили звания сержантов и отправили по разным подразделениям. Меня направили в Беслан.

Там Дмитрию Никитовичу доверили взвод 82-миллиметровых минометов. В этом взводе было два брата-близнеца из Грозного.

- Они до того были похожи, что едва мог их различать. За свои танцы и песни ребят полюбил весь взвод. В обучении они также были впереди всех. За это я часто отпускал братьев в увольнение. Там они влюбились в девушек, - вспоминает Шлыков. - Однажды они пришли к проходной полка и попросили меня дать совет насчет девушек. А я и думаю, ну какой из меня советчик, ведь я всего на год старше, да еще и не женатый. Братья познакомили меня со своими невестами. Оказалось, что это были две сестры-осетинки, хорошие девушки. Но порешили так: бойцы-близнецы после войны вернулся в Беслан и женятся на избранницах.

Это было время, когда немцы надвигались на Северный Кавказ.

- Нас отправили на фронт. В целях безопасности я хотел развести близнецов по разным минометным расчетам. Но те взмолились, просили оставить их вместе. Это увидел наш полковник, пришлось рассказать. И тогда командир приказал близнецов не разлучать. Так они и остались вместе в первом расчете, - продолжает Дмитрий Никитович. - Недалеко от Владикавказа мы вступили в бой с немецкими войсками. Завязались самые ожесточенные бои в этом районе. У немцев было превосходство в вооружении. Нас бомбили с самолетов и штурмовали танками, но им так и не удалось отбросить наши расчеты, крепко мы стояли у Владикавказа. В одно время фашисты через громкоговорители после очередного обстрела кричали: «Иван, сдавайся!» Но ни один солдат не перешел на сторону немцев.

Обстрелы продолжались и продолжались. Один снаряд угодил как раз в первый расчет, в котором были близнецы. Они погибли.

- От того снаряда мне в лицо, ниже правого глаза, прилетел осколок, а пороховой налет остался по сей день. Это случилось 6 ноября 1942 года, всего в нескольких десятках километров от Грозного, откуда родом были братья, - закончил Дмитрий Никитович.

СПРАВКА «КП»

Уникальную обстановку военных лет в стенах пресс-центра «КП» - Кубань» нам удалось воссоздать благодаря помощи клуба «Святослав», его руководителя Сергея Никонова и талантливого фотохудожника Ирины Морозовой. Жанр, в котором она работает, называется виртуальная документалистика. На стенах пресс-центра обустроились сразу две коллекции ее фотографий: «Женские лица Победы» и «Война на объективе». Работы привлекают внимание необычным самобытным стилем. Источниками для сюжетов служат рассказы ветеранов, сцены из мемуаров участников, истории некоторых экспонатов в музеях. Фотографии подкупают своей «обыденностью», нет в них ни плакатного пафоса, ни чрезмерной героической патетики. Люди просто делают свою работу и живут в непростых условиях войны на уничтожение.