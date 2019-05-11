«Служба в армии - прекрасная возможность полюбоваться природой Камчатки и не только»: военный комиссар Краснодарского края рассказал о весеннем призыве

На Кубани активно идет весенний призыв граждан на военную службу в Вооруженные силы России. Около тысячи человек уже пополнили ряды, еще более 5500 тысяч должны отправиться служить до середины июля - к этому времени закончится призыв.

- Александр Николаевич, вы недавно стали военным комиссаром Краснодарского края - в должности почти два месяца (см. справку "КП", - прим. авт). На первой встрече с губернатором вы получили от него указания - продумать, как активнее готовить молодежь не только к службе в армии, но и вовлекать в занятие спортом. Уже решили с чего начать?

- Во время встречи с губернатором обсуждалось много вопросов, в том числе связанных и с подготовкой к службе в вооруженных силах, военно-патриотическим воспитанием молодежи Кубани.

Губернатор поддержал все наши начинания в этих вопросах и определил приоритетные направления работы. Нами предприняты реальные шаги по их реализации, достигнуты определенные результаты. Но пределу совершенству нет. Ежегодно Краснодарский край поставляет в войска порядка 12-13 тысяч подготовленных как профессионально, так и физически призывников, по основным показателям является одним из лучших не только в Южном военном округе, но и в целом в России.

Александр Кузнецов. Фото: администрация Саратовской области

Но хочу отметить, что и до меня в нашем крае было сделано немало. Так что я пришел уже на хорошо подготовленную почву. Мне приятно отметить положение дел в Краснодарском крае. У нас молодежь мотивирована на службу в армии - процент годности составляет 82. И это заслуга не только военного комиссариата, это комплексный подход к проблемам молодежи как государственных органов власти, министерств и ведомств, так и общественных организаций. В крае очень хорошо развита и реализуется программа здорового образа жизни, а вопросам физической культуры и спорта уделяется особое внимание. Так что в армию ребята приходят уже подготовленными и физически крепкими.

Хорошо работает подготовительный институт - ДОСААФ. Он проводит большую работу по подготовке молодежи к службе в армии по обучению военно-учетным специальностям.

За каждой школой, учебным классом закреплены наставники из числа ветеранов военной службы, боевых действий. Стало практикой проведение в школах уроков мужества, дней открытых дверей в воинских частях.

В нашем крае широко развито казачество. Это такой плюс для вооруженных сил. В прошлом году 890 ребят призвали в казачьи части, в этот раз планируется набрать под тысячу человек.

Кроме этого, молодежь Кубани активно занимается в военно-патриотических объединениях и организациях, где получает начальные военные знания. Одним из основных является Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

На сегодняшний день юнармейское движение в Краснодарском крае насчитывает в своих рядах свыше 10 000 молодых патриотов и продолжает развиваться.

- А сколько всего призывников?

- Всего в рамках весеннего призыва в Вооруженные силы России отправится служить более 6500 тысяч человек. Хотя Кубань - привлекательный район и для тех, кто уже отслужил. После того как жители других регионов страны отслужили в Краснодарском крае, многие приезжают к нам на постоянное место жительства. Ежегодно на воинский учет становятся больше граждан, чем призывалось в вооруженные силы. У нас замечательная молодежь и яркие традиции у Кубани. А планов много! Например, проводить День призывника. Причем не только на призывном пункте, где обычно это и делаем, но и в каждом районе Кубани. Чтобы парень уходил в армию в торжественной обстановке, чтобы это был его праздник. С привлечением художественных коллективов, с напутственными словами от родителей, военных, чиновников. Кроме того, разрабатываем сейчас программу, которая называется «Лучший призывник района». Самого-самого будем выбирать по нескольким номинациям - преемственность поколений, лучший по профессии (например, прошел курсы ДОСААФ или получил военно-учетную специальность), отличник учебы, за спортивные достижения и другое. И лучшему призывнику будут выдаваться специальное удостоверение, которое будет учитываться при распределении в часть, а родителям - благодарственные письма за воспитание.

На краевом призывном пункте уже появились новые справочные стенды. Раньше можно было получить информацию о том, куда отправляется служить призывник, только у дежурного. Теперь же вся информация открытая и доступная - там можно найти списки всех призывников и место их распределения. Кроме того, созданы группы психологов и юристов, которые готовы оказывать помощь как родителям призывников, так и самим призывникам. То есть мы внимательно следим за службой каждого парня в течение всего срока. Судьбы призывников нам не безразличны.

- Где обычно служат кубанские парни?

- Более 40% призывников проходят службу в Краснодарском крае. Это парни из многодетных семей, семей с тяжелым семейным положением. А остальные отправляются по всей стране - география обширна. Служба в армии - это возможность за государственные деньги один год провести в другом регионе России, например, полюбоваться природой Камчатки и не только.

- А тот, кто не хочет на Камчатку, может выбрать альтернативную службу?

- Конечно, у призывника есть право на альтернативную гражданскую службу. Только таких ребят мало. В прошлом году 52 человека решили не идти в армию, а выбрать альтернативную службу. В весенний призыв мы получили 30 заявлений. Альтернативная служба - это не держать в руках автомат в воинской части, а больше выполнять социальную работу в различных учреждениях края. Обычно парни идут в больницы, амбулатории, поликлиники санитарами, помощниками медперсонала. Только есть одно отличие от службы в части - срок больше. Служат альтернативщики не год, а 21 месяц. Чтобы приносить пользу обществу на гражданке. Здесь две особенности: первое - на заседании призывной комиссии гражданин должен аргументированно обосновать, что военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию; второе - в установленные сроки (в год призыва весной до 1 апреля, осенью до 1 октября) подать заявление в призывную комиссию. В нем он указывают причину, почему не может служить в армии. Специальная комиссия его рассматривает и уже потом приходит разнарядка, куда именно поедет парень. Обычно альтернативщики служат в пределах края.

- Уклонистов много в крае?

- Эти случаи - единичные. И сразу все дела передаются в прокуратуру. Есть люди, которые не оповестили по каким-либо причинам, но мы все это выясняем и с каждым случаем разбираемся. Проводится большая профилактическая работа в этом направлении.

Технополис Минобороны "ЭРА".

- В Анапе работает уникальный технополис Министерства обороны - «ЭРА». Здесь службу несут военные научных рот, они разрабатывают проекты для российской армии - беспилотные самолеты и боевые машины, системы слежения, способы борьбы с биологическим оружием и много другое. Сам комплекс больше похож на санаторий, нежели на воинскую часть. Кубанские ребята могут попасть сюда на службу?

-Конечно. Причем семь наших призывников уже точно будут там служить. И эти данные не окончательные. Есть и другие призывники, которых планируем направить в технополис «ЭРА». Но стоит помнить, что там служит элита российской армии - ребята, у которых за плечами не только высшее образование, но и различные научные разработки.

- Президент недавно объявил о том, что Россия будет отказываться от срочной службы. Если это случится, что будут делать военкоматы?

- Задача у военных комиссариатов - не только призыв граждан на военную службу. Это еще и мобилизация на военное время, защита края. Ведь военный комиссар еще и начальник войск территориальной обороны. И все, что связано с защитой жизненно важных объектов, ложится в том числе и на военного комиссара. Также это работа с пенсионерами Минобороны и членами их семей, а их в нашем крае более 50 тысяч, с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. А еще работа с молодежью, юнармейцами. То есть военный комиссариат не ограничивается только призывом, это часть комплексной работы. Пока же в крае есть преимущество по призыву в армию. Любое решение, которое примет Верховный главнокомандующий, мы выполним.

СПРАВКА «КП»

Александр Николаевич Кузнецов. Родился 1 июля 1962 года. Окончил Кемеровское высшее военное училище связи, Липецкий муниципальный институт права и экономики. С 1985 по 2007 год служил в армии на командующих должностях. С 2007 по 2012 год - начальник отдела государственной службы и административной работы управления финансов Липецкой области. С 2012 по 2015 год - военный комиссар Липецкой области. Далее заместитель капитана морского порта «Тамань». С февраля 2018 года - военный комиссар Саратовской области. С 4 марта 2019 года - военный комиссар Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

КОНТРАКТ ИЛИ СРОЧКА?

Каждый год в армию по контракту идут служить более тысячи кубанцев. С начала 2019 года контракт с Министерством обороны уже подписали более 300 человек.

- Военнослужащий по контракту пользуется широким набором социальных гарантий, говорит начальник Краснодарского пункта отбора на военную службу по контракту Алексей Карасев. - Кроме денежного довольствия и собственного жилья, ему предоставляется бесплатное вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение, льготы на получение образования, пенсия и выслуга 20 лет и более. Конечно же - карьерный рост. И еще одно преимущество контрактной службы - сам выбираешь, в какую часть пойти.

- Вместо службы по призыву можно подписать контракт…

- Только в таком случае служить придется минимум два года - таковы условия службы по контракту. А если военный округ решит расторгнуть договор с министерством, пойдет дослуживать по призыву.

-- Кто сегодня идет служить по контракту?

- Средний возраст кубанского контрактника - 23-30 лет. Это холостой мужчина, который имеет среднее специальное образование и ранее уже проходил службу по призыву.

- В какие рода войск идут?

- Статистика показывает, что это не десантники, не летчики и не моряки. Сегодня контрактники идут в мотострелковые подразделения. Если же служба связана с риском для жизни, то военный получает льготу - в таком случае год в армии идет за полтора года. На Кубани две такие части - это дивизия в Новороссийске и в Молькино.

БУДЬ В КУРСЕ

ГДЕ ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ

Желающих служить в армии по контракту ждут в пункте отбора по адресу: г. Краснодар, ул. Ярославская, 130.