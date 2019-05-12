2019-05-12T09:46:28+03:00
Общество

График отключений горячей воды 2019 в Краснодаре на все лето

С 27 мая начинает действовать график отключений горячей воды в Краснодаре в 2019 году
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Горячую воду начнут вырубать уже с 27 маяГорячую воду начнут вырубать уже с 27 маяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 27 мая начнется первая волна отключения горячей воды в Краснодаре. Мыться в тазиках горожанам придется, как и обычно, две недели. Появился график отключения горячей воды 2019 в Краснодаре по всем районам и округам.

- Отключать горячую воду будут все лето в разных многоэтажках города, - пояснили в управляющей компании ГУК-Краснодар. – Это связано с тем, что котельные останавливают на ремонт и профилактику. А еще именно летом их готовят к зиме – меняют старые детали, приводят в порядок механизмы.

График отключения горячей воды в Краснодаре в 2019 году – в этих домах ГУК-Краснодар не будет горячей воды две недели в разное время. Ищите свой дом и знайте, когда доставать тазики.

16-ый Полевой участок, 17, 19 с 27 мая по 10 июня

1-Мая, 71/1, 75/1 с 13 по 27 июня

1-я Заречная, 15 корп.1, корп.2 с 17 по 30 июня

2-ой проезд Стасова, 61 с 29 июля по 12 августа

2-ой проезд Стасова, 63 с 29 июля по 12 августа

2-ой проезд Стасова, 97 с 17 по 30 июня

30-ой Иркутской дивизии, 10 корп.1 с 17 по 30 июня

30-ой Иркутской дивизии, 10 корп.2 с 17 по 30 июня

30-ой Иркутской дивизии, 14 с 17 по 30 июня

30-ой Иркутской дивизии, 6 с 17 по 30 июня

30-ой Иркутской дивизии, 9 корп.1 с 17 по 30 июня

30-ой Иркутской дивизии, 9 корп.2 с 17 по 30 июня

3-яя линия Нефтяников, 24 с 1 по 15 июля

3-яя линия Нефтяников, 7 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.2 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.3 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.4 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.5 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.6/1 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.6/2 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.7 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.8 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 146 корп.9 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 148 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 148 корп.1 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 35 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 37 корп.1 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 52 с 15 по 29 июля

40-летия Победы, 54 с 15 по 29 июля

40-летия Победы, 63 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 65 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 67 с 1 по 15 июля

40-летия Победы, 71 с 1 по 15 июля

Аверкиева, 1 с 3 по 17 июня

Азовская, 11 с 18 июня по 2 июля

Азовская, 13 с 18 июня по 2 июля

Азовская, 16 с 18 июня по 2 июля

Азовская, 18 с 18 июня по 2 июля

Азовская, 20 с 18 июня по 2 июля

Азовская, 3-1 (кв. 1-75) с 18 июня по 2 июля

Азовская, 3-2 (кв. 76-135) с 18 июня по 2 июля

Азовская, 5 с 18 июня по 2 июля

Айвазовского, 100 с 17 по 30 июня

Айвазовского, 102 с 17 по 30 июня

Айвазовского, 106 с 17 по 30 июня

Айвазовского, 106 корп.А с 17 по 30 июня

Айвазовского, 114 с 17 по 30 июня

Айвазовского, 118 с 17 по 30 июня

Айвазовского, 77 с 13 по 27 июня

Алма-Атинская, 148 с 1 по 15 июля

Алтайская, 10 с 13 по 27 июня

Алтайская, 10а с 13 по 27 июня

Алтайская, 12 с 13 по 27 июня

Алтайская, 12 корп.а с 13 по 27 июня

Алтайская, 14 с 13 по 27 июня

Алтайская, 14а с 13 по 27 июня

Алтайская, 2а (кв. 1-72 с 13 по 27 июня

Алтайская, 2 (кв. 73-179) с 13 по 27 июня

Алтайская, 4 с 13 по 27 июня

Алтайская, 6 с 13 по 27 июня

Алтайская, 8 с 13 по 27 июня

Алтайская, 8а с 13 по 27 июня

Анапская, 22 с 18 июня по 2 июля

Анаская, 24 с 18 июня по 2 июля

Армавирская, 60 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 13 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 15 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 17 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 19 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 23 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 25 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 27 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 29 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 31 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 33 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 39 с 17 июня по 1 июля

Атарбекова, 43 с 15 по 29 июля

Атарбекова, 45 с 17 июня по 1 июля

Атарбекова, 47 с 17 июня по 1 июля

Атарбекова, 49 с 17 июня по 1 июля

Аэродромная, 10 корп.1 с 6 по 20 августа

Аэродромная, 10 корп.2 с 6 по 20 августа

Аэродромная, 9 с 2 по 16 июля

Бабушкина, 281 корп.1 270023 Бабуш.283/1 с 6 по 20 августа

Бабушкина, 281 корп.2 с 6 по 20 августа

Бабушкина, 291 с 6 по 20 августа

Пос. Белозерный, 1 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 1 корп.1 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 10 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 11 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 12 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 13 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 14 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 15 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 16 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 17 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 18 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 19 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 20 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 20/1 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 21 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 22 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 24 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 24 корп.1 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 25 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 4 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 5 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 6 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 7 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 8 с 1 по 15 июля

Пос. Белозерный, 9 с 1 по 15 июля

Бершанской, 402 с 13 по 27 июня

Благоева, 13 корп.1 с 17 по 30 июня

Благоева, 13 корп.2 с 17 по 30 июня

Благоева, 14 с 17 по 30 июня

Благоева, 19 с 13 по 27 июня

Благоева, 2 с 17 по 30 июня

Благоева, 20 с 17 по 30 июня

Благоева, 21 корп.1 с 17 по 30 июня

Благоева, 21 корп.2 с 17 по 30 июня

Благоева, 24 с 17 по 30 июня

Благоева, 28 с 17 по 30 июня

Благоева, 3 с 17 по 30 июня

Благоева, 38 с 13 по 27 июня

Благоева, 4 с 17 по 30 июня

Благоева, 40 с 13 по 27 июня

Благоева, 44 с 13 по 27 июня

Благоева, 46 с 13 по 27 июня

Благоева, 48 с 13 по 27 июня

Благоева, 6 с 17 по 30 июня

Благоева, 7 с 17 по 30 июня

Благоева, 8 с 17 по 30 июня

Благоева, 9 с 17 по 30 июня

Бородина 18 А1 с 29 июля по 12 августа

Бородина 18 А (9эт) с 29 июля по 12 августа

Бородина, 20 с 29 июля по 12 августа

Бородина, 22 с 29 июля по 12 августа

Брюсаова, 10 с 17 июня по 1 июля

Брянская, 3 с 6 по 20 августа

Брянская, 4 с 6 по 20 августа

Брянская, 5 с 6 по 20 августа

Брянская, 8 с 6 по 20 августа

Бургасская, 23 с 17 по 30 июня

Бургасская, 23 корп.А с 17 по 30 июня

Бургасская, 27 с 17 по 30 июня

Бургасская, 37 с 17 по 30 июня

Бургасская, 56 с 17 по 30 июня

Бургасская, 63 с 17 по 30 июня

Вавилова, 16 с 18 июня по 2 июля

Ведомственная, 8 с 14 по 28 мая

Весенняя, 21 с 1 по 15 июля

Витаминкомбинат, 1 с 27 мая по 10 июня

Витаминкомбинат, 2 с 27 мая по 10 июня

Витаминкомбинат, 5 с 27 мая по 10 июня

Витаминкомбинат, 7 с 27 мая по 10 июня

Витаминкомбинат, 8 с 27 мая по 10 июня

Власова, 292 (№ 129986) (кв. 1-60) с 2 по 16 июля

Власова, 292 (№ 130206) (кв. 61-96) с 2 по 16 июля

Володарского, 10 корп.В с 5 по 19 августа

Володарского, 10 корп.Г с 5 по 19 августа

Воровского, 195 с 17 июня по 1 июля

Воровского, 197 с 17 июня по 1 июля

Воровского, 223 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Воровского, 225 с 17 июня по 1 июля

Воровского, 227 с 17 июня по 1 июля

Воронежская, 31 с 1 по 15 июля

Воронежская, 39 с 1 по 15 июля

Воронежская, 50 с 1 по 15 июля

Воронежская, 58 с 1 по 15 июля

Восточно-Кругликовская, 50 с 3 по 17 июня

Восточно-Кругликовская, 55 с 3 по 17 июня

Вторая Пятилетка, 11 с 13 по 27 июня

Вторая Пятилетка, 15 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 4 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 4 корп.1 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 6 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 6 корп.1 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 8 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 8 корп.1 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 8 корп.2 с 17 по 30 июня

Вторая Пятилетка, 9 с 13 по 27 июня

Гаврилова, 60 с 6 по 20 августа

Гаврилова, 62 с 6 по 20 августа

Гагарина, 132 с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 135 с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 137 с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 139 с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 170 с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 250 корп.А с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 57 с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 73 корп.А с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 73 корп.Б с 17 июня по 1 июля

Гагарина, 89 с 17 июня по 1 июля

Гаражная, 77 с 14 по 28 мая

Гаражная, 77 корп.1 с 14 по 28 мая

Герцена, 192 с 17 июня по 1 июля

Герцена, 194 с 17 июня по 1 июля

Гидростроителей, 12 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 13 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 16 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 17 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 18 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 19 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 21 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 22 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 23 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 24 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 26 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 28 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 29 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 32 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 33 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 34 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 35 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 36 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 37 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 39 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 40 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 45 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 47 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 49 с 13 по 27 июня

Гидростроителей, 51 с 13 по 27 июня

Гимназическая, 22 с 17 по 30 июня

Гимназическая, 60 с 17 по 30 июня

Главная, 26 с 13 по 27 июня

Главная, 28 с 13 по 27 июня

Главная, 29 с 13 по 27 июня

Главная, 31 с 13 по 27 июня

Главная, 33 с 13 по 27 июня

Главная, 34 с 13 по 27 июня

Главная, 38 с 13 по 27 июня

Главная, 40 с 13 по 27 июня

Главная, 42 с 13 по 27 июня

Главная, 44 с 13 по 27 июня

Гоголя, 23-1 (кв. 1-76,77а,78а,79а,80а) с 17 по 30 июня

Гоголя, 23-2 (кв.77,78,79,80,81-152) с 17 по 30 июня

Гоголя, 37 с 17 по 30 июня

Гоголя, 65 с 17 по 30 июня

Гоголя, 65 с 17 по 30 июня

Гражданская, 16 с 3 по 17 июля

Гражданская, 18 с 3 по 17 июля

Гражданская, 6 с 3 по 17 июля

Гудимы, 25 с 17 по 30 июня

Гудимы, 25 с 17 по 30 июня

Гудимы, 26 с 17 по 30 июня

Гудимы, 28 с 17 по 30 июня

Гудимы, 30 с 17 по 30 июня

Гудимы, 32 с 17 по 30 июня

Гудимы, 54 с 17 по 30 июня

Гудимы, 64 с 17 по 30 июня

Гудимы, 64 корп.1 с 17 по 30 июня

декоративная, 1 корп.3 с 27 мая по 10 июня

Дербентская, 18 с 17 июня по 1 июля

Дербентская, 18 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Дзержинского, 1 корп.А с 6 по 20 августа

Дзержинского, 103 с 17 июня по 1 июля

Дзержинского, 11 корп.1 с 6 по 20 августа

Дзержинского, 11 корп.2 с 6 по 20 августа

Дзержинского, 11 корп.3 с 6 по 20 августа

Дзержинского, 115 с 17 июня по 1 июля

Дзержинского, 99 с 17 июня по 1 июля

Димитрова, 120 (9 эт) с 13 по 27 июня

Димитрова, 120 с 13 по 27 июня

Димитрова, 122 с 13 по 27 июня

Димитрова, 127 с 17 по 30 июня

Димитрова, 129 с 17 по 30 июня

Димитрова, 131 с 17 по 30 июня

Димитрова, 133 с 17 по 30 июня

Димитрова, 135 с 17 по 30 июня

Димитрова, 137 с 17 по 30 июня

Димитрова, 139 с 17 по 30 июня

Димитрова, 162 с 17 по 30 июня

Длинная, 192 с 5 по 18 августа

Длинная, 34 (кв. 1-75) с 1 по 15 июля

Длинная, 34 (кв. 76-105) с 1 по 15 июля

Дунайская, 54 с 29 июля по 12 августа

Дунайская, 54/1 с 29 июля по 12 августа

Енисейская, 54 с 29 июля по 12 августа

Железнодорожная, 12/1 с 5 по 18 августа

Железнодорожная, 20 с 5 по 18 августа

Железнодорожная, 22 с 5 по 18 августа

Жлобы, 1 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Зиповская, 22 с 1 по 15 июля

Зиповская, 23 с 15 по 29 июля

Зиповская, 25 с 15 по 29 июля

Зиповская, 27 с 15 по 29 июля

Игнатова, 1 с 17 по 30 июня

Игнатова, 10 с 17 по 30 июня

Игнатова, 12 с 17 по 30 июня

Игнатова, 16-1 с 17 по 30 июня

Игнатова, 16-2 с 17 по 30 июня

Игнатова, 3 с 17 по 30 июня

Игнатова, 31 с 17 по 30 июня

Игнатова, 33 с 17 по 30 июня

Игнатова, 37 с 17 по 30 июня

Игнатова, 39 с 17 по 30 июня

Игнатова, 4 с 17 по 30 июня

Игнатова, 43 с 17 по 30 июня

Игнатова, 47 с 17 по 30 июня

Игнатова, 5 с 17 по 30 июня

Игнатова, 51 с 17 по 30 июня

Игнатова, 55 с 13 по 27 июня

Игнатова, 57 с 13 по 27 июня

Игнатова, 6 с 17 по 30 июня

Игнатова, 61 с 13 по 27 июня

Игнатова, 63 с 13 по 27 июня

Игнатова, 65 ввод 1 с 13 по 27 июня

Игнатова, 65 ввод 2 с 13 по 27 июня

Игнатова, 67 с 13 по 27 июня

Игнатова, 7 с 17 по 30 июня

Игнатова, 8 с 17 по 30 июня

Игнатова, 9 с 17 по 30 июня

Ипподромная, 49 с 17 июня по 1 июля

Ипподромная, 53 с 17 июня по 1 июля

Калинина, 1 корп.15 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 1 корп.8 с 3 по 21 июля

Калинина, 13 корп.43 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.44 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.47 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.48 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.49 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.50 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.51 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.52 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.53 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.54 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.55 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.56 с 18 июня по 2 июля

Калинина, 13 корп.57 с 18 июня по 2 июля

Карасунская набережная, 79 с 1 по 15 июля

Карасунская набережная, 81 с 1 по 15 июля

Карасунская набережная, 83 с 1 по 15 июля

Карасунская, 44 с 17 по 30 июня

Карякина, 1 с 15 по 29 июля

Кирова, 50 с 17 по 30 июня

Кирова, 52 с 17 по 30 июня

Кирова, 58 с 17 по 30 июня

Кирова, 60 с 17 по 30 июня

Ковалева, 12 с 15 по 29 июля

Ковалева, 14 с 15 по 29 июля

Ковалева, 18 с 15 по 29 июля

Ковалева, 4 с 15 по 29 июля

Ковалева, 6 с 15 по 29 июля

Кожевенная, 6 с 1 по 15 июля

Коллективная, 43 с 15 по 29 июля

Коллективная, 45 с 15 по 29 июля

Кольцевая, 38 корп.1 с 1 по 15 июля

Коммунаров, 201 с 24 июля по 7 августа

Коммунаров, 203 с 24 июля по 7 августа

Коммунаров, 205 с 24 июля по 7 августа

Коммунаров, 225 с 3 по 17 июля

Коммунаров, 57 с 17 по 30 июня

Котовского, 39 с 2 по 16 июля

Котовского, 41 с 2 по 16 июля

Котовского, 48 с 2 по 16 июля

Котовского, 98 с 17 июня по 1 июля

Красина, 3 корп.3 с 17 по 30 июня

Красина, 3 корп.4 с 17 по 30 июня

Красная, 1 с 18 июня по 2 июля

Красная, 10 с 18 июня по 2 июля

Красная, 11 с 18 июня по 2 июля

Красная, 12 с 18 июня по 2 июля

Красная, 13 с 18 июня по 2 июля

Красная, 145 корп.1 с 16 по 30 июля

Красная, 153 с 16 по 30 июля

Красная, 2 с 18 июня по 2 июля

Красная, 3 с 18 июня по 2 июля

Красная, 4 с 18 июня по 2 июля

Красная, 6 с 18 июня по 2 июля

Красная, 7 с 18 июня по 2 июля

Красная, 8 с 18 июня по 2 июля

Красная, 9 с 18 июня по 2 июля

Красноармейская, 14 с 17 июня по 1 июля

Красных зорь, 23 с 17 июня по 1 июля

Красных партизан, 1А с 17 июня по 1 июля

Красных партизан, 155 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 157 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 159 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 161 корп.1 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 161 корп.2 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 242 с 6 по 20 августа

Красных партизан, 244 с 6 по 20 августа

Красных партизан, 246 с 6 по 20 августа

Красных партизан, 443 с 17 июня по 1 июля

Красных партизан, 541 с 6 по 20 августа

Красных партизан, 543 с 6 по 20 августа

Красных партизан, 559 с 14 по 28 мая

Красных партизан, 71 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 73 с 18 июня по 2 июля

Красных партизан, 75 с 18 июня по 2 июля

Кубанская набережная, 52 корп.1 с 17 по 30 июня

Кубанская набережная, 52 корп.2 с 17 по 30 июня

Курганная, 138 с 18 июня по 2 июля

Курганная, 140 с 18 июня по 2 июля

Курганная, 144 с 18 июня по 2 июля

ЛАЗУРНАЯ, 66 с 17 июня по 1 июля

ЛАЗУРНАЯ, 68 с 17 июня по 1 июля

Леваневского, 191 с 13 по 27 июня

Ленина, 71 с 17 по 30 июня

Лузана, 13 с 1 по 15 июля

Лузана, 14 с 1 по 15 июля

Лузана, 15 с 1 по 15 июля

Лузана, 17 с 1 по 15 июля

Лузана, 21 с 1 по 15 июля

Лузана, 41 с 1 по 15 июля

Лузана, 41 корп.1 с 1 по 15 июля

Лузана, 8 с 1 по 15 июля

Лукьяненко, 95 корп.1 с 18 июня по 2 июля

Лукьяненко, 95 корп.2 с 18 июня по 2 июля

Лукьяненко, 95 корп.3 с 18 июня по 2 июля

Лукьяненко, 95 корп.4 с 18 июня по 2 июля

Мачуги, 72 с 17 по 30 июня

Мачуги, 74 с 17 по 30 июня

Мачуги, 80 корп.1 с 17 по 30 июня

Мачуги, 80 корп.2 с 17 по 30 июня

Мачуги, 80 корп.3 с 17 по 30 июня

1 Мая, 228 с 3 по 17 июня

1 Мая, 234 с 3 по 17 июня

1 Мая, 262 с 3 по 17 июня

1 Мая, 298А с 3 по 17 июня

1 Мая, 97 с 1 по 15 июля

Минская, 120 с 1 по 15 июля

Минская, 128 с 1 по 15 июля

Мира, 35 с 17 по 30 июня

Мира, 37 с 17 по 30 июня

Мира, 44 лит. А с 17 по 30 июня

Мира, 44 лит. А1 с 17 по 30 июня

Мира, 64 с 17 по 30 июня

Морская, 11 с 6 по 20 августа

Московская, 2 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Московская, 48 с 1 по 15 июля

Московская, 52 с 1 по 15 июля

Московская, 66 с 15 по 29 июля

Московская, 70 с 15 по 29 июля

Московская, 72 с 15 по 29 июля

Московская, 80 с 15 по 29 июля

Московская, 82 с 15 по 29 июля

Московская, 84 с 15 по 29 июля

Московская, 86 с 15 по 29 июля

Московская, 88 с 15 по 29 июля

Московская, 90 с 15 по 29 июля

Невкипелого, 15 с 13 по 27 июня

Невкипелого, 19 с 13 по 27 июня

Невкипелого, 21 с 13 по 27 июня

Невкипелого, 23 с 13 по 27 июня

Невкипелого, 25 с 13 по 27 июня

Новаторов, 13 с 1 по 15 июля

Новаторов, 19 с 1 по 15 июля

Новаторов, 23 с 1 по 15 июля

Новороссийская, 11 корп.А с 17 июня по 1 июля

Новороссийская, 11 корп.Б с 17 июня по 1 июля

Новороссийская, 186 с 29 июля по 12 августа

Новосельская, 11 с 27 мая по 10 июня

Объединенная, 2 с 13 по 27 июня

Объединенная, 4 с 13 по 27 июня

Одесская, 20 с 14 по 28 мая

Одесская, 22 с 14 по 28 мая

Одесская, 25 с 6 по 20 августа

Одесская, 29 с 6 по 20 августа

Одесская, 31 с 6 по 20 августа

Одесская, 44 с 3 по 17 июля

Одесская, 46 с 3 по 17 июля

Октябрьская, 11 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 11 корп.1 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 11 корп.2 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 11 корп.б с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 12 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 14 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 15 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 15 корп.1 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 17 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 17 корп.1 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 19 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 21 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 21 корп.1 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 23 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 25 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 27 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 29 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 3 3 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 31 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 4 3 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 5 3 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 7 3 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 85 с 17 по 30 июня

Октябрьская, 9 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 9 корп.1 с 24 июня по 8 июля

Октябрьская, 97 с 17 по 30 июня

Парковая, 11 с 17 июня по 1 июля

Парковая, 7 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Парковая, 9 с 17 июня по 1 июля

Пашковская, 139 с 5 по 18 августа

Пос. Плодородный, 1 с 3 по 17 июня

Пос. Плодородный, 7 с 3 по 17 июня

Приозерная, 9 с 17 по 30 июня

Приозерная, 13 с 17 по 30 июня

Приозерная, 15 с 17 по 30 июня

Приозерная, 17 с 17 по 30 июня

Приозерная, 19 с 17 по 30 июня

Промышленная, 21 корп.5 с 13 по 27 июня

Промышленная, 21 корп.7 с 13 по 27 июня

Промышленная, 21 корп.8 с 13 по 27 июня

Промышленная, 25 корп.3 с 13 по 27 июня

Промышленная, 25 корп.4 с 13 по 27 июня

Промышленная, 25 корп.5 с 13 по 27 июня

Промышленная, 38 с 13 по 27 июня

Пушкина, 11 с 17 по 30 июня

Пушкина, 5 с 17 по 30 июня

Пушкина, 5 с 17 по 30 июня

Рашпилевская, 132 корп.1 с 16 по 30 июля

Рашпилевская, 138 с 16 по 30 июля

Рашпилевская, 178 корп.1 с 6 по 20 августа

Рашпилевская, 32 с 17 по 30 июня

Рашпилевская, 34 с 17 по 30 июня

Российская, 130 с 1 по 15 июля

Российская, 134 с 1 по 15 июля

Российская, 136 с 1 по 15 июля

Российская, 138 с 1 по 15 июля

Ростовская, 30 с 15 по 29 июля

Рылеева, 354 с 2 по 16 июля

Рылеева, 358 с 2 по 16 июля

Рылеева, 360 с 2 по 16 июля

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 3 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 18 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 19 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 20 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 21 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 22 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 23 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 24 с 13 по 27 июня

с\х Лекраспром Ейское шоссе, 31 с 13 по 27 июня

1-е отделение с\з Солнечный, 38 с 15 по 29 июля

1-е отделение с\з Солнечный, 39 с 15 по 29 июля

1-е отделение с\з Солнечный, 44 с 15 по 29 июля

1-е отделение с\з Солнечный, 45 с 15 по 29 июля

Садовая, 12 с 1 по 15 июля

Садовая, 14 с 1 по 15 июля

Садовая, 17 с 5 по 18 августа

Садовая, 223 с 3 по 17 июля

Свободная, 74 с 29 июля по 12 августа

Свободная, 76 с 29 июля по 12 августа

Свободы, 11 с 1 по 15 июля

Свободы, 15 корп.1 с 1 по 15 июля

Свободы, 6 с 1 по 15 июля

Севастопольская, 2 с 2 по 16 июля

Севастопольская, 3 с 2 по 16 июля

Севастопольская, 4 с 2 по 16 июля

Севастопольская, 5 с 2 по 16 июля

Севастопольская, 6 с 2 по 16 июля

Седина, 206 с 13 по 27 июня

Седина, 46 с 17 по 30 июня

Селезнева, 116 с 17 по 30 июня

Селезнева, 118 с 17 по 30 июня

Селезнева, 120 с 17 по 30 июня

Селезнева, 122 с 17 по 30 июня

Селезнева, 124 с 17 по 30 июня

Селезнева, 126 с 17 по 30 июня

Селезнева, 128 с 17 по 30 июня

Селезнева, 130 с 17 по 30 июня

Селезнева, 134 с 17 по 30 июня

Селезнева, 136 с 17 по 30 июня

Селезнева, 138 с 17 по 30 июня

Селезнева, 140 с 17 по 30 июня

Селезнева, 142 с 17 по 30 июня

Селезнева, 144 с 17 по 30 июня

Селезнева, 146 с 17 по 30 июня

Селезнева, 150 с 17 по 30 июня

Селезнева, 158 с 17 по 30 июня

Селезнева, 160 с 17 по 30 июня

Селезнева, 162 с 17 по 30 июня

Селезнева, 164 с 17 по 30 июня

Селезнева, 176 с 17 по 30 июня

Селезнева, 202 с 17 по 30 июня

Селезнева, 210 с 17 по 30 июня

Селезнева, 214 с 17 по 30 июня

Селезнева, 216 с 17 по 30 июня

Селезнева, 220 с 17 по 30 июня

Селезнева, 246 с 17 по 30 июня

Селезнева, 76 17 по 30 июня

Селезнева, 78 с 17 по 30 июня

Селезнева, 82 с 17 по 30 июня

Селезнева, 84 с 17 по 30 июня

Селезнева, 86 корп.1 с 17 по 30 июня

Селезнева, 94 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 12 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 16 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 18-ввод 1 (кв.287-464) с 17 по 30 июня

Симферопольская, 18-ввод 2 (кв.1-286) с 17 по 30 июня

Симферопольская, 32 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 34 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 38 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 4 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 4 корп.1 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 40 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 42 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 54 с 17 по 30 июня

Симферопольская, 6 корп.1 с 17 по 30 июня

Славянская, 67 с 18 июня по 2 июля

Славянский проезд, 10 с 18 июня по 2 июля

Советская, 11 с 18 июня по 2 июля

Советская, 15 с 18 июня по 2 июля

Советская, 7 с 18 июня по 2 июля

Сормовская, 10 корп.1 с 13 по 27 июня

Сормовская, 10 корп.2 с 13 по 27 июня

Сормовская, 102 с 17 по 30 июня

Сормовская, 104 с 17 по 30 июня

Сормовская, 106 с 17 по 30 июня

Сормовская, 108 с 17 по 30 июня

Сормовская, 110 корп.1 с 17 по 30 июня

Сормовская, 110 корп.4 с 17 по 30 июня

Сормовская, 112 с 17 по 30 июня

Сормовская, 12 с 13 по 27 июня

Сормовская, 12а с 13 по 27 июня

Сормовская, 163 с 17 по 30 июня

Сормовская, 175 корп.1 с 17 по 30 июня

Сормовская, 175 корп.1 с 17 по 30 июня

Сормовская, 175 корп.2 с 17 по 30 июня

Сормовская, 177 с 17 по 30 июня

Сормовская, 183 с 17 по 30 июня

Сормовская, 189-1 с 17 по 30 июня

Сормовская, 189-2 с 17 по 30 июня

Сормовская, 189-3 с 17 по 30 июня

Сормовская, 191 с 17 по 30 июня

Сормовская, 193 с 17 по 30 июня

Сормовская, 197 с 17 по 30 июня

Сормовская, 9 с 17 по 30 июня

Сормовская, 9 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 107 корп.3 с 29 июля по 12 августа

Ставропольская, 115 с 29 июля по 12 августа

Ставропольская, 117 с 29 июля по 12 августа

Ставропольская, 119 с 13 по 27 июня

Ставропольская, 121 с 13 по 27 июня

Ставропольская, 127 с 13 по 27 июня

Ставропольская, 129 с 13 по 27 июня

Ставропольская, 131 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 133 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 135 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 151 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 155 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 157 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 159 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 161 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 163 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 165 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 167 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 169 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 171 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 173 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 175 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 177 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 179 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 179 корп.а с 17 по 30 июня

Ставропольская, 181 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 183 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 185 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 187 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 189 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 201 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 209 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 213 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 215 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 215 корп.2 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 217 корп.2 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 221 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 221 корп.2 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 222 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 224 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 224 корп.1 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 224 корп.2 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 226 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 228 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 230 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 232 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 232 корп.А с 17 по 30 июня

Ставропольская, 234 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 236 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 246 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 248 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 248 корп.А с 17 по 30 июня

Ставропольская, 252 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 254 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 258 с 17 по 30 июня

Ставропольская, 268 с 17 по 30 июня

Станкостроительная, 10 с 12 по 26 августа

Станкостроительная, 4 с 12 по 26 августа

Станкостроительная, 5 15.04.2019 29.04.2019

Старокубанская, 117 с 17 по 30 июня

Старокубанская, 119 с 17 по 30 июня

Старокубанская, 121 с 17 по 30 июня

Старокубанская, 125 с 17 по 30 июня

Старокубанская, 95 с 17 по 30 июня

Стасова, 102 с 29 июля по 12 августа

Стасова, 132 с 29 июля по 12 августа

Стасова, 140 с 17 по 30 июня

Стасова, 142 с 17 по 30 июня

Стасова, 143 с 17 по 30 июня

Стасова, 144 с 17 по 30 июня

Стасова, 146 с 17 по 30 июня

Стасова, 148 с 17 по 30 июня

Стасова, 150 с 17 по 30 июня

Стасова, 153 с 17 по 30 июня

Стасова, 166 с 17 по 30 июня

Стасова, 168 с 17 по 30 июня

Стасова, 179 с 13 по 27 июня

Стасова, 181 с 13 по 27 июня

Стасова, 187 с 13 по 27 июня

Стахановская, 16 с 1 по 15 июля

Стахановская, 24 с 1 по 15 июля

Строителей, 5 корп.1 280171 Ш.Нефтяник38 с 1 по 15 июля

Строителей, 7 с 1 по 15 июля

Суворова, 57 лит. А с 17 по 30 июня

Суворова, 57 лит. Б с 17 по 30 июня

Таганрогская, 1 с 29 июля по 12 августа

Таганрогская литер А, 1 с 29 июля по 12 августа

Таганрогская, 16 с 29 июля по 12 августа

Таганрогская, 22/1 с 29 июля по 12 августа

Таганрогская, 3 с 29 июля по 12 августа

Таганрогская, 4 с 29 июля по 12 августа

Таганрогская, 5 с 29 июля по 12 августа

Таманская, 156 с 29 июля по 12 августа

Темрюкская, 68 корп.1 с 18 июня по 2 июля

Темрюкская, 69 с 18 июня по 2 июля

Темрюкская, 71 с 18 июня по 2 июля

Темрюкская, 73 с 18 июня по 2 июля

Тепличная, 18 с 13 по 27 июня

Тепличная, 20 с 13 по 27 июня

Тепличная, 22 с 13 по 27 июня

Тепличная, 24 с 13 по 27 июня

Тепличная, 26 с 13 по 27 июня

Тепличная, 28 с 13 по 27 июня

Тепличная, 30 с 13 по 27 июня

Тепличная, 32 с 13 по 27 июня

Тепличная, 34 с 13 по 27 июня

Тепличная, 36 с 13 по 27 июня

Тепличная, 38 с 13 по 27 июня

Тепличная, 40 с 13 по 27 июня

Тепличная, 42 с 13 по 27 июня

Тепличная, 44 с 13 по 27 июня

Тепличная, 46 с 13 по 27 июня

Тепличная, 48 с 13 по 27 июня

Тепличная, 52 с 13 по 27 июня

Тепличная, 54 с 13 по 27 июня

Тепличная, 56 с 13 по 27 июня

Тепличная, 58 с 13 по 27 июня

Тепличная, 60 с 13 по 27 июня

Тепличная, 62 с 13 по 27 июня

Тихорецкая, 9 с 5 по 18 августа

Трудовой Славы, 10 с 13 по 27 июня

Трудовой славы, 13 с 13 по 27 июня

Трудовой славы, 15 с 13 по 27 июня

Трудовой славы, 19 корп.1 с 17 по 30 июня

Трудовой славы, 21 с 13 по 27 июня

Трудовой Славы, 22 с 13 по 27 июня

Трудовой славы, 23 с 17 по 30 июня

Трудовой Славы, 24 с 13 по 27 июня

Трудовой славы, 25 с 13 по 27 июня

Трудовой Славы, 34 с 13 по 27 июня

Трудовой Славы, 38 с 13 по 27 июня

Трудовой Славы, 44 с 13 по 27 июня

Трудовой Славы, 46 с 13 по 27 июня

Трудовой Славы, 48 с 13 по 27 июня

Тургенева, 17 С 27 мая по 10 июня

Тургенева, 112 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 122 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 126 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 135 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 140 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 140 корп.2 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 140 корп.3 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 142 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 144 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 145 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 148 корп.1 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 151 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 153 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 155 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 157 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 159 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 170 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 172 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 179 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 181 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 183 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 189 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 191 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 193 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 197 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 199 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 201 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 205 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 207 с 17 июня по 1 июля

Тургенева, 213 с 17 июня по 1 июля

Туляева, 1 с 17 по 30 июня

Туляева, 10 с 17 по 30 июня

Туляева, 11-1 с 17 по 30 июня

Туляева, 11-2 с 17 по 30 июня

Туляева, 12 с 17 по 30 июня

Туляева, 16 корп.1 с 17 по 30 июня

Туляева, 18 с 17 по 30 июня

Тюляева 19/1 - 1 (кв. 1-108) с 17 по 30 июня

Тюляева 19/1 - 2 (кв. 109-152) с 17 по 30 июня

Туляева, 19/2-1 (кв. 1-143) с 17 по 30 июня

Туляева, 19/2-2 (кв. 144-286) с 17 по 30 июня

Туляева, 20 с 17 по 30 июня

Туляева, 21 с 17 по 30 июня

Туляева, 25 с 17 по 30 июня

Туляева, 29-9эт с 17 по 30 июня

Туляева, 29-5 эт с 17 по 30 июня

Туляева, 35 с 17 по 30 июня

Туляева, 37 корп.1 с 17 по 30 июня

Туляева, 37 корп.2 с 17 по 30 июня

Туляева, 39 с 17 по 30 июня

Туляева, 5 с 17 по 30 июня

Туляева, 6 корп.1 с 17 по 30 июня

Туляева, 6 корп.2 с 17 по 30 июня

Уральская, 111 с 17 по 30 июня

Уральская, 113 с 17 по 30 июня

Уральская, 119 с 17 по 30 июня

Уральская, 146 с 17 по 30 июня

Уральская, 148 с 17 по 30 июня

Уральская, 150 с 17 по 30 июня

Уральская, 152 с 17 по 30 июня

Уральская, 154 корп.3 с 17 по 30 июня

Уральская, 158 корп.1 с 17 по 30 июня

Уральская, 158 корп.2 с 17 по 30 июня

Уральская, 158 корп.3 с 17 по 30 июня

Уральская, 164 с 17 по 30 июня

Уральская, 168 110016 ТЭЦ-КМР Тюляев22/1 (ЦТП-129) с 17 по 30 июня

Уральская, 172 с 17 по 30 июня

Уральская, 174 с 17 по 30 июня

Уральская, 178 с 17 по 30 июня

Уральская, 182 с 17 по 30 июня

Уральская, 184 с 17 по 30 июня

Уральская, 186 с 17 по 30 июня

Уральская, 188 с 17 по 30 июня

Уральская, 190 с 17 по 30 июня

Уральская, 194-1 (кв. 1-176) с 17 по 30 июня

Уральская, 194-2 с 17 по 30 июня

Уральская, 196 с 17 по 30 июня

Уральская, 198 с 17 по 30 июня

Уральская, 200 с 17 по 30 июня

Уральская, 204 с 17 по 30 июня

Уральская, 204 с 17 по 30 июня

Уральская, 81а с 17 июня по 1 июля

Уральская, 81 б с 17 июня по 1 июля

Урицкого, 6 с 1 по 15 июля

Фадеева, 413 с 13 по 27 июня

Фадеева, 415 с 13 по 27 июня

Фадеева, 419 с 13 по 27 июня

Фадеева, 421 с 13 по 27 июня

Фадеева, 423 с 13 по 27 июня

Фестивальная, 16 с 17 июня по 1 июля

Фестивальная, 33 с 17 июня по 1 июля

Фестивальная, 35 с 17 июня по 1 июля

Фестивальная, 37 с 17 июня по 1 июля

Фестивальная, 38 с 17 июня по 1 июля

Хаккурате, 10 корп.1 с 24 июля по 7 августа

Хаккурате, 10 корп.2 с 24 июля по 7 августа

Хаккурате, 12 с 24 июля по 7 августа

Харьковская, 127 с 18 июня по 2 июля

Целиноградская, 14 с 27 мая по 10 июня

Целиноградская, 4 с 27 мая по 10 июня

Целиноградская, 6 с 27 мая по 10 июня

Циолковского, 18 с 17 июня по 1 июля

Черкасская, 45 с 3 по 17 июня

Черкасская, 47 с 3 по 17 июня

Шоссе Нефтяников, 38 с 1 по 15 июля

Шоссе Нефтяников, 67 с 1 по 15 июля

Юннатов, 33 с 7 по 21 августа

Яна Полуяна, 12 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 14 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 16 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 18 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 22 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 24 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 26 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 28 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 30 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 32 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 34 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 36 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 38 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 4 0 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 42 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 44 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 46 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 50 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 52 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 54 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 56 с 15 по 29 июля

Яна Полуяна, 58 с 17 июня по 1 июля

Яна Полуяна, 60 с 17 июня по 1 июля

Янковского, 137 с 17 июня по 1 июля

Янковского, 149 с 17 июня по 1 июля

Янковского, 151 с 17 июня по 1 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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