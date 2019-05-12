График отключений горячей воды 2019 в Краснодаре на все лето
С 27 мая начнется первая волна отключения горячей воды в Краснодаре. Мыться в тазиках горожанам придется, как и обычно, две недели. Появился график отключения горячей воды 2019 в Краснодаре по всем районам и округам.
- Отключать горячую воду будут все лето в разных многоэтажках города, - пояснили в управляющей компании ГУК-Краснодар. – Это связано с тем, что котельные останавливают на ремонт и профилактику. А еще именно летом их готовят к зиме – меняют старые детали, приводят в порядок механизмы.
График отключения горячей воды в Краснодаре в 2019 году – в этих домах ГУК-Краснодар не будет горячей воды две недели в разное время. Ищите свой дом и знайте, когда доставать тазики.
16-ый Полевой участок, 17, 19 с 27 мая по 10 июня
1-Мая, 71/1, 75/1 с 13 по 27 июня
1-я Заречная, 15 корп.1, корп.2 с 17 по 30 июня
2-ой проезд Стасова, 61 с 29 июля по 12 августа
2-ой проезд Стасова, 63 с 29 июля по 12 августа
2-ой проезд Стасова, 97 с 17 по 30 июня
30-ой Иркутской дивизии, 10 корп.1 с 17 по 30 июня
30-ой Иркутской дивизии, 10 корп.2 с 17 по 30 июня
30-ой Иркутской дивизии, 14 с 17 по 30 июня
30-ой Иркутской дивизии, 6 с 17 по 30 июня
30-ой Иркутской дивизии, 9 корп.1 с 17 по 30 июня
30-ой Иркутской дивизии, 9 корп.2 с 17 по 30 июня
3-яя линия Нефтяников, 24 с 1 по 15 июля
3-яя линия Нефтяников, 7 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.2 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.3 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.4 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.5 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.6/1 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.6/2 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.7 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.8 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 146 корп.9 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 148 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 148 корп.1 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 35 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 37 корп.1 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 52 с 15 по 29 июля
40-летия Победы, 54 с 15 по 29 июля
40-летия Победы, 63 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 65 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 67 с 1 по 15 июля
40-летия Победы, 71 с 1 по 15 июля
Аверкиева, 1 с 3 по 17 июня
Азовская, 11 с 18 июня по 2 июля
Азовская, 13 с 18 июня по 2 июля
Азовская, 16 с 18 июня по 2 июля
Азовская, 18 с 18 июня по 2 июля
Азовская, 20 с 18 июня по 2 июля
Азовская, 3-1 (кв. 1-75) с 18 июня по 2 июля
Азовская, 3-2 (кв. 76-135) с 18 июня по 2 июля
Азовская, 5 с 18 июня по 2 июля
Айвазовского, 100 с 17 по 30 июня
Айвазовского, 102 с 17 по 30 июня
Айвазовского, 106 с 17 по 30 июня
Айвазовского, 106 корп.А с 17 по 30 июня
Айвазовского, 114 с 17 по 30 июня
Айвазовского, 118 с 17 по 30 июня
Айвазовского, 77 с 13 по 27 июня
Алма-Атинская, 148 с 1 по 15 июля
Алтайская, 10 с 13 по 27 июня
Алтайская, 10а с 13 по 27 июня
Алтайская, 12 с 13 по 27 июня
Алтайская, 12 корп.а с 13 по 27 июня
Алтайская, 14 с 13 по 27 июня
Алтайская, 14а с 13 по 27 июня
Алтайская, 2а (кв. 1-72 с 13 по 27 июня
Алтайская, 2 (кв. 73-179) с 13 по 27 июня
Алтайская, 4 с 13 по 27 июня
Алтайская, 6 с 13 по 27 июня
Алтайская, 8 с 13 по 27 июня
Алтайская, 8а с 13 по 27 июня
Анапская, 22 с 18 июня по 2 июля
Анаская, 24 с 18 июня по 2 июля
Армавирская, 60 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 13 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 15 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 17 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 19 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 23 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 25 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 27 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 29 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 31 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 33 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 39 с 17 июня по 1 июля
Атарбекова, 43 с 15 по 29 июля
Атарбекова, 45 с 17 июня по 1 июля
Атарбекова, 47 с 17 июня по 1 июля
Атарбекова, 49 с 17 июня по 1 июля
Аэродромная, 10 корп.1 с 6 по 20 августа
Аэродромная, 10 корп.2 с 6 по 20 августа
Аэродромная, 9 с 2 по 16 июля
Бабушкина, 281 корп.1 270023 Бабуш.283/1 с 6 по 20 августа
Бабушкина, 281 корп.2 с 6 по 20 августа
Бабушкина, 291 с 6 по 20 августа
Пос. Белозерный, 1 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 1 корп.1 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 10 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 11 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 12 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 13 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 14 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 15 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 16 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 17 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 18 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 19 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 20 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 20/1 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 21 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 22 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 24 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 24 корп.1 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 25 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 4 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 5 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 6 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 7 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 8 с 1 по 15 июля
Пос. Белозерный, 9 с 1 по 15 июля
Бершанской, 402 с 13 по 27 июня
Благоева, 13 корп.1 с 17 по 30 июня
Благоева, 13 корп.2 с 17 по 30 июня
Благоева, 14 с 17 по 30 июня
Благоева, 19 с 13 по 27 июня
Благоева, 2 с 17 по 30 июня
Благоева, 20 с 17 по 30 июня
Благоева, 21 корп.1 с 17 по 30 июня
Благоева, 21 корп.2 с 17 по 30 июня
Благоева, 24 с 17 по 30 июня
Благоева, 28 с 17 по 30 июня
Благоева, 3 с 17 по 30 июня
Благоева, 38 с 13 по 27 июня
Благоева, 4 с 17 по 30 июня
Благоева, 40 с 13 по 27 июня
Благоева, 44 с 13 по 27 июня
Благоева, 46 с 13 по 27 июня
Благоева, 48 с 13 по 27 июня
Благоева, 6 с 17 по 30 июня
Благоева, 7 с 17 по 30 июня
Благоева, 8 с 17 по 30 июня
Благоева, 9 с 17 по 30 июня
Бородина 18 А1 с 29 июля по 12 августа
Бородина 18 А (9эт) с 29 июля по 12 августа
Бородина, 20 с 29 июля по 12 августа
Бородина, 22 с 29 июля по 12 августа
Брюсаова, 10 с 17 июня по 1 июля
Брянская, 3 с 6 по 20 августа
Брянская, 4 с 6 по 20 августа
Брянская, 5 с 6 по 20 августа
Брянская, 8 с 6 по 20 августа
Бургасская, 23 с 17 по 30 июня
Бургасская, 23 корп.А с 17 по 30 июня
Бургасская, 27 с 17 по 30 июня
Бургасская, 37 с 17 по 30 июня
Бургасская, 56 с 17 по 30 июня
Бургасская, 63 с 17 по 30 июня
Вавилова, 16 с 18 июня по 2 июля
Ведомственная, 8 с 14 по 28 мая
Весенняя, 21 с 1 по 15 июля
Витаминкомбинат, 1 с 27 мая по 10 июня
Витаминкомбинат, 2 с 27 мая по 10 июня
Витаминкомбинат, 5 с 27 мая по 10 июня
Витаминкомбинат, 7 с 27 мая по 10 июня
Витаминкомбинат, 8 с 27 мая по 10 июня
Власова, 292 (№ 129986) (кв. 1-60) с 2 по 16 июля
Власова, 292 (№ 130206) (кв. 61-96) с 2 по 16 июля
Володарского, 10 корп.В с 5 по 19 августа
Володарского, 10 корп.Г с 5 по 19 августа
Воровского, 195 с 17 июня по 1 июля
Воровского, 197 с 17 июня по 1 июля
Воровского, 223 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Воровского, 225 с 17 июня по 1 июля
Воровского, 227 с 17 июня по 1 июля
Воронежская, 31 с 1 по 15 июля
Воронежская, 39 с 1 по 15 июля
Воронежская, 50 с 1 по 15 июля
Воронежская, 58 с 1 по 15 июля
Восточно-Кругликовская, 50 с 3 по 17 июня
Восточно-Кругликовская, 55 с 3 по 17 июня
Вторая Пятилетка, 11 с 13 по 27 июня
Вторая Пятилетка, 15 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 4 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 4 корп.1 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 6 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 6 корп.1 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 8 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 8 корп.1 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 8 корп.2 с 17 по 30 июня
Вторая Пятилетка, 9 с 13 по 27 июня
Гаврилова, 60 с 6 по 20 августа
Гаврилова, 62 с 6 по 20 августа
Гагарина, 132 с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 135 с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 137 с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 139 с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 170 с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 250 корп.А с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 57 с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 73 корп.А с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 73 корп.Б с 17 июня по 1 июля
Гагарина, 89 с 17 июня по 1 июля
Гаражная, 77 с 14 по 28 мая
Гаражная, 77 корп.1 с 14 по 28 мая
Герцена, 192 с 17 июня по 1 июля
Герцена, 194 с 17 июня по 1 июля
Гидростроителей, 12 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 13 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 16 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 17 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 18 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 19 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 21 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 22 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 23 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 24 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 26 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 28 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 29 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 32 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 33 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 34 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 35 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 36 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 37 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 39 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 40 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 45 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 47 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 49 с 13 по 27 июня
Гидростроителей, 51 с 13 по 27 июня
Гимназическая, 22 с 17 по 30 июня
Гимназическая, 60 с 17 по 30 июня
Главная, 26 с 13 по 27 июня
Главная, 28 с 13 по 27 июня
Главная, 29 с 13 по 27 июня
Главная, 31 с 13 по 27 июня
Главная, 33 с 13 по 27 июня
Главная, 34 с 13 по 27 июня
Главная, 38 с 13 по 27 июня
Главная, 40 с 13 по 27 июня
Главная, 42 с 13 по 27 июня
Главная, 44 с 13 по 27 июня
Гоголя, 23-1 (кв. 1-76,77а,78а,79а,80а) с 17 по 30 июня
Гоголя, 23-2 (кв.77,78,79,80,81-152) с 17 по 30 июня
Гоголя, 37 с 17 по 30 июня
Гоголя, 65 с 17 по 30 июня
Гоголя, 65 с 17 по 30 июня
Гражданская, 16 с 3 по 17 июля
Гражданская, 18 с 3 по 17 июля
Гражданская, 6 с 3 по 17 июля
Гудимы, 25 с 17 по 30 июня
Гудимы, 25 с 17 по 30 июня
Гудимы, 26 с 17 по 30 июня
Гудимы, 28 с 17 по 30 июня
Гудимы, 30 с 17 по 30 июня
Гудимы, 32 с 17 по 30 июня
Гудимы, 54 с 17 по 30 июня
Гудимы, 64 с 17 по 30 июня
Гудимы, 64 корп.1 с 17 по 30 июня
декоративная, 1 корп.3 с 27 мая по 10 июня
Дербентская, 18 с 17 июня по 1 июля
Дербентская, 18 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Дзержинского, 1 корп.А с 6 по 20 августа
Дзержинского, 103 с 17 июня по 1 июля
Дзержинского, 11 корп.1 с 6 по 20 августа
Дзержинского, 11 корп.2 с 6 по 20 августа
Дзержинского, 11 корп.3 с 6 по 20 августа
Дзержинского, 115 с 17 июня по 1 июля
Дзержинского, 99 с 17 июня по 1 июля
Димитрова, 120 (9 эт) с 13 по 27 июня
Димитрова, 120 с 13 по 27 июня
Димитрова, 122 с 13 по 27 июня
Димитрова, 127 с 17 по 30 июня
Димитрова, 129 с 17 по 30 июня
Димитрова, 131 с 17 по 30 июня
Димитрова, 133 с 17 по 30 июня
Димитрова, 135 с 17 по 30 июня
Димитрова, 137 с 17 по 30 июня
Димитрова, 139 с 17 по 30 июня
Димитрова, 162 с 17 по 30 июня
Длинная, 192 с 5 по 18 августа
Длинная, 34 (кв. 1-75) с 1 по 15 июля
Длинная, 34 (кв. 76-105) с 1 по 15 июля
Дунайская, 54 с 29 июля по 12 августа
Дунайская, 54/1 с 29 июля по 12 августа
Енисейская, 54 с 29 июля по 12 августа
Железнодорожная, 12/1 с 5 по 18 августа
Железнодорожная, 20 с 5 по 18 августа
Железнодорожная, 22 с 5 по 18 августа
Жлобы, 1 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Зиповская, 22 с 1 по 15 июля
Зиповская, 23 с 15 по 29 июля
Зиповская, 25 с 15 по 29 июля
Зиповская, 27 с 15 по 29 июля
Игнатова, 1 с 17 по 30 июня
Игнатова, 10 с 17 по 30 июня
Игнатова, 12 с 17 по 30 июня
Игнатова, 16-1 с 17 по 30 июня
Игнатова, 16-2 с 17 по 30 июня
Игнатова, 3 с 17 по 30 июня
Игнатова, 31 с 17 по 30 июня
Игнатова, 33 с 17 по 30 июня
Игнатова, 37 с 17 по 30 июня
Игнатова, 39 с 17 по 30 июня
Игнатова, 4 с 17 по 30 июня
Игнатова, 43 с 17 по 30 июня
Игнатова, 47 с 17 по 30 июня
Игнатова, 5 с 17 по 30 июня
Игнатова, 51 с 17 по 30 июня
Игнатова, 55 с 13 по 27 июня
Игнатова, 57 с 13 по 27 июня
Игнатова, 6 с 17 по 30 июня
Игнатова, 61 с 13 по 27 июня
Игнатова, 63 с 13 по 27 июня
Игнатова, 65 ввод 1 с 13 по 27 июня
Игнатова, 65 ввод 2 с 13 по 27 июня
Игнатова, 67 с 13 по 27 июня
Игнатова, 7 с 17 по 30 июня
Игнатова, 8 с 17 по 30 июня
Игнатова, 9 с 17 по 30 июня
Ипподромная, 49 с 17 июня по 1 июля
Ипподромная, 53 с 17 июня по 1 июля
Калинина, 1 корп.15 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 1 корп.8 с 3 по 21 июля
Калинина, 13 корп.43 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.44 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.47 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.48 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.49 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.50 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.51 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.52 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.53 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.54 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.55 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.56 с 18 июня по 2 июля
Калинина, 13 корп.57 с 18 июня по 2 июля
Карасунская набережная, 79 с 1 по 15 июля
Карасунская набережная, 81 с 1 по 15 июля
Карасунская набережная, 83 с 1 по 15 июля
Карасунская, 44 с 17 по 30 июня
Карякина, 1 с 15 по 29 июля
Кирова, 50 с 17 по 30 июня
Кирова, 52 с 17 по 30 июня
Кирова, 58 с 17 по 30 июня
Кирова, 60 с 17 по 30 июня
Ковалева, 12 с 15 по 29 июля
Ковалева, 14 с 15 по 29 июля
Ковалева, 18 с 15 по 29 июля
Ковалева, 4 с 15 по 29 июля
Ковалева, 6 с 15 по 29 июля
Кожевенная, 6 с 1 по 15 июля
Коллективная, 43 с 15 по 29 июля
Коллективная, 45 с 15 по 29 июля
Кольцевая, 38 корп.1 с 1 по 15 июля
Коммунаров, 201 с 24 июля по 7 августа
Коммунаров, 203 с 24 июля по 7 августа
Коммунаров, 205 с 24 июля по 7 августа
Коммунаров, 225 с 3 по 17 июля
Коммунаров, 57 с 17 по 30 июня
Котовского, 39 с 2 по 16 июля
Котовского, 41 с 2 по 16 июля
Котовского, 48 с 2 по 16 июля
Котовского, 98 с 17 июня по 1 июля
Красина, 3 корп.3 с 17 по 30 июня
Красина, 3 корп.4 с 17 по 30 июня
Красная, 1 с 18 июня по 2 июля
Красная, 10 с 18 июня по 2 июля
Красная, 11 с 18 июня по 2 июля
Красная, 12 с 18 июня по 2 июля
Красная, 13 с 18 июня по 2 июля
Красная, 145 корп.1 с 16 по 30 июля
Красная, 153 с 16 по 30 июля
Красная, 2 с 18 июня по 2 июля
Красная, 3 с 18 июня по 2 июля
Красная, 4 с 18 июня по 2 июля
Красная, 6 с 18 июня по 2 июля
Красная, 7 с 18 июня по 2 июля
Красная, 8 с 18 июня по 2 июля
Красная, 9 с 18 июня по 2 июля
Красноармейская, 14 с 17 июня по 1 июля
Красных зорь, 23 с 17 июня по 1 июля
Красных партизан, 1А с 17 июня по 1 июля
Красных партизан, 155 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 157 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 159 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 161 корп.1 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 161 корп.2 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 242 с 6 по 20 августа
Красных партизан, 244 с 6 по 20 августа
Красных партизан, 246 с 6 по 20 августа
Красных партизан, 443 с 17 июня по 1 июля
Красных партизан, 541 с 6 по 20 августа
Красных партизан, 543 с 6 по 20 августа
Красных партизан, 559 с 14 по 28 мая
Красных партизан, 71 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 73 с 18 июня по 2 июля
Красных партизан, 75 с 18 июня по 2 июля
Кубанская набережная, 52 корп.1 с 17 по 30 июня
Кубанская набережная, 52 корп.2 с 17 по 30 июня
Курганная, 138 с 18 июня по 2 июля
Курганная, 140 с 18 июня по 2 июля
Курганная, 144 с 18 июня по 2 июля
ЛАЗУРНАЯ, 66 с 17 июня по 1 июля
ЛАЗУРНАЯ, 68 с 17 июня по 1 июля
Леваневского, 191 с 13 по 27 июня
Ленина, 71 с 17 по 30 июня
Лузана, 13 с 1 по 15 июля
Лузана, 14 с 1 по 15 июля
Лузана, 15 с 1 по 15 июля
Лузана, 17 с 1 по 15 июля
Лузана, 21 с 1 по 15 июля
Лузана, 41 с 1 по 15 июля
Лузана, 41 корп.1 с 1 по 15 июля
Лузана, 8 с 1 по 15 июля
Лукьяненко, 95 корп.1 с 18 июня по 2 июля
Лукьяненко, 95 корп.2 с 18 июня по 2 июля
Лукьяненко, 95 корп.3 с 18 июня по 2 июля
Лукьяненко, 95 корп.4 с 18 июня по 2 июля
Мачуги, 72 с 17 по 30 июня
Мачуги, 74 с 17 по 30 июня
Мачуги, 80 корп.1 с 17 по 30 июня
Мачуги, 80 корп.2 с 17 по 30 июня
Мачуги, 80 корп.3 с 17 по 30 июня
1 Мая, 228 с 3 по 17 июня
1 Мая, 234 с 3 по 17 июня
1 Мая, 262 с 3 по 17 июня
1 Мая, 298А с 3 по 17 июня
1 Мая, 97 с 1 по 15 июля
Минская, 120 с 1 по 15 июля
Минская, 128 с 1 по 15 июля
Мира, 35 с 17 по 30 июня
Мира, 37 с 17 по 30 июня
Мира, 44 лит. А с 17 по 30 июня
Мира, 44 лит. А1 с 17 по 30 июня
Мира, 64 с 17 по 30 июня
Морская, 11 с 6 по 20 августа
Московская, 2 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Московская, 48 с 1 по 15 июля
Московская, 52 с 1 по 15 июля
Московская, 66 с 15 по 29 июля
Московская, 70 с 15 по 29 июля
Московская, 72 с 15 по 29 июля
Московская, 80 с 15 по 29 июля
Московская, 82 с 15 по 29 июля
Московская, 84 с 15 по 29 июля
Московская, 86 с 15 по 29 июля
Московская, 88 с 15 по 29 июля
Московская, 90 с 15 по 29 июля
Невкипелого, 15 с 13 по 27 июня
Невкипелого, 19 с 13 по 27 июня
Невкипелого, 21 с 13 по 27 июня
Невкипелого, 23 с 13 по 27 июня
Невкипелого, 25 с 13 по 27 июня
Новаторов, 13 с 1 по 15 июля
Новаторов, 19 с 1 по 15 июля
Новаторов, 23 с 1 по 15 июля
Новороссийская, 11 корп.А с 17 июня по 1 июля
Новороссийская, 11 корп.Б с 17 июня по 1 июля
Новороссийская, 186 с 29 июля по 12 августа
Новосельская, 11 с 27 мая по 10 июня
Объединенная, 2 с 13 по 27 июня
Объединенная, 4 с 13 по 27 июня
Одесская, 20 с 14 по 28 мая
Одесская, 22 с 14 по 28 мая
Одесская, 25 с 6 по 20 августа
Одесская, 29 с 6 по 20 августа
Одесская, 31 с 6 по 20 августа
Одесская, 44 с 3 по 17 июля
Одесская, 46 с 3 по 17 июля
Октябрьская, 11 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 11 корп.1 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 11 корп.2 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 11 корп.б с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 12 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 14 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 15 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 15 корп.1 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 17 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 17 корп.1 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 19 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 21 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 21 корп.1 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 23 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 25 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 27 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 29 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 3 3 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 31 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 4 3 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 5 3 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 7 3 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 85 с 17 по 30 июня
Октябрьская, 9 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 9 корп.1 с 24 июня по 8 июля
Октябрьская, 97 с 17 по 30 июня
Парковая, 11 с 17 июня по 1 июля
Парковая, 7 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Парковая, 9 с 17 июня по 1 июля
Пашковская, 139 с 5 по 18 августа
Пос. Плодородный, 1 с 3 по 17 июня
Пос. Плодородный, 7 с 3 по 17 июня
Приозерная, 9 с 17 по 30 июня
Приозерная, 13 с 17 по 30 июня
Приозерная, 15 с 17 по 30 июня
Приозерная, 17 с 17 по 30 июня
Приозерная, 19 с 17 по 30 июня
Промышленная, 21 корп.5 с 13 по 27 июня
Промышленная, 21 корп.7 с 13 по 27 июня
Промышленная, 21 корп.8 с 13 по 27 июня
Промышленная, 25 корп.3 с 13 по 27 июня
Промышленная, 25 корп.4 с 13 по 27 июня
Промышленная, 25 корп.5 с 13 по 27 июня
Промышленная, 38 с 13 по 27 июня
Пушкина, 11 с 17 по 30 июня
Пушкина, 5 с 17 по 30 июня
Пушкина, 5 с 17 по 30 июня
Рашпилевская, 132 корп.1 с 16 по 30 июля
Рашпилевская, 138 с 16 по 30 июля
Рашпилевская, 178 корп.1 с 6 по 20 августа
Рашпилевская, 32 с 17 по 30 июня
Рашпилевская, 34 с 17 по 30 июня
Российская, 130 с 1 по 15 июля
Российская, 134 с 1 по 15 июля
Российская, 136 с 1 по 15 июля
Российская, 138 с 1 по 15 июля
Ростовская, 30 с 15 по 29 июля
Рылеева, 354 с 2 по 16 июля
Рылеева, 358 с 2 по 16 июля
Рылеева, 360 с 2 по 16 июля
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 3 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 18 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 19 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 20 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 21 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 22 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 23 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 24 с 13 по 27 июня
с\х Лекраспром Ейское шоссе, 31 с 13 по 27 июня
1-е отделение с\з Солнечный, 38 с 15 по 29 июля
1-е отделение с\з Солнечный, 39 с 15 по 29 июля
1-е отделение с\з Солнечный, 44 с 15 по 29 июля
1-е отделение с\з Солнечный, 45 с 15 по 29 июля
Садовая, 12 с 1 по 15 июля
Садовая, 14 с 1 по 15 июля
Садовая, 17 с 5 по 18 августа
Садовая, 223 с 3 по 17 июля
Свободная, 74 с 29 июля по 12 августа
Свободная, 76 с 29 июля по 12 августа
Свободы, 11 с 1 по 15 июля
Свободы, 15 корп.1 с 1 по 15 июля
Свободы, 6 с 1 по 15 июля
Севастопольская, 2 с 2 по 16 июля
Севастопольская, 3 с 2 по 16 июля
Севастопольская, 4 с 2 по 16 июля
Севастопольская, 5 с 2 по 16 июля
Севастопольская, 6 с 2 по 16 июля
Седина, 206 с 13 по 27 июня
Седина, 46 с 17 по 30 июня
Селезнева, 116 с 17 по 30 июня
Селезнева, 118 с 17 по 30 июня
Селезнева, 120 с 17 по 30 июня
Селезнева, 122 с 17 по 30 июня
Селезнева, 124 с 17 по 30 июня
Селезнева, 126 с 17 по 30 июня
Селезнева, 128 с 17 по 30 июня
Селезнева, 130 с 17 по 30 июня
Селезнева, 134 с 17 по 30 июня
Селезнева, 136 с 17 по 30 июня
Селезнева, 138 с 17 по 30 июня
Селезнева, 140 с 17 по 30 июня
Селезнева, 142 с 17 по 30 июня
Селезнева, 144 с 17 по 30 июня
Селезнева, 146 с 17 по 30 июня
Селезнева, 150 с 17 по 30 июня
Селезнева, 158 с 17 по 30 июня
Селезнева, 160 с 17 по 30 июня
Селезнева, 162 с 17 по 30 июня
Селезнева, 164 с 17 по 30 июня
Селезнева, 176 с 17 по 30 июня
Селезнева, 202 с 17 по 30 июня
Селезнева, 210 с 17 по 30 июня
Селезнева, 214 с 17 по 30 июня
Селезнева, 216 с 17 по 30 июня
Селезнева, 220 с 17 по 30 июня
Селезнева, 246 с 17 по 30 июня
Селезнева, 76 17 по 30 июня
Селезнева, 78 с 17 по 30 июня
Селезнева, 82 с 17 по 30 июня
Селезнева, 84 с 17 по 30 июня
Селезнева, 86 корп.1 с 17 по 30 июня
Селезнева, 94 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 12 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 16 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 18-ввод 1 (кв.287-464) с 17 по 30 июня
Симферопольская, 18-ввод 2 (кв.1-286) с 17 по 30 июня
Симферопольская, 32 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 34 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 38 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 4 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 4 корп.1 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 40 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 42 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 54 с 17 по 30 июня
Симферопольская, 6 корп.1 с 17 по 30 июня
Славянская, 67 с 18 июня по 2 июля
Славянский проезд, 10 с 18 июня по 2 июля
Советская, 11 с 18 июня по 2 июля
Советская, 15 с 18 июня по 2 июля
Советская, 7 с 18 июня по 2 июля
Сормовская, 10 корп.1 с 13 по 27 июня
Сормовская, 10 корп.2 с 13 по 27 июня
Сормовская, 102 с 17 по 30 июня
Сормовская, 104 с 17 по 30 июня
Сормовская, 106 с 17 по 30 июня
Сормовская, 108 с 17 по 30 июня
Сормовская, 110 корп.1 с 17 по 30 июня
Сормовская, 110 корп.4 с 17 по 30 июня
Сормовская, 112 с 17 по 30 июня
Сормовская, 12 с 13 по 27 июня
Сормовская, 12а с 13 по 27 июня
Сормовская, 163 с 17 по 30 июня
Сормовская, 175 корп.1 с 17 по 30 июня
Сормовская, 175 корп.1 с 17 по 30 июня
Сормовская, 175 корп.2 с 17 по 30 июня
Сормовская, 177 с 17 по 30 июня
Сормовская, 183 с 17 по 30 июня
Сормовская, 189-1 с 17 по 30 июня
Сормовская, 189-2 с 17 по 30 июня
Сормовская, 189-3 с 17 по 30 июня
Сормовская, 191 с 17 по 30 июня
Сормовская, 193 с 17 по 30 июня
Сормовская, 197 с 17 по 30 июня
Сормовская, 9 с 17 по 30 июня
Сормовская, 9 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 107 корп.3 с 29 июля по 12 августа
Ставропольская, 115 с 29 июля по 12 августа
Ставропольская, 117 с 29 июля по 12 августа
Ставропольская, 119 с 13 по 27 июня
Ставропольская, 121 с 13 по 27 июня
Ставропольская, 127 с 13 по 27 июня
Ставропольская, 129 с 13 по 27 июня
Ставропольская, 131 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 133 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 135 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 151 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 155 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 157 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 159 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 161 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 163 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 165 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 167 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 169 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 171 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 173 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 175 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 177 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 179 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 179 корп.а с 17 по 30 июня
Ставропольская, 181 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 183 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 185 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 187 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 189 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 201 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 209 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 213 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 215 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 215 корп.2 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 217 корп.2 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 221 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 221 корп.2 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 222 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 224 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 224 корп.1 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 224 корп.2 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 226 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 228 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 230 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 232 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 232 корп.А с 17 по 30 июня
Ставропольская, 234 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 236 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 246 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 248 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 248 корп.А с 17 по 30 июня
Ставропольская, 252 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 254 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 258 с 17 по 30 июня
Ставропольская, 268 с 17 по 30 июня
Станкостроительная, 10 с 12 по 26 августа
Станкостроительная, 4 с 12 по 26 августа
Станкостроительная, 5 15.04.2019 29.04.2019
Старокубанская, 117 с 17 по 30 июня
Старокубанская, 119 с 17 по 30 июня
Старокубанская, 121 с 17 по 30 июня
Старокубанская, 125 с 17 по 30 июня
Старокубанская, 95 с 17 по 30 июня
Стасова, 102 с 29 июля по 12 августа
Стасова, 132 с 29 июля по 12 августа
Стасова, 140 с 17 по 30 июня
Стасова, 142 с 17 по 30 июня
Стасова, 143 с 17 по 30 июня
Стасова, 144 с 17 по 30 июня
Стасова, 146 с 17 по 30 июня
Стасова, 148 с 17 по 30 июня
Стасова, 150 с 17 по 30 июня
Стасова, 153 с 17 по 30 июня
Стасова, 166 с 17 по 30 июня
Стасова, 168 с 17 по 30 июня
Стасова, 179 с 13 по 27 июня
Стасова, 181 с 13 по 27 июня
Стасова, 187 с 13 по 27 июня
Стахановская, 16 с 1 по 15 июля
Стахановская, 24 с 1 по 15 июля
Строителей, 5 корп.1 280171 Ш.Нефтяник38 с 1 по 15 июля
Строителей, 7 с 1 по 15 июля
Суворова, 57 лит. А с 17 по 30 июня
Суворова, 57 лит. Б с 17 по 30 июня
Таганрогская, 1 с 29 июля по 12 августа
Таганрогская литер А, 1 с 29 июля по 12 августа
Таганрогская, 16 с 29 июля по 12 августа
Таганрогская, 22/1 с 29 июля по 12 августа
Таганрогская, 3 с 29 июля по 12 августа
Таганрогская, 4 с 29 июля по 12 августа
Таганрогская, 5 с 29 июля по 12 августа
Таманская, 156 с 29 июля по 12 августа
Темрюкская, 68 корп.1 с 18 июня по 2 июля
Темрюкская, 69 с 18 июня по 2 июля
Темрюкская, 71 с 18 июня по 2 июля
Темрюкская, 73 с 18 июня по 2 июля
Тепличная, 18 с 13 по 27 июня
Тепличная, 20 с 13 по 27 июня
Тепличная, 22 с 13 по 27 июня
Тепличная, 24 с 13 по 27 июня
Тепличная, 26 с 13 по 27 июня
Тепличная, 28 с 13 по 27 июня
Тепличная, 30 с 13 по 27 июня
Тепличная, 32 с 13 по 27 июня
Тепличная, 34 с 13 по 27 июня
Тепличная, 36 с 13 по 27 июня
Тепличная, 38 с 13 по 27 июня
Тепличная, 40 с 13 по 27 июня
Тепличная, 42 с 13 по 27 июня
Тепличная, 44 с 13 по 27 июня
Тепличная, 46 с 13 по 27 июня
Тепличная, 48 с 13 по 27 июня
Тепличная, 52 с 13 по 27 июня
Тепличная, 54 с 13 по 27 июня
Тепличная, 56 с 13 по 27 июня
Тепличная, 58 с 13 по 27 июня
Тепличная, 60 с 13 по 27 июня
Тепличная, 62 с 13 по 27 июня
Тихорецкая, 9 с 5 по 18 августа
Трудовой Славы, 10 с 13 по 27 июня
Трудовой славы, 13 с 13 по 27 июня
Трудовой славы, 15 с 13 по 27 июня
Трудовой славы, 19 корп.1 с 17 по 30 июня
Трудовой славы, 21 с 13 по 27 июня
Трудовой Славы, 22 с 13 по 27 июня
Трудовой славы, 23 с 17 по 30 июня
Трудовой Славы, 24 с 13 по 27 июня
Трудовой славы, 25 с 13 по 27 июня
Трудовой Славы, 34 с 13 по 27 июня
Трудовой Славы, 38 с 13 по 27 июня
Трудовой Славы, 44 с 13 по 27 июня
Трудовой Славы, 46 с 13 по 27 июня
Трудовой Славы, 48 с 13 по 27 июня
Тургенева, 17 С 27 мая по 10 июня
Тургенева, 112 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 122 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 126 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 135 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 140 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 140 корп.2 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 140 корп.3 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 142 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 144 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 145 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 148 корп.1 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 151 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 153 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 155 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 157 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 159 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 170 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 172 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 179 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 181 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 183 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 189 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 191 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 193 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 197 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 199 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 201 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 205 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 207 с 17 июня по 1 июля
Тургенева, 213 с 17 июня по 1 июля
Туляева, 1 с 17 по 30 июня
Туляева, 10 с 17 по 30 июня
Туляева, 11-1 с 17 по 30 июня
Туляева, 11-2 с 17 по 30 июня
Туляева, 12 с 17 по 30 июня
Туляева, 16 корп.1 с 17 по 30 июня
Туляева, 18 с 17 по 30 июня
Тюляева 19/1 - 1 (кв. 1-108) с 17 по 30 июня
Тюляева 19/1 - 2 (кв. 109-152) с 17 по 30 июня
Туляева, 19/2-1 (кв. 1-143) с 17 по 30 июня
Туляева, 19/2-2 (кв. 144-286) с 17 по 30 июня
Туляева, 20 с 17 по 30 июня
Туляева, 21 с 17 по 30 июня
Туляева, 25 с 17 по 30 июня
Туляева, 29-9эт с 17 по 30 июня
Туляева, 29-5 эт с 17 по 30 июня
Туляева, 35 с 17 по 30 июня
Туляева, 37 корп.1 с 17 по 30 июня
Туляева, 37 корп.2 с 17 по 30 июня
Туляева, 39 с 17 по 30 июня
Туляева, 5 с 17 по 30 июня
Туляева, 6 корп.1 с 17 по 30 июня
Туляева, 6 корп.2 с 17 по 30 июня
Уральская, 111 с 17 по 30 июня
Уральская, 113 с 17 по 30 июня
Уральская, 119 с 17 по 30 июня
Уральская, 146 с 17 по 30 июня
Уральская, 148 с 17 по 30 июня
Уральская, 150 с 17 по 30 июня
Уральская, 152 с 17 по 30 июня
Уральская, 154 корп.3 с 17 по 30 июня
Уральская, 158 корп.1 с 17 по 30 июня
Уральская, 158 корп.2 с 17 по 30 июня
Уральская, 158 корп.3 с 17 по 30 июня
Уральская, 164 с 17 по 30 июня
Уральская, 168 110016 ТЭЦ-КМР Тюляев22/1 (ЦТП-129) с 17 по 30 июня
Уральская, 172 с 17 по 30 июня
Уральская, 174 с 17 по 30 июня
Уральская, 178 с 17 по 30 июня
Уральская, 182 с 17 по 30 июня
Уральская, 184 с 17 по 30 июня
Уральская, 186 с 17 по 30 июня
Уральская, 188 с 17 по 30 июня
Уральская, 190 с 17 по 30 июня
Уральская, 194-1 (кв. 1-176) с 17 по 30 июня
Уральская, 194-2 с 17 по 30 июня
Уральская, 196 с 17 по 30 июня
Уральская, 198 с 17 по 30 июня
Уральская, 200 с 17 по 30 июня
Уральская, 204 с 17 по 30 июня
Уральская, 204 с 17 по 30 июня
Уральская, 81а с 17 июня по 1 июля
Уральская, 81 б с 17 июня по 1 июля
Урицкого, 6 с 1 по 15 июля
Фадеева, 413 с 13 по 27 июня
Фадеева, 415 с 13 по 27 июня
Фадеева, 419 с 13 по 27 июня
Фадеева, 421 с 13 по 27 июня
Фадеева, 423 с 13 по 27 июня
Фестивальная, 16 с 17 июня по 1 июля
Фестивальная, 33 с 17 июня по 1 июля
Фестивальная, 35 с 17 июня по 1 июля
Фестивальная, 37 с 17 июня по 1 июля
Фестивальная, 38 с 17 июня по 1 июля
Хаккурате, 10 корп.1 с 24 июля по 7 августа
Хаккурате, 10 корп.2 с 24 июля по 7 августа
Хаккурате, 12 с 24 июля по 7 августа
Харьковская, 127 с 18 июня по 2 июля
Целиноградская, 14 с 27 мая по 10 июня
Целиноградская, 4 с 27 мая по 10 июня
Целиноградская, 6 с 27 мая по 10 июня
Циолковского, 18 с 17 июня по 1 июля
Черкасская, 45 с 3 по 17 июня
Черкасская, 47 с 3 по 17 июня
Шоссе Нефтяников, 38 с 1 по 15 июля
Шоссе Нефтяников, 67 с 1 по 15 июля
Юннатов, 33 с 7 по 21 августа
Яна Полуяна, 12 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 14 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 16 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 18 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 22 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 24 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 26 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 28 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 30 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 32 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 34 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 36 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 38 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 4 0 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 42 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 44 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 46 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 50 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 52 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 54 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 56 с 15 по 29 июля
Яна Полуяна, 58 с 17 июня по 1 июля
Яна Полуяна, 60 с 17 июня по 1 июля
Янковского, 137 с 17 июня по 1 июля
Янковского, 149 с 17 июня по 1 июля
Янковского, 151 с 17 июня по 1 июля
ИСТОЧНИК KP.RU