2019-05-09T14:04:31+03:00
День Победы

Кубанские школьники пронесли шестиметровое «Знамя Победы» и «Синенький скромный платочек» в «Бессмертном полку»

На красном и синем полотнах они вышили фамилии участников войны [фото]
Виталий КАРНАУХ
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На «Синеньком скромном платочке» - фамилии жен и матерей, ждавших своих солдат с войны.На «Синеньком скромном платочке» - фамилии жен и матерей, ждавших своих солдат с войны.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В Тимашевске ученики 18 школы в «Бессмертном полку» пронесли созданные собственноручно знамена. Красное «Знамя Победы» состоит из лоскутов, на которых вышиты фамилии участников боевых действий, тыловиков, узников концлагерей и детей войны, а на «Синеньком скромном платочке» - фамилии жен и матерей, ждавших своих солдат с войны. Идея провести подобную акцию у учительницы кубановедения Татьяны Нарышкиной появилась пять лет назад.

Красное «Знамя Победы» состоит из лоскутов, на которых вышиты фамилии участников боевых действий, тыловиков, узников концлагерей и детей войны Фото: Виталий КАРНАУХ

Красное «Знамя Победы» состоит из лоскутов, на которых вышиты фамилии участников боевых действий, тыловиков, узников концлагерей и детей войныФото: Виталий КАРНАУХ

- Поначалу у нас было только «Знамя Победы», - рассказала «КП»-Кубань» Татьяна Нарышкина. – Я предложила ученикам вышить на лоскутах красной ткани фамилии своих прадедов-участников Великой Отечественной войны. Дети поддержали. В течение учебного года мы с коллегой Тамарой Сушковой помогали им – много работали с семейными хрониками, искали фронтовые истории наших героев, а Тамара Александровна на уроках технологии учила детей вышивать.

Из «Знамени Победы», впервые пронесенном на 9 Мая в 2014 году, появился новый проект – «Синенький скромный платочек». По словам автора акции, эту идею ученики 18 школы поддержали с не меньшим интересом. В этом году «Платочек» впервые оказался в «Бессмертном полку».

Организаторы проекта Татьяна Нарышкина и Тамара Сушкова. Фото: Виталий КАРНАУХ

Организаторы проекта Татьяна Нарышкина и Тамара Сушкова.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Я никак не ожидала, что дети проявят такой интерес: и к созданию, и к шествию вместе с ним на 9 Мая, - говорит Татьяна Нарышкина. – По сравнению со «Знаменем Победы» «Платочек» выглядит пока что действительно скромным, но, уверена, что и в следующие годы ученики будут приносить в школу трогательные истории своих прабабушек, имена которых навсегда останутся вышитыми на полотне.

Участие в проекте принимали школьники всех возрастов – начиная от детей из начальных классов и заканчивая старшеклассниками. Знамена висят в школьном музее, любой желающий может присоединиться к участникам – достаточно заявить об этом организатору проекта.

В этом году «Платочек» впервые оказался в «Бессмертном полку». Фото: Виталий КАРНАУХ

В этом году «Платочек» впервые оказался в «Бессмертном полку».Фото: Виталий КАРНАУХ

- Каждый лоскут – это целая история, - говорит Тамара Сушкова. – Дети с большим желанием подходят к вышиванию, мне кажется, что уроки технологии не прошли даром. Такой проект – великое дело не только для учеников, но и для всех нас. Школьники прошли с полотнами в «Бессмертном полку», рассказали всем интересовавшимся истории своих героев.

Участница проекта девятиклассница Елизавета Шевченко рассказала, как ее прабабушка, Евдокия Ивановна Гусева, проводив мужа Телятникова Степана Никитовича на фронт, трудилась в тылу со своей сестрой.

Мой прадед на войну пошёл добровольцем, служил в танковой дивизии, - говорит Елизавета. - Он полный кавалер Ордена Красной Звезды, имеет медаль «За отвагу» и многие другие. Известен случай, когда прадед спас товарища, вынес его с поля боя на своих плечах.

- Я долго разговаривала со своей прабабушкой Александрой Васильевной Кусовой, она мне рассказала о своём отце Порядине Василии. У неё я узнала, что прапрадед служил в пехоте, принимал участие в Финской войне, а потом попал на фронты Великой Отечественной. Был узником блокадного Ленинграда. Есть его письмо, написанное перед последним боем, мы его храним как семейную реликвию, - рассказывает, чем запомнился проект, ученица 10 класса Мария Нагина.

По словам Татьяны Нарышкиной, на достигнутом ученики останавливаться не собираются, в следующем году знамёна станут шире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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