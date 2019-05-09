«До Берлина дошел, а до городской площади не смог»: В Армавире 95-летний ветеран не смог попасть на парад из-за неработающего лифта

- Так, а где же моя бритва? Пора собираться на парад, - каждый год 95-летний Иван Красников с нетерпением ждет 9 мая и всегда тщательно готовится. Седина на висках, а на глазах неизменно слезы. Для него День Победы - пожалуй, самая важная дата в году.

Именно 9 мая Иван Иванович вместе со своей семьей по традиции приходит на главную площадь Армавира, смотрит военный парад и получает сотни поздравлений и благодарностей порой от незнакомых людей. Но в этот раз планы фронтовика нарушил ремонт.

- Дело в том, что мы живем в многоквартирном доме на девятом этаже. У нас есть лифт, на котором дедушка обычно ездит. Но недавно его решили отремонтировать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» внучка ветерана войны Санита Нечаева. - В отключенном состоянии лифт находится уже больше двух месяцев, хотя его уже починили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="420" height="420" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707902" frameborder="0"></iframe> В Армавире 95-летний ветеран не смог попасть на парад из-за неработающего лифта Видео: Санита НЕЧАЕВА.

В преддверии праздника дети Ивана Ивановича озадачились - как же дедушка попадет на парад.

- Я до Берлина дошел, неужто до площади не смогу? - смеялся Иван Иванович.

Но родные дедушку отговорили - все же возраст уже почтенный, да и старые боевые раны дают о себе знать. Иван Красников прошел большой путь. В день, когда началась война, он справлял свой 18-й день рождения. Но праздник длился недолго - юный парнишка записался на фронт, где служил контрразведчиком. Прошел от Владикавказа до Берлина, дважды получил ранения в руки и ногу - осколки до сих пор напоминают ему о страшных ужасах войны. На груди Ивана Ивановича сияют два ордена Красной Звезды и несколько медалей за героизм.

- По ступенькам он может и спустился бы потихоньку, но вот подняться ему будет очень сложно. А у нас нет больше мужчин, которых мы можем попросить о помощи, - продолжает Санита. - Вот мы и решили обратиться с просьбой хотя бы на один день включить лифт у нас. Обращались по многим номерам, звонили и в администрацию, но в итоге... на парад мы не пошли. Хотя в одном из подъездов дома лифт сегодня заработал - там живут просто два ветерана.

Родным фронтовика объяснили, что лифт не прошел приемку. А потому включать его никто в праздники не будет. Тогда дети решили узнать, быть может, к Иван Ивановичу придут домой. Он всегда рад видеть гостей.

В одном из подъездов, где живут двое ветеранов, лифт все же включили, а Иван Ивановичу отказали.

- Но в администрации нам сказали, что из 129 ветеранов, проживающих в Армавире, для личных поздравлений были выбраны только четверо. И наш герой в этот список не попал, - с грустью говорит внучка. - Никто так и не пришел поздравить нас. Поэтому праздник дедушке устроили сами. Всей нашей большой семьей мы собрались за столом, чтобы поблагодарить нашего героя, вновь услышать истории из его фронтовой жизни.

По словам родных, Иван Иванович очень сильно расстроен произошедшим, хотя и виду не подает.

- Не беда, - говорит он, улыбаясь на камеру. - Переживу!