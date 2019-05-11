2019-05-11T21:31:22+03:00
Происшествия

"Ушел и не вернулся": Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика на Кубани

Богдан Кривко пропал 10 мая
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Богдан Кривко ушел из дома 10 мая и не вернулся. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Краснодарскому краюБогдан Кривко ушел из дома 10 мая и не вернулся. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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9-летний Богдан Кривко из станицы Баговской Мостовского района пропал 10 мая. Последний раз мальчика видели на улице Богатырской, по которой он шел, когда вышел из дома к друзьям.

- На этой улице Богдана видели сначала в два часа дня, а потом в четыре. И все, больше о мальчике ничего неизвестно, - говорят в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, синие спортивные штаны и кеды. Рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые. В тот день он ушел из дома, чтобы поиграть с друзьями, но назад так и не вернулся.

Родители мальчика написали заявление в следственные органы. И пока волонтеры и сыщики ищут ребенка, Следком возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка.

- По факту безвестного исчезновении 9-летнего Богдана Кривко незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, 10 мая 2019 года около 13.00 часов мальчик вышел из дома в станице Баговской, и до настоящего времени не вернулся. В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Если кто что-либо знает о месте нахождения девятилетнего Богдана Кривко, звоните по номерам: 8(861-69) 3-07-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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