В Краснодаре стартует акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга»

С 13 по 20 маяв «Клинической больнице скорой медицинской помощи» Краснодара проходит совместная с благотворительным фондом «Русфонд» акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга». Потратив несколько минут и 9 миллилитров крови, каждый из нас, у кого нет серьезных заболеваний, может спасти жизнь ребенка, страдающего тяжелым недугом.

- Зачастую для борьбы с онкологией нужна трансплантация костного мозга, но потенциальных доноров в нашей стране очень мало, - сообщили «КП»-Кубань» в «Русфонде». -В Национальном регистре доноров костного мозга сейчас всего около 99 тысяч потенциальных доноров. Для сравнения, в немецком регистре - 7 миллионов человек. При этом онкогемологические заболевания диагностируют у 25-28 тысяч россиян ежегодно.

Примерно каждые 20 минут один человек узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ), она требуется примерно 4,5 тысячам человек, при этом проводится силами благотворителей.

- На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная трансплантация. Именно для этих людей во всем мире создаются регистры доноров, - говорят организаторы акции. -Шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 тысяч.

Где можно сдать кровь?

С 13 по 20 мая в Клинической больнице скорой медицинской помощи по адресу:

ул. им. 40-летия Победы, д. 14, с 8:30 до 16:00 ч., тел. 8(861)2521679.

При себе необходимо иметь паспорт!

СПРАВКА «КП»

Поиск спасительного фенотипа по международным регистрам — мероприятие длительное и дорогостоящее. Чтобы российскому пациенту получить клетки от зарубежного донора из стран Евросоюза, нужно потратить минимум 1 миллион 260 тысяч рублей. Деньги на это придется собирать самим. Если донора искать в США, сумма трат вырастет до 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Если донора удается подобрать в российском регистре, получится потратить 400-500 тысяч рублей. Да и найти подходящего по фенотипу человека среди представителей других национальностей крайне сложно — по данным гематологов, подобрать донора в международной базе данных не получается для половины пациентов. Нужны фенотипы, характерные для нашей многонациональной страны. Поэтому создание общероссийского регистра так необходимо.

Чтобы стать донором, нужно сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. И однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в ТКМ. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором. Сдать кровь на типирование может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний.

Что такое Национальный регистр?

С 2013 года Русфонд формирует Национальный регистр доноров костного мозга. Он назван именем Васи Перевощикова, страдавшего острым лейкозом, для которого россияне всем миром собирали деньги на поиски донора костного мозга. Трансплантация была единственным спасением, он ждал несколько месяцев, но донора не нашли.

При поражении костного мозга зачастую единственным фактором для сохранения жизни является его пересадка. Для этого необходим донор, максимально совпадающий с характеристиками реципиента. Причем, речь идет не о группе крове, а о тканевой совместимости.

Типирование новых доноров для регистра проводит Русфонд на деньги жертвователей. Помочь построить регистр можно, отправив SMS со словом ДОНОР на короткий номер 5542, ваши пожертвования пойдут на развитие регистра.

О Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова:

https://rdkm.rusfond.ru/