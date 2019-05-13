В Краснодаре перестроят Старокубанское кольцо

Знаменитое Старокубанское кольцо в Краснодаре претерпит серьезные изменения. Городские власти рассчитывают увеличить его пропускную способность. Водители смогут оценить перемены уже в конце лета, когда все работы будут окончены.

Через Старокубанское кольцо по существующему зеленому островку вдоль трамвайных путей проложат по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по улице Ставропольской.

Каким будет Старокубанское кольцо в Краснодаре

— Ранее по перекрестку улиц Ставропольской и Старокубанской были другие проекты — с многомиллиардными вложениями и строительством многоуровневых развязок. Сейчас мы реализуем недорогой вариант, но он позволит на 40% увеличить пропускную способность этого транспортного узла, — сказал глава Евгений Первышов.

Кроме того, новый асфальт уложат на улице Старокубанской от Бургасской до Уральской, здесь же обновят тротуары. Работы обещают вести ночью.

Ремонт коснется и улицы Сормовской, где появится дополнительная полоса и Т-образный перекресток вместо кольца на пересечении с улицей имени Лизы Чайкиной.

А на самом кольце уже началась подготовка к реорганизации. К 1 июня подрядчик сможет приступить к работам по изменению конфигурации самого «кольца».

- На время ремонта все маршруты общественного транспорта — трамваев, троллейбусов и автобусов — будут работать без ограничений при проезде пересечения улиц Ставропольской и Старокубанской, - уточнили в администрации.

Деревья и кустарники, которые росли на зеленой части Старокубанского кольца, сохранят и пересадят в сквер Пограничников на улице Мачуги.

Всего потребуется пересадить 20 декоративных слив сорта Писсарди, 100 кустарников барбариса и несколько туй. Полностью пересадку деревьев и кустарников планируется завершить 14 мая.

В сквере Пограничников деревья и кустарники продолжат расти постоянно. Пересаживать их обратно на перекресток в дальнейшем не планируется.