2019-05-13T11:42:51+03:00
Общество

В Краснодаре перестроят Старокубанское кольцо

Работы планируют закончить до конца лета
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Старокубанское кольцо в Краснодаре Фото: krd.ruСтарокубанское кольцо в Краснодаре Фото: krd.ru
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Знаменитое Старокубанское кольцо в Краснодаре претерпит серьезные изменения. Городские власти рассчитывают увеличить его пропускную способность. Водители смогут оценить перемены уже в конце лета, когда все работы будут окончены.

Через Старокубанское кольцо по существующему зеленому островку вдоль трамвайных путей проложат по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по улице Ставропольской.

Каким будет Старокубанское кольцо в Краснодаре

Каким будет Старокубанское кольцо в Краснодаре

— Ранее по перекрестку улиц Ставропольской и Старокубанской были другие проекты — с многомиллиардными вложениями и строительством многоуровневых развязок. Сейчас мы реализуем недорогой вариант, но он позволит на 40% увеличить пропускную способность этого транспортного узла, — сказал глава Евгений Первышов.

Кроме того, новый асфальт уложат на улице Старокубанской от Бургасской до Уральской, здесь же обновят тротуары. Работы обещают вести ночью.

Ремонт коснется и улицы Сормовской, где появится дополнительная полоса и Т-образный перекресток вместо кольца на пересечении с улицей имени Лизы Чайкиной.

А на самом кольце уже началась подготовка к реорганизации. К 1 июня подрядчик сможет приступить к работам по изменению конфигурации самого «кольца».

- На время ремонта все маршруты общественного транспорта — трамваев, троллейбусов и автобусов — будут работать без ограничений при проезде пересечения улиц Ставропольской и Старокубанской, - уточнили в администрации.

Деревья и кустарники, которые росли на зеленой части Старокубанского кольца, сохранят и пересадят в сквер Пограничников на улице Мачуги.

Всего потребуется пересадить 20 декоративных слив сорта Писсарди, 100 кустарников барбариса и несколько туй. Полностью пересадку деревьев и кустарников планируется завершить 14 мая.

В сквере Пограничников деревья и кустарники продолжат расти постоянно. Пересаживать их обратно на перекресток в дальнейшем не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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