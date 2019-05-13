Краснодарские дети сняли остросоциальный триллер «Хештег»

Краснодарские ребята сняли остросоциальный триллер «Хештег». Дети приняли участие во всех этапах создания фильма: от обсуждения идеи и сценария до работы на съемочной площадке.

Фильм «Хештег» – это творческий проект Краснодарской детской школы кино «ЛисАрт». Режиссер фильма Олег Андросов дал юным любителям кино возможность самостоятельно творить.

Фото: Краснодарская киностудия «ЛисАрт»

- Идея попадания детей в заброшенный пионерский лагерь пришла мне еще летом. Но я решил предоставить воспитанникам нашей киношколы возможность придумать самим, из-за чего они туда попали. Мы устроили «мозговой штурм», во время которого сыпались разные предложения. Ребята хотели снять не просто фантастику, а именно социальное кино, - рассказал режиссер фильма Олег Андросов.

«Хештег» - это художественный некоммерческий фильм в жанре социального фантастического триллера. Он рассказывает о зависимости детей от гаджетов. Это история простых детей, которые засыпают со своими смартфонами, но, однажды, оказываются в другом мире - виртуальном.

Кадр из фильма. Фото: Краснодарская киностудия «ЛисАрт»

Сюжет фильма завязан на том, что школьники переносятся в закрытый пионерский лагерь, где кроме них никого нет. Они пытаются разузнать, что же с ними произошло. Напряженные отношения между героями фильма осложняются тем, что дети начинают исчезать один за другим, прежде чем понимают, что все происходит из-за их мобильных телефонов.

Кадр из фильма. Фото: Краснодарская киностудия «ЛисАрт»

Как отметил режиссер, идею фильма придумывали коллективно. Одна воспитанница 8 лет предположила, что у всех детей были одинаковые телефоны, потом, что они сели. Эту идею начали развивать и в итоге остановились на версии, что телефоны не просто так разрядились.

- Главные роли в фильме исполнили 8 детей от 7 до 14 лет. Еще 12 воспитанников вошли в состав съемочной группы. Дети работали с кинохлопушкой, а также в качестве администратора, художника-постановщика, декоратора, костюмера, гримера, осветителя и звукооператора, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской киностудии «ЛисАрт».

Две взрослые роли сыграли педагог по актерскому мастерству школы кино «ЛисАрт» Полина Сахтианова и артист Новороссийского драматического театра и кино Владимир Тебенко. Также в съемках были задействованы животные: сова, енот и лис.

Фильм снимали с 3 по 10 января в детском оздоровительном комплексе «Морская звезда», который находится в Туапсинском районе. Около одного месяца затратили на постпродакшн: монтаж, колористику, перевод на английский язык и переозвучку.

Как рассказал звукорежиссер фильма Виталий Лебединец, диалоги фильма были полностью переозвучены.. Основное звуковое сопровождение фильма было воссоздано в студии заново - от звуков, усиливающих общую атмосферу фильма и рычаний животных до шорохов одежды и дыхания персонажей.

Фильм заявлен на более 40 международных кинофестивалей в 30 странах мира.

Показ пройдет в Краснодаре в кинотеатре «Кубанькино» 22 мая в 14:00. После запланирована пресс-конференция с режиссером и актерами киноленты.