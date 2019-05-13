2019-05-13T13:39:11+03:00
Общество

В Каневском районе прошел парад правнуков Победы

Ребята, детсадовцы и первоклашки, тщательно и ответственно отрабатывали строевой шаг, разучивали песни, шили костюмы
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации Каневского районаФото: пресс-служба администрации Каневского района
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Торжественно и массово отметили 74-ую годовщину Великой Победы в Каневском районе. Утро 9 мая в райцентре началось с шествия «Бессмертного полка». По главной улице станицы с портретами своих героических предков, участников Великой Отечественной войны, свидетелей самой кровопролитной борьбы за независимость своей страны, прошли жители района. Все собрались на площади у Вечного огня.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Чеканя шаг, по площади парадом прошли правнуки Победы. Это участники ежегодного смотра-конкурса песни и строя «Плечом к плечу» - воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. Ребята тщательно и ответственно готовились: отрабатывали строевой шаг, разучивали песни, шили костюмы. Накануне праздника они продемонстрировали свои умения перед компетентным жюри. Строем, с настоящей военной выправкой прошли маленькие солдаты, моряки, летчики, танкисты, десантники…

В День Победы к детсадовцам и учащимся начальных классов в параде правнуков присоединилась допризывная молодежь. Стройными рядами прошли ученики кадетских и казачьих классов, юнармейцы.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Торжественный митинг открыл глава района Александр Герасименко. Он отметил, что сегодня в Каневском районе проживают 44 участника Великой Отечественной войны, 420 тружеников тыла, 35 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Каждому из них мы говорим: «Спасибо!!! За мир! За жизнь! За свободу! За беспримерный подвиг!».

Неоценимый вклад в общую Победу внёс Каневской район, заплатив высокую цену – почти 8 тысяч жизней земляков. Тысячи фронтовиков ушли из жизни уже в мирное время… Их лица – в бесчисленных рядах «Бессмертного полка», который собрал порядка 13 тысяч человек.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

В торжественной обстановке каневчане приняли эстафету памяти. Её передали ейчане. Храниться свеча будет до 13 мая в Свято-Покровском храме станицы Каневской.

Учащиеся подарили ветеранам цветы. Минутой молчания почтили память всех тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, кто умер от ран в послевоенное время… Прозвучали залпы торжественного салюта.

К обелиску Славы возложили венки и цветы.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Праздничное торжество продолжилось в центральном парке. Там работала полевая кухня, а на уличной сцене свои номера представили творческие коллективы.

Пресс-служба администрации Каневского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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