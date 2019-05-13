Масложиркомбинат «Краснодарский» не закроют, а перенесут в пригород крайцентра

Всего на комбинате работают около 450 человек. Некоторые из них 1 мая вышли на демонстрацию с черными шариками и табличками, что комбинат закрывается. На это отреагировали в мэрии и предложили работникам встретиться 6 мая.

Народ говорил, что предприятие ликвидируют якобы из-за низкого спроса на продукцию. Для этого постепенно закрывают цеха завода. В прошлом году закрыли цех производства мыла, а месяц назад – переработку подсолнечника. А 30 апреля предупредили о закрытии завода совсем – с 1 июля. Ликвидация идет постепенно. По слухам, завод могут перенести в пригород Краснодара. Когда это случится и случится ли вообще, неизвестно. Руководители предприятия разводят руками.

\ФОТО: Живая Кубань

На заводе ликвидацию не подтверждают, но и не опровергают. Несмотря на это, на досках объявлений висят вакансии комбината. Там ищут механика, фильтровальщика, вальцовщика с зарплатой от 16 до 34 тысяч рублей.По словам рабочих, их вынуждают уволиться по своему желанию, чтобы завод не платил компенсации. Для этого перевели их на трехдневную рабочую неделю ради сокращения ставки. Зарплата за 12 рабочих дней около 6-7 тысяч рублей.

- Сейчас эти вакансии не актуальны, - сказали в отделе по подбору персонала. - У нас очень сложная ситуация, скорее всего, завод закроют через 3 месяца. Поэтому не стоит к нам обращаться.

Но на самом деле процесс банкротства начался еще в 2008 году. Тогда депутаты ЗСК заподозрили, что комбинат постепенно ликвидируют.

- По приказу исполнительного директора филиала «Краснодарский МЖК» с 1 января 2009 года всем сотрудникам предполагалось снизить заработную плата до 4 тысяч 430 рублей, - говорил председатель комитета по вопросам экономического развития промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Волчихин. – Кто не согласен, того просили уйти по собственному. Все идет к предумышленному банкротству

Когда комитет ознакомился с ситуацией на предприятии, то выяснили, что завод банкротят. Самые рентабельные продукты продают в Ростове, малорентабельные – в Краснодаре. Из-за этого завод работает в убыток. Чиновники предлагали руководству предприятия «Юг Руси» перенести завод в пригород и выделить для этого землю, чтобы сохранить производство и рабочие места, но те на встречу не пошли. Хотя сейчас руководство комбината сообщило, что на самом деле предприятие перенесут, а не закроют.

На комбинате делают знаменитый майонез\ФОТО: Юг Руси

- Речь идет не о закрытии, а о переносе предприятия, - сообщили в пресс-службе «Краснодарского» Масложиркомбината». – Завод 120 лет назад построили на окраине, а сейчас это уже один из районов города. Участки вокруг комбината застраивают жилыми многоэтажками, строят дороги и т.д. Это создает пробки и простой грузовиков, а поставщики сырья теряют прибыль и не хотят везти продукцию. Поэтому завод работает в убыток. У предприятия нет денег, чтобы развиваться и модернизировать мощности. Поэтому его перенесут за пределы города. Куда, этот вопрос уточняем.

По словам пресс-службы, краснодарские бренды завода не будут переставать выпускать. К примеру, линейка масел «Аведовъ» временно перенесут на Лабинский маслозавод. Производство краснодарского майонеза тоже перенесут на другой завод, пока МЖК переедет в пригород крайцентра.

- Историческое здание комбината гармонично впишется в новую комфортную и красивую городскую среду, которая будет создана после переноса завода из центра города, - заверили в пресс-службе предприятия.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, с 2016 года комбинат не платит дивиденды инвесторам. Хотя по данным ежеквартального отчета завода чистая прибыль с января по сентябрь 2018 года стала в 3,5 раза больше, чем прошлом году - 3,5 млн рублей.

С 2006 года завод принадлежит группе компаний «Юг Руси». Этот агропромышленный холдинг занимает 30 % рынка бутилированного масла более. В состав группы входить 19 сельхозпредприятий с 200 тысячами гектар земель. «Юг Руси» основал в 1992 году Сергей Кислов. Начинали с экспорта муки в СНГ, а теперь у предприятия 2 млрд долларов оборот в год. Их заводы делают консервы, майонезы, крупы, соки и т.д.

Неужели холдинг с таким количеством денег и специалистов не в состоянии спасти предприятие? Зачем банкротить завод? И можно ли его спасти?

СПРАВКА «КП»

Завод основали купцы братья Аведовы в 1898 году. Осенью предприятие отметило 120 лет. Расположен комбинат рядом со стадионом «Кубань» на улице Тихорецкой, 5. Это был первый в Екатеринодаре маслобойный комбинат. Там применяли современные технологии – саломас, когда растительное масло обогащали водородом, чтобы из этого делать маргарин и мыло. Братья первыми на Кубани открыли переработку подсолнечника. Масло тогда давили ручным прессом.

После революции завод стал государственным, в годы ВОВ его частично разрушили, потом восстановили и после распада СССР он снова перешел к частникам. С 2006 года его продали группе компаний «Юг Руси».