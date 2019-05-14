2019-05-14T13:05:17+03:00
Общество

На Крымском мосту ввели особый досмотр машин и пассажиров

В Росавтодоре говорят, что транспорт выбирают рандомно
Евгения ОСТРАЯ
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Завтра, 15 мая, мост отпразднует свой первый день рожденияЗавтра, 15 мая, мост отпразднует свой первый день рожденияФото: Евгения ХИЛЬКО
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Крымский мост (напомним, название грандиозного сооружения выбирали народным голосованием) отпразднует свой первый день рождения завтра, 15 мая. Накануне дня пуска автомобильного движения через Керченский пролив «Комсомолка» решила прокатиться (в какой уж раз!) по путепроводу, соединяющему два региона - Кубань и Крым.

На подъездах появилась пара новых заправок. Правда, очереди к бензоколонкам меньше не стали, а это еще не курортный сезон. Справа от моста — двухэтажный офис Росавтодора, слева — огромный металлический ящик неясного предназначения.

- Заезжайте по стрелкам! - тут же предлагает нам это выяснить опытным путем мужчина в униформе.

Из микроавтобуса попросили выйти всех пассажиров. Мы смекнули, может, дело в модели авто?! За десятки подобных передвижений по мосту на легковушке, с таким тотальным досмотром мы столкнулись впервые. Но нет, следовавших за нами пару «Шевроле» с такими же, как у нас, местными номерами тоже загнали на стоянку.

Так выглядит пункт досмотра

Так выглядит пункт досмотра

В нашей машине позволили оставить только водителя, мирно спящего малыша в автолюльке и его мать. Все, кто были в салоне, проследовали за женщиной в униформе, чтобы, как в аэропорту, пройти через терминал.

- Телефоны, монеты и прочий металл положите на ленту, - потребовали сотрудники офиса безопасности.

Фото: Евгении ХИЛЬКО

Фото: Евгении ХИЛЬКО

Правда, никаких документов показывать не пришлось. Наш минивэн просветили ручными устройствами и осмотрели салон. От немногословных служителей терминала удалось только добиться, что проверка проводится выборочно. Но какие подозрения вызвал наш автомобиль, так и не сказали.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Терминал безопасности находится в ведении Росавтодора. И досмотр назвали стандартным, но редким.

- Видимо, вы вытащили «счастливый билет», - поясняет «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы отделения «УпрДорЧерномор» Александр Адзянов. - В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, утвержденными Распоряжением правительства РФ на данном участке введен особый режим пересечения границ зоны транспортной безопасности Крымского моста. И не исключен досмотр транспортных средств и пассажиров, проезжающих или проходящих данную границу зоны транспортной безопасности. Эти мероприятия проводятся на постоянной основе силами подразделений транспортной безопасности, но выборочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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