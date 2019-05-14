В Тихорецке в День Победы пронесли огромный синий платочек, сшитый из 672 лоскутов, с именами солдатских вдов и матерей

В День Победы тихоречане прошли в «Бессмертном полку» с портретами своих героев. Участие во Всероссийской акции уже стало традицией для жителей города и района. Более 7,5 тысяч человек вышли на улицы в этот день с фотографиями участников войны. К шествию в Тихорецке присоединился руководитель муниципалитета Анатолий Перепелин. В одном строю наравне со взрослыми шагали и дети. В руках фотографии прадедов, на груди – георгиевские ленточки. Именно так изучается история – через знакомство с семейными фотоархивами военных лет.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

- Мой дедушка воевал в пехоте, дошел до Берлина… Мы гордимся, мы помним о великом подвиге, поэтому сегодня идем здесь, — рассказал один из участников шествия.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Еще одним символом торжества стал солдатский синий платок. Большое полотно сшили из 672 платков с именами вдов ветеранов Великой Отечественной войны и пронесли в колонне «Бессмертного полка» вместе с портретами фронтовиков.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Тихоречане проследовали от памятника воинам-интернационалистам до площади Победы им.Г.К.Жукова. По пути к «Бессмертному полку» присоединялись новые участники. Затем на площади состоялось торжественное мероприятие. Руководитель муниципалитета поздравил присутствующих с праздником и отметил неоценимый вклад земляков в освобождение страны от фашистского гнета.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

- Тихоречане принимали участие в битве за Москву, в Сталинградском сражении, геройски сражались на Курской дуге, защищали Ленинград, брали Берлин, освобождали Европу. Высокого звания «Герой Советского Союза» были удостоены 16 тихоречан, еще двое стали полными кавалерами ордена Славы, - подчеркнул Анатолий Перепелин. - Каждое послевоенное поколение входит в жизнь благодаря Великой Победе!

Глава района Анатолий Перепелин поздравил тихоречан с Днем Победы

Парадным строем по площади прошли военнослужащие и казаки. Завершилась официальная часть мероприятий возложением цветов к мемориалу воинов-освободителей.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

На площадке перед ГДК прошла битва хоров среди творческих коллективов «Победа в сердце каждого живет». Здесь же можно было посетить экспозицию «Музей под открытым небом» и послушать игру духового оркестра «Майский вальс».

По главной улице Тихорецка прошли строем военные

Гостей праздника угощали традиционной солдатской кашей. Одним из ярких событий дня стал авто- и мотопробег по поселениям Тихорецкого района.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Концерты, тематические программы продолжились до вечера, завершился праздник красочным фейерверком.