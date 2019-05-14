2019-05-15T13:15:02+03:00
Общество

В Тихорецке в День Победы пронесли огромный синий платочек, сшитый из 672 лоскутов, с именами солдатских вдов и матерей

Он стал частью "Бессмертного полка"
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Символ вдовьих слез - синий платочек пронесли в "Бессмертном полку"Символ вдовьих слез - синий платочек пронесли в "Бессмертном полку"
Изменить размер текста:

В День Победы тихоречане прошли в «Бессмертном полку» с портретами своих героев. Участие во Всероссийской акции уже стало традицией для жителей города и района. Более 7,5 тысяч человек вышли на улицы в этот день с фотографиями участников войны. К шествию в Тихорецке присоединился руководитель муниципалитета Анатолий Перепелин. В одном строю наравне со взрослыми шагали и дети. В руках фотографии прадедов, на груди – георгиевские ленточки. Именно так изучается история – через знакомство с семейными фотоархивами военных лет.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

- Мой дедушка воевал в пехоте, дошел до Берлина… Мы гордимся, мы помним о великом подвиге, поэтому сегодня идем здесь, — рассказал один из участников шествия.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Еще одним символом торжества стал солдатский синий платок. Большое полотно сшили из 672 платков с именами вдов ветеранов Великой Отечественной войны и пронесли в колонне «Бессмертного полка» вместе с портретами фронтовиков.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Тихоречане проследовали от памятника воинам-интернационалистам до площади Победы им.Г.К.Жукова. По пути к «Бессмертному полку» присоединялись новые участники. Затем на площади состоялось торжественное мероприятие. Руководитель муниципалитета поздравил присутствующих с праздником и отметил неоценимый вклад земляков в освобождение страны от фашистского гнета.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

- Тихоречане принимали участие в битве за Москву, в Сталинградском сражении, геройски сражались на Курской дуге, защищали Ленинград, брали Берлин, освобождали Европу. Высокого звания «Герой Советского Союза» были удостоены 16 тихоречан, еще двое стали полными кавалерами ордена Славы, - подчеркнул Анатолий Перепелин. - Каждое послевоенное поколение входит в жизнь благодаря Великой Победе!

Глава района Анатолий Перепелин поздравил тихоречан с Днем Победы

Глава района Анатолий Перепелин поздравил тихоречан с Днем Победы

Парадным строем по площади прошли военнослужащие и казаки. Завершилась официальная часть мероприятий возложением цветов к мемориалу воинов-освободителей.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

На площадке перед ГДК прошла битва хоров среди творческих коллективов «Победа в сердце каждого живет». Здесь же можно было посетить экспозицию «Музей под открытым небом» и послушать игру духового оркестра «Майский вальс».

По главной улице Тихорецка прошли строем военные

По главной улице Тихорецка прошли строем военные

Гостей праздника угощали традиционной солдатской кашей. Одним из ярких событий дня стал авто- и мотопробег по поселениям Тихорецкого района.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Концерты, тематические программы продолжились до вечера, завершился праздник красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой