Перенос автовокзала Новороссийска на Магистральную обойдется в 1 млрд рублей

Автовокзал города-героя уже давно хотят перенести во Владимировку и на Западный рынок, но воз и ныне там. Старое здание по-прежнему расположено людном пятачке между улицами Чайковского и Гладкова, где постоянно пробки, а автобусам сложно маневрировать. Там же расположен вокзал и для пригородного транспорта. Недавно мэр Игорь Дяченко сообщил, что автовокзал перенесут ближе к железнодорожному, чтобы пассажирам было удобнее, к тому же по такому же принципу устроен главный транспортный узел Краснодара.

- Для этого выделят участок на улице Магистральной, - сообщили «КП»-Кубань» в администрации Новороссийска. – Проект готовят к реализации, уже нашли частного инвестора. На все работы потратят 1 млрд рублей. Часть из них - бюджетные. Ведь из-за строительства придется расселить жителей домов, которые стоят на месте будущей стройки.

О необходимости переноса автовокзала местные власти говорят давно, но только до дела никак не могут дойти. Несколько лет назад уже планировалось вынести станцию в район Западного рынка. Эксперты взвесили все за и против и решили, что по транспортным нормативам здесь для вокзала место не совсем подходит. Зато нашлось место гипермаркету, который стоит примерно на участке, куда хотели перенести вокзал.

Схема переноса автовокзала\ФОТО: Яндекс.Карты

С переносом во Владимировку тоже не срослось. Планировали сделать к концу 2016-го. Инвестора не нашли, а жители города посчитали, что добраться до автовокзала в пригород неудобно. Тогда начали реконструкцию улицы Видова и эта часть города встала в пробки.

- Но сначала надо отсюда перенести вокзал, - комментировали тогда в пресс-службе администрации. - Сумма работ пока еще только рассчитывается, еще не закончены проектные работы и поиск инвестора. Владимировку выбрали не случайно. Это пригород, который уже сросся с Новороссийском, практически в единое целое, который не страдает от пробок, да и водителям проходящих рейсов станет проще: им не придется заезжать в город и тратить время на стояние в заторах.

Предполагаемое место автовокзала тоже вызывает вопросы. В час-пик улица Магистральная и без того бывает загружена.