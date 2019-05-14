Арестован полковник ФСБ, который в Сочи крышевал бизнесменов

Бизнесмены кинули ФСБ, за это предпринимателей посадили на 4 года, а одного даже экстрадировали из Испании. Когда те отбывали срок, дали показания против бывшего замначальника управления капитального строительства ФСБ России полковника Анатолия Наумова. Осужденные Михаил Лялин и Андрей Симонов сообщили, что отдали ему 7,4 млн рублей за покровительство во время строительства домов в Сочи.

- У нас есть материалы дела в отношении Анатолия Наумова, - сообщили в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. – По ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР он арестован.

Суд посчитал, что Анатолий Наумов может давить на свидетелей и сбежать. В ГВСУ ситуацию не комментируют.

По данным Генпрокуратуры, с 10 июня 2011-го по 27 декабря 2013-го в Сочи гендир ООО «УК «Инвест-Виктория» Михаил Лягин не исполнил три договора подряда и похитил у ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России более 550 млн рублей. Еще он отмыл деньги на 390 млн рублей. Затем от следствия сбежал в Испанию, а 21 февраля 2018 года в аэропорту Мадрида его передали российским правоохранительным органам.

- Лягин вместе с подельником признал вину, ходатайствовал в центральный райсуд Сочи о рассмотрении дела в особом порядке, - сообщает Генпрокуратура. - За мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и отмывание похищенного Михаил Лягин и Андрей Симонов получили по четыре года колонии общего режима.

Следствие в отношении Анатолия Наумова продолжается, пока он находится под арестом.