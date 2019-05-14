Глава Адыгеи принял участие в видеоселекторе по итогам прохождения предприятиями ЖКХ осенне-зимнего периода

В видеоселекторе приняли участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и представители Кабинета министров республики.

Виталий Мутко отметил, что в отопительном сезоне, который уже завершили 44 региона, удалось снизить аварийность на тепловых сетях на 9%, а в электросетевом комплексе на 6%. Вместе с тем, он акцентировал внимание на том, что 20% объектов электроэнергетики вовремя не получили паспорта готовности, и в отдельных регионах 9 раз вводили режим ЧС в связи выхода из строя объектов жилищно-коммунального комплекса.

«Ключевая причина – высокий износ объектов ЖКХ. По поручению Председателя Правительства России Дмитрия Медведева к следующему году Минстрой должен разработать план мероприятий для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с износом выше 60%. Регионам необходимо сделать соответствующие шаги для участия в данной федеральной программе», - сказал Виталий Мутко.

Вице-премьер подчеркнул важность реальной оценки износа коммунальных сетей, чтобы в плановом порядке произвести их замену и снизить аварийность жилищно-коммунального комплекса. Также была отмечена необходимость соблюдения платежной дисциплины и сокращения задолженностей за потребленные коммунальные услуги.

В ходе совещания были заслушаны руководители северных территорий, где еще продолжается отопительный период.

Отметим, что Адыгея завершила отопительный сезон без аварийных и чрезвычайных ситуаций. К эксплуатации в осенне-зимний период было подготовлено 319 котельных, 283 км тепловых сетей, 25 тепловых пунктов, 128 водозаборов и 1638 многоквартирных домов. На сегодняшний день ведется мониторинг погашения задолженностей за поставленный природный газ и потреблённую электроэнергию. Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ за газ сокращена на 58,7 млн. рублей.

При обсуждении вопроса о реализации федерального проекта «Жилье», Виталий Мутко подчеркнул, что в этом году в 11 субъектах отмечено снижение объемов жилищного строительства. Вице-премьер поручил провести детальный анализ складывающейся ситуации.

Напомним, что между Минстроем России и Адыгеей подписано соглашение, рамках которого до 2024 года предусматривается существенное наращивание объемов жилищного строительства. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 271 тыс. кв. метров. В настоящее время выдано 55 разрешений на строительство 142 многоквартирных домов общей площадью свыше 780 тыс. кв. метров. Перед минстроем республики Муратом Кумпиловым поставлена задача по исполнению всех взятых обязательств в рамках подписанного соглашения.

По итогам совещания Главой республики даны соответствующие поручения руководителям органов власти.