За первый год работы по Крымскому мосту проехали пять миллионов машин

Ровно год назад было торжественно открыто движение автомобилей по Крымскому мосту. И первые итоги работы впечатляют.

За это время по новой дороге проехали пять миллионов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Годовой трафик втрое превысил показатели паромной переправы, а экономия для водителей и компаний составила порядка 16 млрд рублей, ведь проезд по мосту бесплатный для всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708755" frameborder="0"></iframe> Крымский мост отмечает первый год работы.

Крымский мост отмечает первый год работы Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Погода в Керченском проливе как обычно была капризной, но частые шторма ни на минуту не прерывали движение между Таманью и Керчью.

- Этот круглосуточный поток машин, конечно, радует нашу команду строителей. Мы видим, как востребован Крымский мост, как он влился в транспортную систему юга России и стал ее ключевым звеном. Это то, ради чего команда много работала: 27 месяцев сложнейшего строительства. Качество выполненной работы подтверждает регулярный мониторинг несущих конструкций: мост в отличном состоянии, - рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Леонид Рыженькин.

Крымский мост отмечает первый год работы Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

С открытием моста в Керчи стало заметно больше туристов. Город, который всегда считался тупиковой точкой на карте полуострова, теперь первым встречает туристов с материка. За год посещаемость экскурсионных объектов выросла более чем в полтора раза. Местный музей-заповедник рассчитывает принять полмиллиона туристов за год. Кстати, чаще всего в Керчь приезжают из городов и станиц Краснодарского края.

С первым годом работы моста строителей поздравили грузоперевозчики Крыма – они подарили торт с арками, а кинотеатры на двух берегах организовали бесплатные показы фильмов про мост.

Крымский мост отмечает первый год работы Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

А тем временем круглосуточно и без выходных продолжается стройка железнодорожной части. Двухпутная дорога через Керченский пролив заработает, как и планируется, в декабре 2019 года. Работы идут на всех 19-ти километрах трассы, бригады идут навстречу с обоих берегов. Уже готовы все опоры, собраны пролеты. Мостовое полотно оснащается деформационными швами, уложено более 20 из 38 км рельсошпальной решетки.

Крымский мост отмечает первый год работы Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Сейчас на стройплощадке с учетом ночной, дневной смен и всех вахт трудится почти 5 тысяч инженеров и рабочих, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

- Работы по сооружению железнодорожной части Крымского моста идут в соответствии с намеченным графиком. Движемся двумя фронтами навстречу друг другу, чтобы к августу месяцу соединиться двумя этими нитками, чтобы технологическое рабочее движение (не пассажирское) в конце августа – начале сентября было осуществлено по Крымскому мосту, - рассказал Леонид Рыженькин.

СПРАВКА «КП»

Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года. В этот день состоялось торжественное открытие. Президент России Владимир Путин поздравил команду инженеров и рабочих и возглавил колонну строительной техники проехавшей от Тамани в Крым, сев за руль самосвала КАМАЗ.

16 мая 2018 года жители Крыма и Кубани открыли движение по мосту. В 5:30 по московскому времени потоки транспорта с двух берегов начали движение и встретились под сводами арки.

1 октября 2018 года ровно в полночь по московскому времени автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта.

За обслуживание моста отвечают более 100 специалистов, которые круглосуточно контролируют плотность автопотока, видимость на трассе, температуру воздуха и дорожного покрытия, направление и скорость ветра, коэффициент сцепления колеса с асфальтом, интенсивность осадков, толщину слоя воды на дороге.

Результаты наблюдений за первый год работы подтверждают конструктивную надежность моста и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.

КСТАТИ

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