«Вход строго по билетам»: На открытие курортного сезона в Геленджике впервые начнут продавать билеты

Карнавал в Геленджике – это всегда красивый фееричный праздник. Потому тысячи жителей Кубани откладывают свои дела, чтобы приехать и стать участником зрелищного шоу. В этот раз старт новому курортному сезону будет дан в субботу, 1 июня. Кстати, впервые карнавал будет идти аж два дня.

А вот еще одна новинка не порадует гостей - вечернее шоу будет платным. О том, что впервые будет организована продажа билетов, сообщили власти Геленджика.

- Сколько лет наслаждались праздником бесплатно, а теперь придется выкладывать деньги, - новость о платных пригласительных не обрадовала жителей края.

Правда, в мэрии Геленджика поспешили успокоить - на карнавал смогут попасть все желающие.

- Всеми известное красочное шествие начнется 1 июня в 16:00 от кинотеатра «Буревестник». Впервые оно станет народным. То есть, если раньше в карнавале участвовали только артисты, то в этом году любой желающий в ярком костюме сможет присоединиться к колонне и пройти до главной площади курорта - сказали «КП» - Кубань» в администрации Геленджика. - Естественно, участие абсолютно бесплатное.

А вот билеты будут продавать на концерт, который пройдет на Центральной площади курорта.

- Сцена будет располагаться у входа торгового центра «Геленджик». Сама же площадь в дни карнавала превратится в большой зрительный зал, который будет огорожен, - продолжают в мэрии. - На большой сцене выступят творческие коллективы Кубани и других регионов России, а также звезды российской эстрады. Например, 1 июня выступит группа Иванушки International, а 2-го числа - Юлианна Караулова. Платные билеты будут продаваться на сидячие места.

Ориентировочная стоимость билета - 1000 рублей. Однако, не исключено, что она может измениться. Кроме того, власти курорта пока не решили, что будет входить в стоимость пригласительного.

- Возможно, один билет будет давать возможность на посещение концертов 1 и 2 июня. Точную информацию сообщим позже, - добавили в администрации Геленджика.