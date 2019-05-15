Ипотека от Банка УРАЛСИБ – удобно и выгодно

Подтверждением востребованности данного продукта среди потребителей стало 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Всего за 2018 год Банком было выдано более 14 тысяч кредитов на сумму 30,4 млрд рублей. Ипотечный портфель на 1.01.2019 г. вырос 33% и составил 67,4 млрд рублей.

В Краснодарском крае объем выдач ипотечных кредитов по итогам 2018 года вырос на 36%.

Банк предлагает гибкие условия по данному виду кредитования. Средняя годовая ставка по ипотеке, предлагаемой УРАЛСИБом, сегодня находится на достаточно комфортном уровне, а заемщиками чаще выступают молодые семьи в возрасте от 25 до 40 лет с детьми. Часто клиенты Банка направляют на погашение ипотеки материнский капитал.

В начале 2019 года Банк улучшил условия ипотечного кредитования для мужчин призывного возраста. Для этой категории клиентов отменено требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие постоянной или временной отсрочки от призыва на срочную военную службу. Таким образом, при подаче документов на получение ипотечного кредита клиенту не требуется предъявлять военный билет, приписное удостоверение, справку из военкомата и т.п.

За первые 3 месяца 2019 года Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками-партнерами Банка для клиентов, покупающих квартиру в строящемся доме, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей существенно уменьшается по сравнению с обычным ипотечным платежом. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. При этом в любой момент клиент может выйти из «каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами. Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев включительно. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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