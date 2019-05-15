В Армавире женщине уменьшили пенсию на 1340 рублей

Когда 1 мая почтальон принес пенсию, Валентина Каличава удивилась. Ведь в свежей квитанции сумма стала на 1340 рублей меньше. Почему так случилось, неясно. Пенсионерка об этом пожаловалась не в ПФР, а соседке, которая выложила фото квитанций в интернет.

- Мне 73 года, до пенсии всю жизнь работала в Армавире товароведом 39 лет, - говорит Валентина Каличава. – И так получаю по прожиточному минимуму пенсионера, а еще и эти гроши уменьшили. По телевизору говорят, что из-за пенсионного возраста доплаты вырастут. Но в моем случае все наоборот. Кредитов и микрозаймов не брала, приставы мне не звонили. И если так, то почему об этом вычете не написано в квитанции? Буду жаловаться в пенсионный фонд.

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Мы обратились за комментариями в ПФР, там сообщили, что причин для подобных вычетов несколько. Если гражданин не работает, а его выплаты меньше прожиточного минимума пенсионера, то он получает доплату. Когда трудоустроен, то льгота прекращается. Еще могут уменьшить пенсию, если есть удержаниями по производству судебных приставов и т.д.

- Этот случай мы контролируем и проверим, почему так получилось, - говорит Владимир Обиход, пресс-секретарь отделения ПФР края. – Если это ошибка, то компенсируем неполученную часть пенсии. При аналогичных случаях звоните в клиентскую службу ПФР по телефону 8 (861) 214-28-21 или напишите на сайте es.pfrf.ru/appeal/.