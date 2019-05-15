Масложиркомбинат «Краснодарский» закрывается: 450 человек останутся без работы

По официальной версии собственника завода - группы компаний «Юг Руси», комбинат перенесут в пригород Краснодара, его не закроют. Но у работников другая версия. 120-летнее предприятие ликвидируют. Сегодня об этом сообщил редакции специалист, попросивший не называть его имени.

- 8 мая сотрудников завода собрали на встречу с руководством комбината, туда же пришли из администрации Краснодара и представители центра занятости, - говорит аноним. – Нам сказали, что с 1 июля завод закроют якобы из-за плохой семечки на Кубани. Поэтому качество продукции комбината низкое и нерентабельное. Я работаю тут 10 лет, мне ни разу не задерживали зарплату. В ноябре 2018-го нас даже поздравляли со 120-летием предприятия. А 26 апреля 2019-го нам неожиданно сообщили о закрытии завода. Мы все в шоке. Специалистам предприятия сложно будет найти аналогичную работу в городе, таких же заводов нет. Сокращают нас официально, выплачивают компенсации. Говорят, становитесь на учет в центр занятости, там вам предложат работу.

Что будет с историческим зданием завода после закрытия, тоже неясно. Но собственник завода - группа компаний «Юг Руси», заверили, что всему виной поставщики, которые отказываются возить сырье на комбинат из-за пробок и труднодоступности.

- Речь идет не о закрытии, а о переносе предприятия, - настаивают в пресс-службе «Краснодарского» Масложиркомбината». – Завод 120 лет назад построили на окраине, а сейчас это уже один из районов города. Участки вокруг комбината застраивают жилыми многоэтажками, строят дороги и т.д. Это создает пробки и простой грузовиков, а поставщики сырья теряют прибыль и не хотят везти продукцию. Поэтому завод работает в убыток. У предприятия нет денег, чтобы развиваться и модернизировать мощности. Поэтому его перенесут за пределы города. Куда, этот вопрос уточняем.

По словам пресс-службы, краснодарские бренды завода не будут переставать выпускать. К примеру, линейка масел «Аведовъ» временно перенесут на Лабинский маслозавод. Производство краснодарского майонеза тоже перенесут на другой завод, пока МЖК переедет в пригород крайцентра.

Что будет на месте комбинате. неизвестно. Скорее всего, его застроят жилыми домами\ФОТО: Яндекс.Карты

- Историческое здание комбината гармонично впишется в новую комфортную и красивую городскую среду, которая будет создана после переноса завода из центра города, - заверили в пресс-службе предприятия.

Но на самом деле процесс банкротства начался еще в 2008 году. Тогда депутаты ЗСК заподозрили, что комбинат постепенно ликвидируют.

- По приказу исполнительного директора филиала «Краснодарский МЖК» с 1 января 2009 года всем сотрудникам предполагалось снизить зарплату до 4 тысяч 430 рублей, - говорил председатель комитета по вопросам экономического развития промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Волчихин. – Кто не согласен, того просили уйти по собственному. Все идет к предумышленному банкротству

Когда комитет ознакомился с ситуацией на предприятии, то выяснили, что завод банкротят. Самые рентабельные продукты продают в Ростове, малорентабельные – в Краснодаре. Из-за этого завод работает в убыток. Чиновники предлагали руководству предприятия «Юг Руси» перенести завод в пригород и выделить для этого землю, чтобы сохранить производство и рабочие места, но те на встречу не пошли. Хотя сейчас руководство комбината сообщило, что на самом деле предприятие перенесут, а не закроют.

Неужели холдинг с таким количеством денег и специалистов не в состоянии спасти предприятие? Зачем банкротить завод? И можно ли его спасти?

СПРАВКА «КП»

С 2006 года завод принадлежит группе компаний «Юг Руси». Этот агропромышленный холдинг занимает 30 % рынка бутилированного масла более. В состав группы входить 19 сельхозпредприятий с 200 тысячами гектар земель. «Юг Руси» основал в 1992 году Сергей Кислов. Начинали с экспорта муки в СНГ, а теперь у предприятия 2 млрд долларов оборот в год. Их заводы делают консервы, майонезы, крупы, соки и т.д.