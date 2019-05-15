В Тверской области нашли останки летчика с Кубани, который погиб в первые дни ВОВ

Специалисты подняли МиГ-3 с останками пилота и документами. Его самолет сбили в 1941 году, когда фашисты наступали на Оленино и Ржев. Младший лейтенант Василий Родичев в 1917 году родился на Кубани в станице Александроневской. Раньше она входила в Тихорецкий район, а сейчас в Выселковский.

ФОТО: Кубаньпоиск

- Нам рассказали местные жители, что во время войны недалеко от деревни Жерносеково в лесу разбился самолет, - говорит заместитель руководителя ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Александр Шепелев. - Мы решили проверить информацию. Когда начали вскрывать яму, обнаружили двигатель от самолета, а под ним – летчика. Судя по всему, МиГ-3 ушел боком в землю, либо хвостом.

По данным портала «Память народа» датой выбытия значится 26 июля 1941 года. То есть именно в этот день младший лейтенант ВВС Западного фронта погиб на территории Оленинского района.

Василий Родичев погиб в 24 года\ФОТО: Кубаньпоиск

Просим всех помочь в розыске родственников советского летчика!Звоните в «Кубаньпоиск»: +7 861 224-79-34.