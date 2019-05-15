В Краснодаре мошенники прикрываются акцией «Помоги ветерану», чтобы продать старикам улавливатели газа

13 мая в квартиру 85-летней бабушки пришли молодой парень и девушка. Они постучались и вежливо предложили бесплатно замерить уровень газа в помещении в рамках акции «Помоги ветерану». А в честь Дня Победы давали бешеную скидку от 75 %. Мол, чтобы трагедия, которая случилась в Магнитогорске перед Новым годом не повторилась в Краснодаре. Визитеры сделали замеры - уровень паров топлива в квартире был в норме. Но после этого гости отстали, а продолжили впаривать пенсионерке улавливатели газа. И им это удалось, они продали его за 12 тысяч рублей

- Парню на вид было 25 лет, а девушка выглядела моложе – около 20 лет, - говорит Евгения Ландышева. – Они мне говорили, что я могу забыть выключить газ, а тут датчик сработает и трагедии не случится. Сначала сказали, что 28 тысяч стоит прибор, но затем дали скидку в честь Дня Победы и сумма опустилась до 12 тысяч. Когда они ушли, я опомнилась и позвонила в полицию. Участковый пришел только на следующий день и принял у меня заявление.

На самом деле такой прибор стоит 400 рублей, это дымовой пожарный извещатель. Устанавливают их только организации с лицензией МЧС. В полиции говорят, что аферисты представляются сотрудниками водоканала, горгаза и даже местных администраций. Но в это раз они представились волонтерами, которые помогают ветеранам и старикам.

-Подобные торговцы появляются практически во всех регионах России, - сообщили в пресс-служба УМВД Краснодара. - Устраиваются на работу легально. В Краснодаре появились вакансии «обходчиков», от которых требуется обход некой территории и осмотр газового оборудования, а также оформление заявок. Опыт работы совсем не требуется, а вот коммуникабельность - одно из нужных качеств. График работы 6 дней в неделю, оплата – 28 тысяч рублей с возможностью ежедневной выплаты, спецодежда также выдается.

ЧТО ДЕЛАТЬ

- Не пускайте в дом незнакомцев, - советуют в УМВД Краснодара. – Просите предъявить удостоверение или документы, подтверждающие законность предложения проверить или заменить оборудование. Затем звоните по номеру «горячей линии» госучреждения, сотрудниками которого представляются визитеры. Если информацию не подтвердили, звоните в полицию – 102.