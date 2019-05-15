«Нажился на 1,3 млн рублей»: кубанский полицейский продавал паспортные данные россиян

Видимо, одной зарплаты старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Тбилисскому району Ивану Горилову (имя изменено) было мало. Как только ему предоставили доступ к базе полиции, в которой есть все данные россиян (номера их паспортов, автомобилей, адреса жительства и даже информация о том, проходили ли люди по линии силовиков) он стал зарабатывать на этом.

Хотя по закону распространять сведения из этой базы третьим лицам строго запрещено. Информация в этой базе необходима для оперативников, чтобы найти данные преступников.

- В начале февраля полицейскому написали в Телеграмм и предложили предоставлять им за денежное вознаграждение информацию о паспортных данных граждан страны, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Оперуполномоченный зная, что информация данного сервиса предназначена для пользования исключительно в служебной деятельности органов внутренних дел РФ и носит конфиденциальный характер, согласился.

Почти год полицейский зарабатывал на личных данных. С 6 февраля по 20 ноября 2018 года он отправлял в «Телеграмм» всю нужную его «клиентам» информацию.

Как говорится – утром деньги, вечером – стулья. Деньги оперуполномоченный угрозыска получал на свою банковскую карту, а после – отправлял информацию. Всего он "заработал" порядка 1 миллиона 334 тысяч рублей. Еще неизвестно, как долго бы наживался на паспортных данных предприимчивый коп, если бы на него не вышли сотрудники ФСБ и не взяли в разработку.

Сейчас Иван Горилов находится под стражей. А следствие продолжается. Оперативники также же ищут тех людей, которым и продавались личные данные россиян.

А тем временем предприимчивого сотрудника полиции отстранили от работы.

- Проводится служебная проверка в отношении старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Тбилисского района, - сообщили в кубанской полиции. -

Он отстранен от выполнения служебных обязанностей.