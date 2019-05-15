2019-05-15T16:39:56+03:00
Карта Кубани

Тема энергообеспеченности Адыгеи, являющаяся одной из ключевых при реализации нацпроектов на территории республики, была рассмотрена сегодня в Министерстве энергетики России.

На совещании под руководством заместителя Министра энергетики России Юрия Маневича Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поднял ряд важных вопросов по дальнейшему развитию энергосистемы республики и реконструкции ряда энергообъектов
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Во встрече приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и гендиректор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

В ходе совещания Глава Адыгеи проинформировал о положительной динамике развития региона и росте объемов привлеченных инвестиций.

Также отмечено, что в рамках реализации нацпроектов перед Адыгеей поставлены задачи в сфере строительства доступного жилья, развития субъектов малого и среднего бизнеса, наращивания экспортного потенциала. Решение этих задач напрямую зависит от наличия энергетических мощностей и обеспечения надежности энергосистемы. Тема энергодефицита особенно актуальна для развития горно-туристического кластера и ряда инвестиционно привлекательных районов республики, где уже реализуются масштабные проекты.

На сегодняшний день нехватку мощностей ощущают подстанции Майкопа, Адыгейска, а также Тахтамукайского, Майкопского и Гиагинского районов. Глава республики подчеркнул, что для решения этих вопросов налажено тесное сотрудничество с ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго».

В настоящее время потребление электроэнергии в регионе составляет около 1,3 млрд. кВт/часов в год (без учета собственной генерации).

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов предложил Министерству энергетики России поддержать проведение реконструкции энергообъектов республики, провести масштабные учения энергетиков в Майкопе и ускорить процесс консолидации электросетевых активов ООО «Майкопская ТЭЦ».

Заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич отметил, что все предложения Адыгеи будут рассмотрены. Участники совещания приняли решение о выработке совместной «дорожной карты», в которой стороны пропишут конкретные шаги по модернизации энергосистемы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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