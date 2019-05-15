На Кубани врачей госбольницы наказали за то, что отправляют пациентов на платные МРТ и анализы

Беспрецедентное решение - наказать медиков муниципальной больницы за навязывание платных услуг - вынесла прокуратура Абинского района Краснодарского края. Дело в том, что в местное надзорное ведомство зачастили пациенты центральной районной больницы. Обращаясь за медицинской помощью, от врачей они регулярно получали направления на платную диагностику в Краснодаре.

- Это были исследования МРТ и анализы, - поясняет «КП» - Кубань» помощник прокурора Абинского района Юлия Ситько. - Причем, фигурировали определенные лаборатории и клиника магнитно-резонансных исследований в кубанской столице. Нас этот факт насторожил.

Правоохранители вызвали на разговор главврача, который, разумеется, отрицал лоббирование платных услуг. В больницу нагрянула проверка.

- Естественно, сразу нам бросилось в глаза, что узкие специалисты и терапевт абсолютно свободно используют фирменные бланки «Ситилаб» и ООО «Томограф». Водились у них и блокнотики, и ручки - в общем, полный набор. Зачастую прямо на этих бланках они писали назначения на исследования и отправляли больного в Краснодар, - продолжает помощник прокурора.

Более того, на каждом бланке имелся идентификационный номер. Поэтому сведения о том, кто так услужливо отправил к ним клиента, в частных медцентрах знали пофамильно.

- Затем на банковский счет доктора направлялся денежный перевод. То есть полагающиеся проценты с клиента, - говорит Юлия Ситько.

В кабинете помощника прокурора об этом своем дополнительном заработке уролог Виктор Васильков, терапевт Елена Кузнецова и хирург Сергей Тришинков рассказали сразу. Якобы по наивности доктора и предположить не могли, что тем самым нарушают и права пациентов, и, естественно, антикоррупционное законодательство.

- Между тем, в центральной районной больнице имелось и необходимое оборудование для исследований, и специалисты на ставке, - говорят в абинской прокуратуре. - Но медики даже не упоминали их в своих рекомендациях пациентам.

На самом деле, подобные ситуации отнюдь не редкость в государственных поликлиниках. И всегда направления на исследования объясняются благими намерениями - якобы нищие муниципальные больницы не имеют возможностей частных клиник. Однако правоохранители советуют не вестись на подобные ухищрения.

- Проверка наша пока не закончена, - говорят в надзорном ведомстве. - Не исключено, что подобные факты будут выявляться и дальше.

Абинские медики отделались легким испугом — административным штрафом и выговором. Но в следующий раз наказание может не быть таким мягким.