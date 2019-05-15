2019-05-15T20:37:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали шесть торговых центров и аэропорт

Здания оцеплены, внутри работают экстренные службы [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сотни посетителей эвакуировали их ТРЦ "Галерея".Сотни посетителей эвакуировали их ТРЦ "Галерея".
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Вечером, в среду, 15 мая, волна эвакуаций прокатилась по всему городу. Посетителей и персонал выввели из торговых центров Краснодара. Всего на данный момент, по информации «Комсомольской правды» – Кубань», таких объектов порядка шести. Это ТЦ «Сказка» на улице Шоссе нефтяников, гипермаркет «Магнит» на улице Петра Метальникова, ТЦ «Медиа Плаза» и «Меридиан», ТЦ «Сити-центр», а также ТРЦ «Галерея».

Эвакуация в Краснодарском аэропорту.

- Прозвучала сигнализация в здании, всех попросили покинуть торговый центр через запасные выходы. Уже на улице услышал, что вроде какой-то звонок поступил, из-за чего было решено вызвать полицию. Паники нет, возгорания не вижу, - рассказал «Комсомольской правде» –Кубань» один из посетителей ТРЦ «Галерея» Михаил В.

Что стало причиной эвакуации, пока не ясно.

Что стало причиной эвакуации, пока не ясно.

Сейчас все эти здания оцеплены, внутри работают экстренные службы. Около торговых центров дежурят полицейские, пожарные машины и скорые.

- Эвакуация произведена в штатном режиме, - сообщили в администрации ТРЦ «Галерея Краснодар». - Проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств. Внутри никто не пострадал и опасности не было. Сегодня мы планируем возобновить работу.

Официальной информации от краевого главка пока не поступило. Однако сиутацию прокомментировали в мэрии города.

У зданий дежурят пожарные машины.

У зданий дежурят пожарные машины.

- Звонки поступили по семи адресам, предварительно, с помощью ip-телефонии и из-за границы, - сказал замглавы Краснодара Виталий Косенко. - Эвакуация – обязательное требование при поступлении подобного сигнала. Это делается, прежде всего, для безопасности жителей. Просим отнестись к этому с пониманием и выполнять все требования служб безопасности.

Кстати, эвакуировали и Международный аэропорт Краснодара.

Эвакуация в аэропорту Краснодара.

Эвакуация в аэропорту Краснодара.

- В 18:25 на телефон справочной службы аэропорта поступила информация о минировании, - кратко сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэровокзала. - Пассажиры эвакуированы. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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