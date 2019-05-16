Дневник няни: «Ребенок не пришел в сад? Мне больше еды достанется!»

В НЯНЬКИ ПОШЛА РАДИ СЫНА

В Краснодар мы с семьей переехали наобум. Просто потянуло на юг. Но на новом месте начались проблемы: устроить ребенка в детский сад оказалось практически невозможно. Нужна была регистрация, а когда ее сделали, время подавать документы уже ушло.

Решение нашлось случайно — увидела, как в соседнем доме вешали вывеску частного детского сада. Да это же как раз для меня! И сын под присмотром, и мне какая-никакая работа.

Пришла на собеседование:

- Возьмите меня воспитателем!

- Все вакансии заняты, простите. Если только няней.

- Я согласна.

- Извините, но я вот смотрю, у вас филологическое образование. А там, знаете, попы надо будет мыть в случае чего.

- Своему же мыла. Так что справлюсь.

Правда, с заработками было туго. Большую часть небольшой получки я оставляла в саду — за сына. Оставалось тысяч пять в месяц. Ну хоть что-то, да и ребенок под присмотром.

ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО

С новой работы я чуть не вылетела в первый же день.

- А где ваша санитарная книжка? - спросила директриса, копаясь в моих документах.

Я даже не подумала, что она нужна.

- Без нее никак, - настаивала женщина. Но быстро смягчилась, видимо, других кандидатов у нее не было. - Давайте так договоримся: приступайте к работе, а потом принесете книжку. Вы же ничем не болеете?

Я энергично закивала. А сама думаю, сюда всех берут под честное слово?

Потом подозрения подтвердили коллеги. Моя сменщица Ира приехала из станицы учиться. Утром на пары, после обеда в сад. Она старший ребенок в семье, так что управляться с малышней умеет. У другой нянечки не было прописки, так что в муниципальный сад дорога ей была закрыта. Там с бумажками все строго, а у частников — на авось. До ближайшей проверки.

Работы было много. Мыть полы два раза в день, пылесосить, трижды в день чистить унитазы и раковины, менять постельное белье еженедельно... Ну и вытирать пыль — это в любую свободную минуту. Еще нужно обрабатывать антисептиком игрушки.

Директриса в любой момент могла прийти с проверкой. Ее любимой фишкой было подойти к двухметровому зеркалу и выискивать на нем следы от детских ладошек.

НАУЧИ УЧИТЕЛЯ

Группа мне досталась смешанная: девочки и мальчики от года до пяти лет. Всего человек десять. Но и сам садик был небольшим, вместилось бы не больше 20 малышей.

Мне даже нравилось. Когда проводишь с ребятами много времени, начинает казаться, что вы одна большая семья. Старшие присматривают за малышней.

Наша директриса готова была на руках носить каждого ребенка. Вот что значит, своя выгода у человека - в муниципальном саду такого подхода не найдете, там дети часто сами себе предоставлены. А у нас постоянные занятия, целая образовательная программа: русский, счет, окружающая природы, английский, рисование, театр и еще много всего.

Но вот как все это ведется — другой вопрос. Как-то слышу:

- Сегодня мы пройдем с вами урок «Мама, папа и их малыш», - говорит воспитательница. - Смотрите это курица - мама, папа – петух, а детки – цыплята. А вот это гусыня, папа – селезень, а детки – гусята.

Она только от меня узнала, что селезень — это самец утки, а у гусыни — просто гусь.

В другой раз она же учила малышню в случае ЧП звонить с мобильного по номеру 991. Тут уж я не выдержала и вмешалась. Бог знает, откуда это у нее в голове. Может, фильмов голливудских насмотрелась? Так там 911.

ВСЕГДА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Хотя деньги платят неплохие, текучка кадров среди воспитателей была серьезная. Одна пришла из муниципалки, где привыкла «строить» воспитанников. А у нас нужно было все лаской, а не криками решать. Другая только вуз закончила по специальности «Детский психолог», и это была ее первая работа с детьми. Два месяца продержалась.

Главное правило для сотрудников — мы не кричим на ребенка. Мы рассказываем, как правильно себя вести. Наказывали в исключительных случаях. Самое страшное — посадить ребенка на стульчик и запретить другим с ним играть.

При мне ни разу не было, чтобы воспитатель поднимал на ребенка руку. В каждой комнате стоят камеры наблюдения, картинка выводится на экраны в фойе. В любой момент директриса или родители могли увидеть, что происходит с детьми.

А еще нас заставляли вести страничку сада в Инстаграме. Каждый день выкладывали фото и видео. Родители видят, как дела у их ребенка, а саду лишняя реклама.

ХЛЕБНОЕ МЕСТО

Меня с моим мизерным заработком, оставшимся после оплаты сада, выручал наш повар. Готовила она просто чудесно. Поэтому все, что оставалось от малышей, мы подъедали.

Не поймите неправильно, тарелки никто не облизывал. Но часто бывало, что кто-то приболеет и останется дома, а родители не предупреждают. А на него уже приготовили и первое, и второе, и компот. Не выбрасывать же!

Помню случай, когда пришел к нам новенький мальчик Кирилл пяти лет, мама жаловалась на его плохой аппетит. Кирилл к своим годам не знал вкуса апельсина, не умел есть суп, как огня боялся сметаны, не понимал, что такое компот. Мы с ним придумали незатейливую игру «на один глоток больше». Первый день Кирилл ел одну ложку супа, пил один глоток компота. На второй день – две ложки супа, два глотка компота... Чуть больше чем через неделю он научился есть. Его мама была крайне удивлена, когда в выходной день он вместо чипсов, сухого завтрака и газировки попросил сварить ему молочную рисовую кашу.