Похищенные нацистами экспонаты музея Темрюка вернутся из Австрии осенью

Музей Зальцбурга готов вернуть восемь экспонатов, которые были похищены нацистами из музея Темрюка в 1943-м году. Три амфоры и пять надгробных барельефов, датированные IV-I веками до нашей эры вернутся в Россию уже осенью. Об этом на пресс-конференции в Сочи заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, который передал Владимиру Путину символический сертификат.

По сообщению пресс-службы музея Зальцбурга, экспонаты должны быть возвращены в историко-археологический музей в Темрюке.

Амфоры, которые вернутся в Россию. Фото музея Зальцбурга

- Я рад, что российская сторона пообещала вернуть Австрии определенные еврейские архивные материалы, которые после Второй мировой войны попали в Советский союз, - добавил австрийский президент.

Три амфоры и пять могильных барельефов античного периода увез из Темрюка нацистский генерал горных войск Рудольф Конрад и подарил их гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. После этого экспонаты оказались в музее.

Барельефы с надгробий. Фото музея Зальцбурга

В музее Зальцбурга исследованием происхождения экспонатов занимается специальный отдел. Он и обнаружил письма Конрада Шеелю, в которых говорится о том, что эти экспонаты были украдены в Темрюке.

Барельефы с надгробий. Фото музея Зальцбурга

- Мы рады, что диалог между Россией и Австрией поддерживается через общую историю. Зальцбургский музей на протяжении многих лет прикладывал усилия, чтобы вернуть в Россию произведения античного искусства. Эта процедура будет очень символична для отношений наших стран, - отметил директор музея Зальцбурга Мартин Хохляйнтер.

Амфоры использовались для хранения и поставки вина из Греции в восточные колонии на Черноморском побережье. А барельефы, судя по всему, находились на надгробьях знатных господ и воинов, о чем говорят изображения на них. Их личности подлинно установить невозможно.