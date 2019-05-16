2019-05-16T16:37:38+03:00
Происшествия

На Кубани ребенок погиб в проеме между крышей и шиферной стеной

Девятилетний мальчик оступился, полетел вниз и застрял
Варвара ДЫМ
Поделиться:
ЧП случилось в сараеЧП случилось в сараеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Небольшой хутор в Крымском районе не может прийти в себя после ЧП, которое случилось во дворе одного из домов. Здесь в результате несчастного случая погиб девятилетний Максим И. (имя изменено).

- Максимка забрался на крышу сарая, чтобы поиграть, но упал с нее, зацепился головой о перекладины и задохнулся, - рассказывают местные. – Горе-то какое. Мальчик хоть и имел инвалидность – он умственно отсталый, хороший такой был. Всегда здоровался со всеми, по дому своим помогал.

ЧП случилось вечером, 9 мая. Хозпостройка во дворе дома, где жил мальчик, сколочена из шифера и накрыта профнастилом. Но с одной стороны между крышей и стеной есть небольшой зазор. В него и попал ребенок оступившись.

- Умер мальчик от асфиксии, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Крымского района. – В результате несчастного случая он оступился и зацепился головой между крышей и шиферной стеной сарая. Зачем он забрался на эту хозпостройку, почему взрослые его не остановили, сейчас выясняется. Идет доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося чрезвычайного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой