На Кубани ребенок погиб в проеме между крышей и шиферной стеной

Небольшой хутор в Крымском районе не может прийти в себя после ЧП, которое случилось во дворе одного из домов. Здесь в результате несчастного случая погиб девятилетний Максим И. (имя изменено).

- Максимка забрался на крышу сарая, чтобы поиграть, но упал с нее, зацепился головой о перекладины и задохнулся, - рассказывают местные. – Горе-то какое. Мальчик хоть и имел инвалидность – он умственно отсталый, хороший такой был. Всегда здоровался со всеми, по дому своим помогал.

ЧП случилось вечером, 9 мая. Хозпостройка во дворе дома, где жил мальчик, сколочена из шифера и накрыта профнастилом. Но с одной стороны между крышей и стеной есть небольшой зазор. В него и попал ребенок оступившись.

- Умер мальчик от асфиксии, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Крымского района. – В результате несчастного случая он оступился и зацепился головой между крышей и шиферной стеной сарая. Зачем он забрался на эту хозпостройку, почему взрослые его не остановили, сейчас выясняется. Идет доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося чрезвычайного происшествия.