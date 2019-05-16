Крымский мост в цифрах и фактах

Ранним утром 16 мая 2018 года с берегов Тамани и Керчи навстречу друг другу двинулись колонны автомобилей. С этого дня начал работу Крымский мост, которого очень ждали по обеим сторонам Керченского пролива. За год по переправе проехали пять миллионов автомобилей, а статистики собрали массу интересных чисел и фактов об этом грандиозном сооружении.

19 км – длина моста. Он самый длинный в России и в Европе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708847" frameborder="0"></iframe> Крымский мост - 1 год.Ольга СУХОВА

Всего 408 км отделяют его от Международной космической станции, снимки с которой публиковали космонавты.

Объем проектной документации составил 570 томов или 30 гигабайт данных.

Более 15 000 инженеров и рабочих было на пике строительства. Примерно столько жителей в Судаке.

А самому взрослому строителю – 70 лет.

В основании Крымского моста почти 7 000 свай, погруженных на глубину от 12 до 105 метров, а это высота 35-этажного дома.

Толщина стенки трубчатой сваи – 40 мм, это сравнимо с толщиной танковой брони.

Первую сваю погружали 25 дней, а после отработки технологии на это уходило 24 часа.

816 суток ушло на стройку автодорожной части моста

330 км – нить, которая получится, если сложить все трубчатые сваи моста в линию. Это больше, чем от Керчи до Севастополя, если ехать на автомобиле.

595 опор держат 260 000 тонн металлоконструкций пролетов. Столько весят 36 Эйфелевых башен.

Каждый железнодорожный пролет весит более 500 тонн, что в 1,4 раза тяжелее МКС.

Из 13 000 км арматуры «связано» полотно 4-полосной дороги. Примерно такое расстояние пролетает самолет из Москвы до Сиднея.

250 метров арматуры вязал один строитель за рабочую смену

10 см/мин – скорость надвижки пролетов над акваторией. С такой же скоростью движется улитка.

10 000 тонн – вес двух арочных пролетов. Это вес 400 пустых самосвалов КАМАЗ.

76 км – нить, которая получится, если сложить все рельсы моста в линию.

227 м – длина каждой арки. Это длина двух футбольных полей.

490 тонн высокопрочных болтов закручено на двух арках. Примерно столько весят три самолета «Боинг 747».

63 грамма весит один высокопрочный болт

100 000 литров краски ушло на две арки, а это две железнодорожные цистерны.

Суммарно 120 часов (5 суток) длилась морская операция по транспортировке и установке двух арок на опоры.

12 млн тонн материалов и конструкций суммарно требуется на строительство моста, что вдвое больше веса египетской пирамиды Хеопса.

20 000 машин проехали по мосту за первые сутки его работы, 200 000 – за 2 недели, 5 млн – за 12 месяцев.

Более 30 000 автомобилей за 24 часа – суточный рекорд моста.

117 км линий дорожной разметки на мосту.

Всего 1 раз за время стройки случился ледоход и на мосту и его опорах это никак не отразилось.

2 700 штормовых часов было зафиксировано за три строительные зимы. Это почти 113 суток, или около 4 месяцев.

3 вида дельфинов живет в районе моста: афалина, азовка и белобочка.