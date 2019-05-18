Самолет не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари на борту
В субботу, 18 мая, самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи. По словам пассажиров, незадолго до вылета они почувствовали запах гари в хвостовой части. Бортпроводники пошли проверить. Оказалось, что не зря. Через несколько минут стюардесса по громкой связи объявила, что вылет лайнера отложен - обнаружена неисправность.
Никто из пассажиров не пострадал. Паники в самолете не было. Люди покинули борт в течение 10 минут.
Никто из пассажиров не пострадал.
- Не успели взлететь, как выяснилось, что самолет неисправен... Нас высадили, - рассказывает пассажирка рейса Анастасия Серышева. - Мы уже опоздали на мероприятие, устали, хотим спать... 6 часов уже тусуемся в аэропорту! Ждем резервный борт. Время все переносят и переносят.
Рейс задержан до 14:30.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», самолет должен прибыть из Тюмени. Сейчас пассажиры все еще находятся в аэропорту Сургута. Вылет, согласно расписанию, отложен до 14:30.
Из-за этого сдвинулся вылет самолет из аэропорта Сочи в Сургут. Ориентировочно борт должен взлететь в 18:00.
Напомним, ранее самолет Utair после взлета из-за неполадок кружил над Нефтеюганском. Воздушное судно вернулось после взлета в Сургут по техническим причинам. А до этого самолет авиакомпании «Utair рейса Москва – Милан вернулся в аэропорт «Внуково» из-за неубранного шасси. После выработки топлива, лайнер совершил удачную посадку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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