2019-05-18T14:24:37+03:00
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари на борту

Вылет задержали на несколько часов [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Борт должен был вылететь рано утром. Фото: Анастасия СЕРЫШЕВА.Борт должен был вылететь рано утром. Фото: Анастасия СЕРЫШЕВА.
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В субботу, 18 мая, самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи. По словам пассажиров, незадолго до вылета они почувствовали запах гари в хвостовой части. Бортпроводники пошли проверить. Оказалось, что не зря. Через несколько минут стюардесса по громкой связи объявила, что вылет лайнера отложен - обнаружена неисправность.

Никто из пассажиров не пострадал. Паники в самолете не было. Люди покинули борт в течение 10 минут.

Никто из пассажиров не пострадал.

Никто из пассажиров не пострадал.

- Не успели взлететь, как выяснилось, что самолет неисправен... Нас высадили, - рассказывает пассажирка рейса Анастасия Серышева. - Мы уже опоздали на мероприятие, устали, хотим спать... 6 часов уже тусуемся в аэропорту! Ждем резервный борт. Время все переносят и переносят.

Рейс задержан до 14:30.

Рейс задержан до 14:30.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самолет должен прибыть из Тюмени. Сейчас пассажиры все еще находятся в аэропорту Сургута. Вылет, согласно расписанию, отложен до 14:30.

Из-за этого сдвинулся вылет самолет из аэропорта Сочи в Сургут. Ориентировочно борт должен взлететь в 18:00.

Напомним, ранее самолет Utair после взлета из-за неполадок кружил над Нефтеюганском. Воздушное судно вернулось после взлета в Сургут по техническим причинам. А до этого самолет авиакомпании «Utair рейса МоскваМилан вернулся в аэропорт «Внуково» из-за неубранного шасси. После выработки топлива, лайнер совершил удачную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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