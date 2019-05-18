В Сочи семья назвала новорожденного сына Илоном Маском

2 мая семья Мосейкиных отмечала праздник - в одном из сочинских роддомов на свет появился мальчик. Для Александры и Евгения он стал третьим ребенком. Родные, друзья и знакомые гадали, как же родители назовут своего младшего сына. Почти неделю пара держала имя своего малыша в тайне. Когда же свидетельство о рождении было на руках, Александра выложила фото документа в Сеть.

- Мосейкин Илон-Маск Евгеньевич, - черным по белому было указано в свидетельстве.

Фото свидетельства семья загрузила в Сеть и многие не оценили выбор имени. Фото: instagram.com/sasha_in_sochi

Необычное имя удивило не только родственников семьи, но и тех, кто случайно попал на станицу к Александре.

- Ну, понятно женские беременные гормоны накрыли, - негодовала одна из женщин. - Но папа-то куда смотрел или ему вооообще «фиолетово», какое будущее будет у дитя с таким именем!!!???????? (Орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.)

Но нашлись и те, кто молодых родителей поддержал, одобрив их выбор.

Пост молодой мамы с каждым часом набирает популярность. «КП» - Кубань» связалась с семьей, чтобы узнать, действительно ли в России появился свой Илон Маск.

- На самом деле это шутка. Я веду свой блог в соцсетях. Потому после рождения сына нам с мужем пришла в голову идея разыграть подписчиков. Получив свидетельство на руки, мы аккуратно затерли настоящее имя ребенка и напечатали «Илон Маск», - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» многодетная мама Александра Мосейкина. - Это вызвало множество откликов. Знаю, что фото нашей семьи и свидетельства уже распространилось по соцсетям и различным мессенджерам, о нас в разных уголках страны говорят, хотя мы этого не ожидали. Комментарии разные пишут, что интересно, многие поддержали нас в этом начинании, хотя имя странное. Шутка удалась!

Мосейкины воспитывают трех детей - два сына и дочку. Фото: instagram.com/sasha_in_sochi

По словам Александры, своего новорожденного малыша на самом деле они назвали Артемом. Именно такое имя выбрал его старший брат Валерий.

- Мы вообще долго обсуждали имя для своего младшенького и вообще хотели назвать Илоном, - признается Александра. - Не скрою, нам с мужем Илон Маск интересен, нравится его деятельность. Он нешаблонно мыслит, в целом, двигает мир вперед. Но в итоге дали имя, которое выбрал Валера. Наши выбором он доволен.

СПРАВКА «КП»

Илон Маск - американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор. Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors. Журнал Forbes в 2016 году оценил его состояние в 10,7 миллиардов долларов.