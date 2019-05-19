Анна Семенович задумалась о переезде в Краснодар
Бывшая участница известного женского певческого коллектива "Блестящие" Анна Семенович сейчас находится в Краснодаре. Атмосфера в городе и его жители в очередной раз так покорили звезду топовых телевизионных шоу, что она задумалась о перемене места своего жительства.
- Я очень люблю Краснодарский край, - сообщила она в своем Instagram. - Здесь такие теплые люди, а какие помидоры и клубника. Вот, думаю, может, переехать сюда жить?
С этим вопросам певица (в Краснодар Анна Семенович приехала еще и как ведущая) обратилась, очевидно, к своим поклонникам. Правда, судя по комментариям, краснодарские подписчики ее порыв не одобрили.
- У нас хорошо, но с работой туго, - предупредили они звезду в комментариях.
А москвичи принялись уговаривать Семенович оставаться в столице.
Кстати, на концерт Анна прилетела вместе с другим популярным российским артистом - Стасом Костюшкиным. Она - вела, он - пел.
ИСТОЧНИК KP.RU