2019-05-19T16:57:27+03:00
Телевизор

Анна Семенович задумалась о переезде в Краснодар

После очередного, по ее словам, теплого концерта и из-за любви к помидорам и клубнике певица задалась этим вопросам в соцсетях
Ева Мур@kp_kuban
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Семенович нравятся краснодарские "теплые люди". Фото: соцсетиСеменович нравятся краснодарские "теплые люди". Фото: соцсети
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Бывшая участница известного женского певческого коллектива "Блестящие" Анна Семенович сейчас находится в Краснодаре. Атмосфера в городе и его жители в очередной раз так покорили звезду топовых телевизионных шоу, что она задумалась о перемене места своего жительства.

- Я очень люблю Краснодарский край, - сообщила она в своем Instagram. - Здесь такие теплые люди, а какие помидоры и клубника. Вот, думаю, может, переехать сюда жить?

С этим вопросам певица (в Краснодар Анна Семенович приехала еще и как ведущая) обратилась, очевидно, к своим поклонникам. Правда, судя по комментариям, краснодарские подписчики ее порыв не одобрили.

ann_semenovichann_semenovich
Вчера был потрясающий вечер и мы с @samir_azaryan об этом позаботились #лучшиеведущие Я очень люблю Краснодарский край, тут такие тёплые люди, а какие помидоры и клубника Вот думаю может переехать в Краснодар , как вы думаете? #краснодар #ведущая #певица #анясеменович #самиразарян #корпоратив #позитивщики @sapg_event
62803 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- У нас хорошо, но с работой туго, - предупредили они звезду в комментариях.

А москвичи принялись уговаривать Семенович оставаться в столице.

Кстати, на концерт Анна прилетела вместе с другим популярным российским артистом - Стасом Костюшкиным. Она - вела, он - пел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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