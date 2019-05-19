Анна Семенович задумалась о переезде в Краснодар

Бывшая участница известного женского певческого коллектива "Блестящие" Анна Семенович сейчас находится в Краснодаре. Атмосфера в городе и его жители в очередной раз так покорили звезду топовых телевизионных шоу, что она задумалась о перемене места своего жительства.

- Я очень люблю Краснодарский край, - сообщила она в своем Instagram. - Здесь такие теплые люди, а какие помидоры и клубника. Вот, думаю, может, переехать сюда жить?

С этим вопросам певица (в Краснодар Анна Семенович приехала еще и как ведущая) обратилась, очевидно, к своим поклонникам. Правда, судя по комментариям, краснодарские подписчики ее порыв не одобрили.

ann_semenovich Вчера был потрясающий вечер и мы с @samir_azaryan об этом позаботились #лучшиеведущие Я очень люблю Краснодарский край, тут такие тёплые люди, а какие помидоры и клубника Вот думаю может переехать в Краснодар , как вы думаете? #краснодар #ведущая #певица #анясеменович #самиразарян #корпоратив #позитивщики @sapg_event

- У нас хорошо, но с работой туго, - предупредили они звезду в комментариях.

А москвичи принялись уговаривать Семенович оставаться в столице.

Кстати, на концерт Анна прилетела вместе с другим популярным российским артистом - Стасом Костюшкиным. Она - вела, он - пел.