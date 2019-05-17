На Кубани мошенники под видом Роспотребнадзора продают предпринимателям брошюры для уголка потребителя

В Роспотребнадзор сообщили, что общественная организация «Служба защиты прав потребителей» из Сочи обходит местные магазины и продает предпринимателям брошюры. Для успешной сделки они представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Очевидцы говорят, что за услуги просят 5000 рублей.

- Мошенники навязывают предпринимателям брошюры для уголков потребителя, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора края. – Мотивируют покупку скорой проверкой службы.

Работают преступники по такой схеме: сначала звонят предпринимателю и предупреждают о проверке, затем «Служба защиты прав потребителей» направляет курьеров, которые предлагают купить брошюры за наличку. Кто не соглашается, угрожают штрафом.

- Брошюры они сделали сами без информации об издательстве и тираже, - продолжают в Роспотребнадзоре. – Мы сомневаемся в качестве этой продукции. Там указан несуществующий СанПиН о «Санитарно-эпидемиологические требования по пожарной безопасности на производственных и рабочих местах». Роспотребнадзор не оказывает платные услуги и не продает брошюры для уголков потребителя. Если к вам пришли мошенники, звоните в полицию.