В Новороссийске кто-то пытается начать застройку парка Фрунзе

К парку Фрунзе Новороссийска примыкают два участка, которые в него не входят. Первый, поменьше, недавно огородили забором и стали туда подвозить стройматериалы. Он граничит со вторым, где ООО «Капитал Строй» хотел соорудить ЖК «Престиж» - два 16-этажных жилых дома, и даже успели снести с советских времен существовавший там ресторан «Рыцарский зал». В 2016-ом народу это не понравилось и люди намертво встали на защиту парка – даром что ли город-герой! Митинг, сбор подписей – все как полагается. В кое веки, глас народа услышала Фемида. В итоге в конце 2017 года крайсуд аннулировал сделку купли-продажи между мэрией и «Рыцарским залом».

Землю отстоять-то отстояли, но она, став вновь муниципальной, стоит заброшенная. Ее не включили в состав парка и не восстановили деревья, которые росли там при ресторане. Подрядчик «Капитал Строя» перед началом работ заплатил компенсацию за 100 срубленных деревьев, часть посадил и на этом все кончилось.

Проект ЖК "Престиж"\ФОТО: Капитал Строй

А незадолго до того, как в парке появились экскаваторы в 2017-ом, эта земля из муниципальной собственности перешла в частные руки – владельцам вышеупомянутого кабака. Это было 23 марта 2013 года. Тогда участок 3 843 кв м в самом центре города администрация Новороссийска продала рестораторам за 4 723 000 рублей, раньше он был в бессрочной аренде. В Новороссийске за эти деньги можно купить пару «двушек» в новостройке. А тут – повторимся! – территория, на которой уместятся высотки со всеми прилегающими площадями. Через три года новые собственники продали землю людям из «Капитал Строя».

Но теперь эта история может продолжиться. Ведь еще объявилась дольщица не построенной многоэтажки, которая хочет судиться, чтобы якобы вернуть свои деньги, которые заплатила за жилье. Ей не нужен парк, ей нужна высотка. Даже подала жалобы в краевой суд на продление срока апелляции по решению краевого суда 2017 года. А недавно соседний с «Рыцарским залом» участок огородили забором, чтобы построить объекты предпринимательской деятельности. По словам Татьяны Трибрат, эти два случая могут быть связаны. А в администрации парка разводят руками. Ведь участки (и там, где раньше был ресторан, и этот, где сейчас развернулась стройка) не входят в границы парка Фрунзе, поэтому и комментировать нечего.

- Я там недавно была, - говорит член экологического совета при губернаторе Татьяна Трибрат. – На участке роют траншею и строят опалубок, поставили забор. Этот участок не относится к парку. Но на территорию «Рыцарского зала» заезжает строительная техника. Да, это не парк. Тем не менее и здесь суд запретил вести строительные работы.

По данным публичной кадастровой карты города участок, где начали строить, площадью 266 квадратов, стоит почти 4,3 млн рублей. Поставили его на учет в 2016 году. Статус -«объекты предпринимательской деятельности».

Соседний участок огородили забором\ФОТО: Татьяна Трибрат

- Что касается дольщицы. Мы только знаем фамилию дольщика – некая Исаева, - продолжает Трибрат. – Не понимаем, зачем она решила судиться. Если ей не вернули вложенные деньги, тогда надо обращаться к застройщику. Обычно так люди поступают, а она подает в краевой суд, чтобы продлили срок апелляции по решению 2017 года, когда стройку прекратили. Это странно. Ведь по решению суда еще договор купли-продажи земли под бывшим рестораном признали незаконным. В 2013 году администрация продала землю площадью 3843 квадратов за 4 млн 700 тысяч рублей. Поэтому участок снова перешел к чиновникам.

В публичной кадастровой карте земля с 11 июля 2018-го снова предназначена для строительства многоквартирного жилого дома. Затем представители «Рыцарского зала» 13 мая встретились в Октябрьском суде Новороссийска с активистами, которые тогда препятствовали стройке, и процесс снова проиграли. Поэтому активисты считают, что история с парком Фрунзе продолжиться и ждут исков. По их версии застройщик проиграл все суды и пытается всеми способами возобновить споры через собственников участка ресторана «Рыцарский зал» и неожиданно появившегося дольщика.

Мы позвонили в строительную компанию «Капитал Строй». От нее осталась страница ВКонтатке и сайт ЖК «Престиж». Подняла трубку девушка и сообщила, что здесь не работает. Посоветовала позвонить на второй номер, который недоступен. Гендиректор компании Сергей Крук вообще в сети не зарегистрирован. Дозвониться в ООО «Рыцарский зал» тоже не удалось. Их телефоны не зарегистрированы, либо весь день заняты.

Мы запросили комментарий у администрации города, но на момент публикации его не получили.

КСТАТИ

В 2013-ом у администрации рестораторы приобрели землю почти за 4 723 000 млн рублей. Зато сейчас за 6 лет цена участка выросла до 49 млн. Еще отметим, в 1994 году землю под рестораном «Рыцарский зал» администрация отдала в бессрочное пользование одноименному товариществу. Причем в документе упомянуто, что земля входит в парк Фрунзе. Позже эта формулировка почему-то исчезнет.