Учительница Рамзана Кадырова погибла на Кубани

В Краснодарском крае на 102-км ФАД «Кавказ» под Армавиром произошло ДТП.

- Водитель Toyota Highlander 17 мая 2019 года не справился с управлением и врезался в попутно следующий грузовик Tata, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в источниках в правоохранительных органах.

В результате аварии женщина, сидевшая на пассажирском сидении внедорожника, скончалась на месте. Вера Афанасьевна Дерябина – учительница трех поколений Кадыровых. Она была учительницей первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, затем нынешнего Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова , а затем обучала его детей в Центороевской средней школе. 34-летний водитель Toyota Highlander Алки Абухаджиев от госпитализации отказался. В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Место ДТП

Место ДТП

Дерябина Вера Афанасьевна. Родилась 6 декабря 1945 года на хуторе Трудобеликовском Краснодарского края.

Учительница трех поколений Кадыровых. Фото vipstav.ru

В 1964 году окончила 11 классов и поступила в педагогический класс в городе Краснодаре. По окончании педагогического класса в 1965 году была направлена на работу в Центороевскую 8-летнюю школу Шалинского района на должность учителя химии и биологии. С 1972 года работала в должности заместителя директора школы.

В 1978 году окончила географический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Являлась членом партии «Единая Россия».

Награждена юбилейной медалью в честь 100-летия Ленинского комсомола, грамотой от УК ВЛКСМ «За активное участие в воспитании молодежи», Почетной грамотой Министерства образования и науки ЧР.

12 октября 2008 года избрана депутатом Парламента Чеченской Республики, является членом Комитета по вопросам социальной политики.

4 декабря 2010 года Глава ЧР Р.А. Кадыров наградил В.А. Дерябину медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

16 сентября 2012 года Глава ЧР Р.А. Кадыров на День чеченской женщины наградил депутата Парламента ЧР В.А. Дерябину медалью «Ненан сий» («Материнская слава»).

8 сентября 2013 года Вера Афанасьевна Дерябина избрана депутатом III созыва Парламента ЧР.