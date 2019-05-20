Имам и православный священник вышли на «черную трассу» в Адыгее

Сотрудники ГИБДД Адыгеи идут на любые меры ради снижения аварийности и смертности на дорогах республики. Полицейские решили прибегнуть к помощи духовенства. Идея не нова, вспомним нашумевший крестный ход по участку трассы Краснодар – Темрюк. Как минимум, хуже от этого никому уж точно не стало. Правда, и об изменении ситуации статистических сведений не публиковалось.

В этот раз в Красногвардейском районе по аварийным участкам дороги, связывающей Майкоп и Усть-Лабинск, проехали священник Свято-Троицкого кафедрального собора адыгейской столицы и имам аула Хатукай.

- Инспекторы ДПС останавливали водителей транспортных средств и поясняли им, что подобное профилактическое мероприятие проводится для привлечения внимания участников дорожного движения к проблемам безопасности, - отчитались в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея.

Священнослужители напомнили водителям простую истину – «на Бога надейся, а сам не плошай». Ведь чаще всего причиной аварий становится не недостаток веры, а банальное превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения, которые, как известно, написаны кровью. Именно их неукоснительное соблюдение может спасти жизнь.

- Служители конфессий отметили, что воспитание законопослушного водителя должно закладываться, прежде всего, в семье. Чтобы избежать беды на дороге, представители духовенства призвали автомобилистов к выбору разумной и безопасной скорости, - отмечают в ГИБДД.

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