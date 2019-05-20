В первый месяц лета несколько домов в Новороссийске останутся без горячей воды. Появился график отключений горячей воды 2019 в Новороссийске на июнь. Как и обычно, греть воду в чайниках и купаться в тазиках люди буду две недели. Так что не только в Краснодаре начался сезон отключений из-за профилактики на котельных. В городе-герое их тоже вырубают на пару недель, чтобы привести в порядок оборудование.

- Первые отключения в июне начнутся уже 4 числа, - рассказали сайту «КП»-Кубань» тепловики. – Восемь многоэтажек в это время останутся без горячей воды. Потом, с 18 июня, остановим подачу воды в 13 домов. А с 24 июня еще 9 многоэтажек будут сидеть без нее. А следующие отключения начнутся 25 числа.

Итак, график отключений горячей воды 2019 в Новороссийске на июнь

4 июня - 17 июня:

Планеристов,55,

Тобольская, 5, 7, 7а,

Титан, 19, 21, 23,

Титановская,22, поселок Верхнебаканский.

18 июня - 1 июля:

Видова, 160а, 158а, 158б, 164а, 156а, 174, 176а,

Герцена, 1б, 3, 7, 9,

Гордеева, 4,

Скобликова, 3.

24 июня - 7 июля:

Борисова, 15а; 17,

Первомайская, 3, 7,

Сакко и Ванцетти, 18/1, 20, 22, 24, 11а.

25 июня - 8 июля:

Героев Десантников, 9, 15, 33а,

Дзержинского пр, 162,

Куникова, 20а,

Ленина пр., 33, 59, 79, 47а,