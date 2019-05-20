Стихия на Кубани: подтоплены улицы, повреждены пешеходные мосты
Непогода испытывает на прочность Мостовской район Краснодарского края. Утром в понедельник, 20 мая, здесь обрушился сильный ливень. Дождь сопровождался сильным ветром.
Из-за выпадения большого количества осадков, уровень воды в реках резко поднялся до критических отметок.
Вода вышла из берегов реки в поселке Псебае Мостовского района Видео: instagram.com/agafonova_lubov31.
Разбушевалась река Губс в станице Баракаевской.
Разбушевалась река в станице Баракаевской во время наводнения Видео: vk.com/predgorieonline.
Не выдержав дождей, из берегов вышли реки в соседних населенных пунктах, затопив дворы и улицы. Удару подверглись сразу несколько хуторов и станиц.
Фото: instagram.com/sergejlasunov
Стихия обрушилась на станицу Баговскую. Здесь был смыт пешеходный мост через реку Кизинка. Сильный поток воды размыл его.
То, что осталось от моста, ведущего в хутор Кизинка. Фото: instagram.com/stanicabagovskaja.offic/
Поврежден и мост между станицей Баговской и поселком Узловым. В школе станицы организован экстренный штаб по борьбе со стихией и ее последствиями.
Станицу Баговскую топит Видео: Елена СОЛОДОВНИК.
Также подтоплены улицы и несколько придомовых территорий в поселке Псебай.
Фото: instagram.com/sergejlasunov
О последствиях не на шутку разгулявшейся стихии рассказывают сами жители пострадавших населенных пунктов. Люди выкладывают в соцсети видео с комментариями последствий.
Непогода в станице Баговской Видео: instagram.com/mostovskoynews.
- В режиме повышенной готовности работает в Мостовском районе единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписано 20 мая 2019 года, - сообщил глава района Сергей Ласунов. - Во всех населенных пунктах муниципалитета в круглосуточном режиме проводится мониторинг паводковой обстановки и информирование населения, к реагированию готовы эвакоорганы и аварийно-спасательные формирования.
А В ЭТО ВРЕМЯ
- В станице Баговской обследован 121 частный дом с подтопленной придомовой территорией, в один из домов зашла вода. Уровень воды достигал 10 сантиметров, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В поселке Псебай Мостовского района выявлено 30 домов с подтопленной придомовой территорией.
Кроме того, из-за дождевого потока в станице Передовой были подтоплены пять придомовых территорий.
Как уточняют спасатели, на данный момент вода в населенных населенных пунктах уже сошла.
ВАЖНО!
В течение суток 20 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
- На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань и реках Адыгеи, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются резкие подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, - прогнозируют синоптики.
В случае возникновения ЧС, обращайтесь по телефону 101.
ИСТОЧНИК KP.RU