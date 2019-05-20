Стихия на Кубани: подтоплены улицы, повреждены пешеходные мосты

Непогода испытывает на прочность Мостовской район Краснодарского края. Утром в понедельник, 20 мая, здесь обрушился сильный ливень. Дождь сопровождался сильным ветром.

Из-за выпадения большого количества осадков, уровень воды в реках резко поднялся до критических отметок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/709867" frameborder="0"></iframe> Вода вышла из берегов реки в поселке Псебае Мостовского района Видео: instagram.com/agafonova_lubov31.

Разбушевалась река Губс в станице Баракаевской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/709869" frameborder="0"></iframe> Разбушевалась река в станице Баракаевской во время наводнения Видео: vk.com/predgorieonline.

Не выдержав дождей, из берегов вышли реки в соседних населенных пунктах, затопив дворы и улицы. Удару подверглись сразу несколько хуторов и станиц.

Фото: instagram.com/sergejlasunov

Стихия обрушилась на станицу Баговскую. Здесь был смыт пешеходный мост через реку Кизинка. Сильный поток воды размыл его.

То, что осталось от моста, ведущего в хутор Кизинка. Фото: instagram.com/stanicabagovskaja.offic/

Поврежден и мост между станицей Баговской и поселком Узловым. В школе станицы организован экстренный штаб по борьбе со стихией и ее последствиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/709868" frameborder="0"></iframe> Станицу Баговскую топит Видео: Елена СОЛОДОВНИК.

Также подтоплены улицы и несколько придомовых территорий в поселке Псебай.

Фото: instagram.com/sergejlasunov

О последствиях не на шутку разгулявшейся стихии рассказывают сами жители пострадавших населенных пунктов. Люди выкладывают в соцсети видео с комментариями последствий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/709872" frameborder="0"></iframe> Непогода в станице Баговской Видео: instagram.com/mostovskoynews.

- В режиме повышенной готовности работает в Мостовском районе единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписано 20 мая 2019 года, - сообщил глава района Сергей Ласунов. - Во всех населенных пунктах муниципалитета в круглосуточном режиме проводится мониторинг паводковой обстановки и информирование населения, к реагированию готовы эвакоорганы и аварийно-спасательные формирования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- В станице Баговской обследован 121 частный дом с подтопленной придомовой территорией, в один из домов зашла вода. Уровень воды достигал 10 сантиметров, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В поселке Псебай Мостовского района выявлено 30 домов с подтопленной придомовой территорией.

Кроме того, из-за дождевого потока в станице Передовой были подтоплены пять придомовых территорий.

Как уточняют спасатели, на данный момент вода в населенных населенных пунктах уже сошла.

ВАЖНО!

В течение суток 20 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

- На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань и реках Адыгеи, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются резкие подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, - прогнозируют синоптики.

В случае возникновения ЧС, обращайтесь по телефону 101.