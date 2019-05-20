2019-05-20T14:13:46+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи и руководство «НоваВинд» обсудили подготовку к запуску первого самого мощного в стране ветропарка

Сегодня в Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством дочерней компании государственной корпорации «Росатом» - генеральным директором АО «НоваВинд» Александром Корчагиным.
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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В диалоге приняли участие министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук, советник генерального директора АО «НоваВинд» Михаил Банов, эксперт строительного надзора АО «НоваВинд» Вячеслав Беданоков.

Были обсуждены вопросы завершающего этапа реализации в республике инвестиционного проекта по строительству ветропарка мощностью 150 МВт. Линия ветроустановок будет расположена на границе Гиагинского и Шовгеновского районов.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что первый в стране по мощности ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

«Это – один из серьезнейших проектов. Благодаря совместным усилиям, сегодня мы можем говорить о том, что успешно подходим к завершающему этапу его реализации. Сейчас важно синхронизировать действия, чтобы в срок решить все необходимые вопросы и запустить ветроэлектростанцию, которая поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. В числе других позитивных аспектов проекта – создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона», - подчеркнул Глава Адыгеи.

Александр Корчагин поблагодарил Мурата Кумпилова за содействие в реализации проекта и отметил конструктивное взаимодействие с органами власти в решении возникающих вопросов. При этом задачи экологической безопасности были решены в первую очередь и отражены в соответствующей нормативной и технической документации.

Руководство АО «НоваВинд» также заверило, что проект реализуется в плановом режиме. На строительной площадке ветропарка в Адыгее начались активные работы по финальной подготовке к запуску ветроэлектростанции. Выработка первой генерации ожидается в сентябре текущего года. До ноября планируется завершить реконструкцию дорог на подъездах к ветропарку.

«Все фундаменты под ветроустановки подготовлены. В настоящее время начинается монтаж первых ветробашен. Для этого привлечены специалисты компаний, обладающих опытом работ по установке подобных конструкций. Кроме того, при монтаже будет использована самая современная техника, в частности, мощный высотный кран грузоподъемностью 600 тонн», - отметил Александр Корчагин.

На объекте установят 60 ветробашен мощностью 2,5 МВт каждая. Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже идет монтаж основного оборудования подстанции 220 кВ и строительство линии электропередачи 220 кВ. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год. Планируется, что после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%.

Опыт строительства мощного ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. С другой стороны, реализация подобного проекта станет своего рода маяком для инвесторов в различные отрасли экономики Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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