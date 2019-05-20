В Абхазии запрещают работать русским гидам, привозящим туристов из Сочи

Отдыхать в Сочи никогда не надоест. Но не воспользоваться моментом, чтобы побывать за границей, - грех. Прогулки по Новому Афону, экскурсия на легендарное озеро Рица - Абхазия манит туристов.

Правда, теперь путешественникам свой маршрут придется планировать самостоятельно либо искать гида по ту сторону контрольно-пропускного пункта. В Абхазии собираются наказывать нелегальных экскурсоводов из Сочи. Об этом заявил заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц в эфире республиканского радио.

По его словам, в Абхазии уже три года работает программа по, так называемой, аттестации экскурсоводов. С мая минтуризма республики на пару с министерством по налогам и сборам начали устраивать рейды. Проверяют наличие у них разрешительных документов: бейджей, путевок по маршрутам, а заодно смотрят, как гиды оказывают услуги.

- Экскурсоводам из России, для того чтобы проводить экскурсии на территории Абхазии, в первую очередь, нужно иметь абхазский паспорт. У нас более 700 аттестованных экскурсоводов и всех их работой не удается обеспечить, поэтому мы думаем о том, как в первую очередь трудоустроить их, - сказал Астамур Барциц в эфире. - Это как рабочие места, так и денежный оборот. Получается, что наша казна недополучает деньги.

Переживают власти и о том, что русским туристам рассказывают об Абхазии. А самое главное - с какими впечатлениями отдыхающие уезжают из республики.

После таких новостей под угрозой оказываются однодневные поездки и экскурсионные автобусные туры для отдыхающих, которые приехали в Сочи. В программу входят, как правило, поездки по российским и абхазским достопримечательностям. Такие группы, естественно, организуются в основном в Сочи и сопровождаются местными гидами. Потому, как будет решаться этот вопрос, тем более, что курортный сезон не за горами, пока не ясно. Скорее всего, туристам придется узнавать Абхазию самостоятельно.

А КАК У НИХ

Стоит сказать, подобная практика существует во многих странах мира. Например, знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже можно осмотреть только в сопровождении местного гида. Такая мера направлена, прежде всего, на защиту рабочих мест.