«Пробки, плохая вода, дорогие жилье и коммуналка»: 8 разочарований переехавшего из Сибири в Краснодар

Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Официальный статус города-миллионника Краснодар получил в 2018 году во многом благодаря переехавшим на юг жителям других регионов.

Холодную сибирскую зиму многие готовы обменять на море. А кто-то от грез переходит к делу: продает недвижимость, пакует чемоданы и летит в кубанскую столицу. Среди тех, кто сменил прописку, - Дмитрий Федотов. Вместе с супругой и детьми больше полгода назад он перебрался из Сибири в Краснодар. За эти месяцы семья обосновалась. И теперь Дмитрий решил рассказать о минусах переезда. Об этом он поведал в своем блоге.

Первым пунктом Дмитрий отметил агрессивно настроенных людей в интернете. По его словам, с такими не столкнешься на улице. Никто к вам не подойдет и не скажет «Возвращайся в свой Мухосранск», зато в соцсетях - кошмар.

- Одурманенные безнаказанностью и анонимностью люди, которые устали страдать из-за пробок на дорогах, отсутствия мест в образовательных учреждениях, очередей в поликлиниках и других проблем молодого мегаполиса - вымещают свою злость на приезжих, - говорит Дмитрий. - Если бы это происходило в странах бывшего Советского Союза, например, в Прибалтике - я бы назвал таких людей русофобами.

По словам мужчины, послать соотечественника, обматерить или оскорбить в максимально распущенной и унизительной форме - вполне нормально, но выглядит это со стороны отвратительно.

- Думаю, что и местные и приезжие с одинаковым недоумением относятся к подобным неадекватам. Радует только, что таких в общей массе немного, - добавляет Дмитрий Федотов.

Не оправдало ожиданий сибиряка и качество краснодарской воды. Пить ее из-под крана, по его словам, так и не решился. Но отметил, что и в Барнауле наливал воду только из кулера.

- Вода очень сушит кожу, в чайнике остается очень сильный налет. Сантехника быстро выходит из строя. Честно говоря, слышал про эту проблему, но не думал, что она так сильно отразится в быту, - говорит мужчина.

Третий пункт в списке разочарований - медицина. Есть проблемы с записью на прием к узким специалистам. Да и цены в платных клиниках не обрадовали сибиряка.

- В 3 раза выше, чем в Барнауле. 1500 вместо 500 рублей. И порой у тебя просто нет выбора - приходится обращаться платно, так как попасть по полису невозможно, - пишет Дмитрий.

Не нравятся приезжему и цены на коммуналку в городе. Размер платежки, с его слов, такой же, как в Сибири.

- Холодная вода стоит вполовину дороже, плата за обслуживание, нагрев воды - тоже. И по факту коммуналка за двушку в Краснодаре такая же, как за четырехкомнатную квартиру в Барнауле, - подытоживает мужчина.

Что же касается недвижимости, то Дмитрий называет Краснодар столицей обманутых дольщиков.

- И даже если дом построен - совсем не факт, что к нему законно подведены все коммуникации. Мы слышали жуткие истории, что некоторые многоквартирные дома обслуживаются электричеством за счет дизельной подстанции, а канализация - септик... Да и очень много долгостроев, - недоволен сибиряк.

Из-за пробок блогер отказался от каждодневных поездок на машине. Фото: instagram.com/budemblozhit/

Иметь частный дом на юге, со слов Дмитрия, сомнительное удовольствие, в пригороде - по пробкам никуда не доберешься.

- Много проблем с законностью приобретения земли, проведением газа, электричества и факты продажи земель, - делится впечатлениями блогер. - Причем продают их тебе как бы законно, но потом также законно могут вынести решение о сносе твоего дома.

Успел разобраться Дмитрий и в ценах на жилье, которые, увы, тоже не обрадовали.

- Есть низкие цены, но когда начинаешь разбираться в городе, то понимаешь, что жить там не хочется... Есть цены средние - и там уже вроде бы жить можно, но будешь умирать в ежедневных пробках, - сетует сибиряк. - А там, где хочется жить, цены, как и положено в большом городе, - 70 000 рублей за квадратный метр. Доходит и до 120 000 за право жить в доме бизнес-класса с видом на реку.

В заключение Дмитрий пожаловался на вынужденную жизнь без автомобиля из-за транспортного коллапса в Краснодаре.

- После того, как однажды мы ехали час до детской поликлиники, которая находится в пяти километрах от дома, стали пользоваться общественным транспортом. Или идем пешком. Получается не всегда удобнее, но точно быстрее, - добавляет Дмитрий Федотов.

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