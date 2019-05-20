Замглавы Минсельхоза Кубани поймали на взятке в 4 миллиона рублей

В кубанском Следкоме рассказали о задержании высокопоставленных чиновников. На крючок силовиков попались сразу двое сотрудников министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/710003" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Видео: СК России..

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о заместителе министра сельского хозяйства по экономическим вопросам в АПК Киме Тертице и начальнике управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александре Пиунове. Именно они стали фигурантами уголовного дела о взятке.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

По данным следствия, чиновники, воспользовавшись своим служебным положением, получили ни много ни мало четыре миллиона рублей. А схема их получения была такова. - Замминистра сельского хозяйства с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. Она подразумевает выделение грантов кооперативам.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

В феврале 2019-го в комиссию обратилась директор одного из таких объединений. Александр Пиунов сообщил женщине, что получить субсидию можно, но только при условии передачи через него четырех миллионов рублей заместителю министра сельского хозяйства.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

От такой помощи директор кооператива поспешила отказаться и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

- В результате оперативных действий, 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил 4 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В этот же день он передал сумму заместителю министра сельского хозяйства. Ну а далее противоправные действия чиновников пресекли оперативные сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Меру пресечения для фигурантов уголовного дела пока не выбрали. Но следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

В преступлении они обвиняются очень серьезном. Им вменяют получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. В случае, если чиновников признают виновными, то им грозит реальный срок и штрафы в размере десятикратной суммы взятки.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.