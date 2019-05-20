2019-05-20T21:06:05+03:00
Происшествия

Замглавы Минсельхоза Кубани поймали на взятке в 4 миллиона рублей

Вместе со своим коллегой он обещал помочь получить женщине субсидии [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Один из главных фигурантов дела - замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ruОдин из главных фигурантов дела - замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В кубанском Следкоме рассказали о задержании высокопоставленных чиновников. На крючок силовиков попались сразу двое сотрудников министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Видео: СК России..

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о заместителе министра сельского хозяйства по экономическим вопросам в АПК Киме Тертице и начальнике управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александре Пиунове. Именно они стали фигурантами уголовного дела о взятке.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

По данным следствия, чиновники, воспользовавшись своим служебным положением, получили ни много ни мало четыре миллиона рублей. А схема их получения была такова. - Замминистра сельского хозяйства с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. Она подразумевает выделение грантов кооперативам.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

В феврале 2019-го в комиссию обратилась директор одного из таких объединений. Александр Пиунов сообщил женщине, что получить субсидию можно, но только при условии передачи через него четырех миллионов рублей заместителю министра сельского хозяйства.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

От такой помощи директор кооператива поспешила отказаться и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

- В результате оперативных действий, 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил 4 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В этот же день он передал сумму заместителю министра сельского хозяйства. Ну а далее противоправные действия чиновников пресекли оперативные сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Меру пресечения для фигурантов уголовного дела пока не выбрали. Но следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому Краю

В преступлении они обвиняются очень серьезном. Им вменяют получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. В случае, если чиновников признают виновными, то им грозит реальный срок и штрафы в размере десятикратной суммы взятки.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тайна черной «Волги»: Как автомобиль с петербургскими номерами стал главной уликой в убийстве милиционера в Белоруссии
Перед смертью лейтенант написал СМС коллегам с ориентировкой на своих убийц. Но друзья молодого силовика уверены, что сообщение отправили палачи, чтобы запутать следы
«На карту прилетело 25 миллионов. Он подумал, что это знак свыше»: 30-летний мужчина обманул банк и попал за решетку
Сейчас Анатолий Игнатьев, осужденный на 5 лет, оспаривает приговор и обратился за помощью к Сергею Семенову, который после истории с Дианой Шурыгиной стал правозащитником в Самаре
Новости 24
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников
На Кубани создадут сеть по продаже школьной формы
В Краснодаре обновят игровое оборудование в сквере им. Гатова
В Сочи установят мемориал погибшим в крушении Ту-154 над Черным морем
На Кубань пытались провести более 10 кг насвая
В Краснодаре борются с незаконными врезками в ливневку
На Кубани ищут предполагаемого преступника
Открыта продажа билетов на российский этап чемпионата мира по мотокроссу
В Краснодаре отремонтируют улицу Головатого
В Динском районе перед судом предстанет 22-летний водитель, насмерть сбивший женщину
Компания «АСК» достроит жилой комплекс «Рич Хаус» в Краснодаре
На Кубани из-за ливней подтопило 121 двор
Секретарь краевого КПРФ поздравил однопартийцев с Днем пионерии
В Краснодаре генерального директора и главного бухгалтера предприятия подозревают в неуплате налогов
В Сочи мотоцикл столкнулся с внедорожником