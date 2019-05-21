Глава Адыгеи посетил спортивные объекты в Тахтамукайском районе

Глава республики указал на необходимость своевременного завершения строительства ФОКа, подчеркнув важность обустройства прилегающей территории, создания тротуаров и подъездов. Было отмечено, что в республике уже построен ряд физкультурно-оздоровительных комплексов. Это даёт возможность обобщить опыт, который будет способствовать их максимально эффективной и комфортной эксплуатации.

Перед профильным комитетом и муниципальной администрацией стоит задача вовлечения детей и юношества в спортивные секции, проведение на базе нового комплекса спортивных состязаний и тренировочных сборов.

«Мы стремимся обеспечить в регионе шаговую доступность объектов спорта и заметно продвинулись в этом направлении. В ряде районных центров уже построены физкультурные комплексы и эта работа продолжается. Наша задача – вовлечь в занятия физкультурой и спортом как можно большее число жителей республики. Это важно как для поддержания здоровья людей разных возрастов, увеличения продолжительности жизни, так и для подготовки юных спортсменов к будущим победам», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

В ходе визита в пгт. Энем Глава РА также осмотрел недавно построенный зал для проведения тренировок и состязаний по тяжелой атлетике.

Здесь состоялась встреча с мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, членом сборной России Родионом Бочковым и его тренером Романом Казаковым. В апреле текущего года в Батуми Родион Бочков, выступая в составе сборной нашей страны, завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы, а ранее стал обладателем Кубка России на соревнованиях в Старом Осколе.

Спортсмены поблагодарили Главу РА за внимание к развитию тяжёлой атлетики в регионе, а также обратились к Главе региона с инициативами по совершенствованию работы тяжелоатлетического комплекса. Мурат Кумпилов поручил руководителю профильного Комитета Мурату Дагужиеву и главе Тахтамукайского района Азмету Схаляхо проработать предложения спортсменов и выразил надежду на успешное выступление Родиона Бочкова на новых соревнованиях.

Тяжёлая атлетика в Адыгее входит в число базовых видов спорта. Формируется дорожная карта по её дальнейшему развитию, ведется работа по участию республики в соответствующих федеральных программах для улучшения материальной базы и реконструкции тяжелоатлетических залов.

На недавней встрече с Министром спорта России Павлом Колобковым Глава Адыгеи выступил с инициативой о включении в Федеральную целевую программу ряда проектов на территории республики, в их числе – строительство регионального центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике.

В настоящее время в республике существует 5 филиалов спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, которые посещают более 400 воспитанников.

Отметим, сегодня в республике насчитывается более 900 спортивных сооружений; доля населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тыс. человек.