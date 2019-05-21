Мурад Мусаев: Мамаев знал, что у него будут большие проблемы. Это был не первый случай

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории обеспечил себе попадание в Лигу Чемпионов. Скорее всего, команда начнет с третьего раунда квалификации, но еще есть небольшой шанс на попадание в группу напрямую. Для этого нужно обыграть «Рубин» в последнем туре и рассчитывать на то, что «Уфа» отберет очки у «Локомотива».

В любом случае завершающийся сезон стал для «горожан» историческим, клуб сделал очередной шаг вперед. Молодой тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев в эфире канала «МатчПРЕМЬЕР» дал большое интервью об итогах сезона.

«МОГЛИ БОРОТЬСЯ ЗА ЧЕМПИОНСТВО»

- Летний сбор был тяжелый: чемпионат мира, многие лидеры приехали поздно. Мы начали тяжело, три выезда. После победы над «Локомотивом» в конце лета пошла полоса побед, мы вышли из тяжелой группы в Лиге Европы, ушли на зиму с минус 1 от «Зенита». Зимой были одни из лучших сборов: никто не травмировался, все работали максимально. Как результат: два фантастических матча с «Байером». Дальше пошли моменты, связанные с травмами, дисквалификациями – они нас подкосили. Сейчас двоякие чувства: с одной стороны, понимаю, что третье место и Лига чемпионов – это хорошо, но с другой – с тем, как складывалось, и тем, как мы играли, могли бороться за чемпионство, - поделился эмоциями тренер «быков».

«НАКАЗАНИЕ СЛИШКОМ СУРОВОЕ»

По ходу сезона «Краснодар» лишился Павла Мамаева, который проводил хороший сезон, но оказался за решеткой после драки в центре Москвы. Мурад Мусаев отметил, что это был не первый подобный случай с участием футболиста.

- У нас с Павлом были хорошие отношения. Думаю, что они при встрече не изменятся. Но с ним было много разговоров. Этот случай не первый. Было несколько эпизодов. Павел знал, что следующий эпизод – это будут большие проблемы, - рассказал Мусаев.

При этом он считает, что наказание для Мамаева и Кокорина слишком суровое.

- Я расстроен тем, что он находится в тюрьме. Это ужасно. Считаю, что они не сделали ничего такого, чтобы было такое наказание. Поэтому я хочу пожелать ему только терпения. Уверен, что у него все будет хорошо в будущем, - заключил тренер.

«ГАЛИЦКИЙ ХОЧЕТ В ЛИГУ ЧЕМИОНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ МЫ»

Мурад Мусаев также рассказал и об особенностях работы с Сергеем Галицким. Главное – уметь аргументировать каждое свое решение.

- В работе с Галицким самое главное – быть последовательным и уметь объяснить каждое решение. Не важно, речь идет об упражнении на тренировке или составе. Аргументы «Так делают все» или «Мне так приснилось» невозможны. Если я начну говорить о гороскопах, конечно, у меня будут большие проблемы, - улыбнулся Мусаев.

При этом президент клуба поддержал тренера, когда был отрезок без побед.

- Вы говорите, что он не ставит задачу попасть в Лигу чемпионов. Он хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые, но хочет снять давление с команды, - добавил Мусаев.

«НЕ НУЖНО МОЛОДЫХ ЗАВАЛИВАТЬ ДЕНЬГАМИ»

Во время разговора с ведущими программы «8-16» зашла речь и о скандальной истории с воспитанником «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который несколько месяцев назад отказывался подписать долгосрочный контракт с клубом, настаивая на повышении зарплаты. Есть подозрения, что в этом замешаны агенты, которые уверили футболиста в том, что он достоин большего

- Мы запрещаем, чтобы у наших молодых футболистов были агенты. У каждого из них – долгосрочный контракт. Им не нужен человек, который появится, даст много денег, запудрит им мозги – и они начинают нам рассказывать, - говорит Мусаев. - Сафонову, Игнатьеву, каждому, кто играет – им уже не один, не два, не три раза за сезон поднимали зарплату. Мы знаем, как сделать для них лучше – не нужно их сразу заваливать деньгами. Мы все делаем для Игнатьева, Шапи, Сафонова: ставим их, доверяем, они будут развиваться с нами.

По мнению тренера, цель таких агентов сначала дать футболистам денег или машину, а потом вытягивать деньги с клубов. При этом клуб не намерен передерживать своих воспитанников. Для Николая Комличенко агента нашел сам «Краснодар», а теперь он лучший бомбардир чемпионата Чехии и попал в расширенную заявку сборной России.

- Конечно, эта история отразилась на Игнатьеве. Это два разных игрока: который был с «Байером» и который есть сейчас. И лучше тот. Есть ли у него агент? Это лучше его спросить. С клубом разговаривал только Игнатьев, - отрезал Мусаев.

При этом тренер назвал образцом воспитанника молодого вратаря Матвея Сафонова, который прочно завоевал место в основе и провел выдающийся матч против «Зенита».

- Сафонов – образец нашего воспитанника. Он приходит подписывать контракт и даже его не читает – просто ставит подпись. Он доверяет нам, ему ничего не нужно: он живет в любимом городе, играет в любимой команде, мысли только о тренировках, - добавил специалист.

О ТРАНСФЕРАХ

После окончания сезона Россию покинет уругваец Маурисио Перейра. Причиной тому стали семейные обстоятельства.

- В Уругвае учебный год начинается в марте. Раньше вся семья была с ним, а сейчас старший сын пошел в школу, и семья уехала. Насколько я знаю, у Перейры есть очень серьезные предложения от других российских клубов, но для него важны не деньги, а семья – год назад так же было у Гранквиста. Перейра сказал, что если останется в России – это не вопрос денег, и он будет играть только в «Краснодаре». Мы уважаем решение Перейры. Нужно искать ему замену и двигаться дальше, - сказал Мурад Мусаев.

К выступлению в Лиге Чемпионов «Краснодар» планирует усилиться.

- Кроме обороны, нам нужно еще четыре футболиста в среднюю линию и группу атаки. Не считая Кайо, думаю, будет еще три-четыре трансфера. И русские, и иностранцы, - отметил тренер.

Уже подписан контракт с 23-летним опорным полузащитником Кайо, он присоединится к команде в июне.

- Кайо, наверное, только первый сезон провел очень сильно. И мы, наверное, поспешили, что его забрали. Насколько у меня есть информация, в последнем туре его приезжали смотреть селекционеры «Эвертона». Они еще не знали, что мы его определенное время назад подписали. Это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь все совсем по-другому, - заключил тренер.