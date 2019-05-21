Краснодар от заторов спасут деньги, время и научный подход

Над транспортной стратегией развития Краснодара лучшие специалисты страны работали не один месяц. Контракт с Высшей школой экономики городские власти заключили еще в прошлом году.

За это время ученые провели множество исследований, собрали, систематизировали и проанализировали колоссальный объем данных о движении всех видов транспорта, а в результате смогли указать проблемные места и предложить пути спасения города от коллапса. Итоги этой большой работы, которую в Краснодаре никогда не проводили, представили общественности.

- Рассчитываю, что эти меры действительно принесут пользу Краснодару и краснодарцам. Безусловно, для их реализации потребуются серьезные финансовые вложения, теперь мы будем стараться максимально включать предложенные проекты в региональные и федеральные программы. Так как самостоятельно, за счет городского бюджета, сделать это не получится, - отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

ПЛАН НА ГОДЫ

Стратегия рассчитана на 15 лет и состоит из трех основных документов - программы развития транспортной инфраструктуры, схемы обслуживания населения общественным транспортом и схемы организации дорожного движения. Каждый в своем названии содержит слово «комплексный», что подчеркивает их неразрывную связь. Выполнение всех пунктов стратегии до 2034 года потребует 165 млрд рублей. Сумма огромная, но не фантастическая.

- Важно, что просчитаны экономические последствия действий. Выстроены и сбалансированы предложения. В результате мы получаем существенное увеличение скорости пассажирского транспорта и незначительное уменьшение скорости личного. В первую очередь стратегия ориентирована на общественный транспорт, но при этом без значительного ухудшения условий для остальных. Объем средств на эти мероприятия - 165 млрд рублей на 15 лет. Для такого длительного периода вполне реальный объем вложений, - сказал заместитель секретаря Общественной палаты Краснодарского края, участник разработки стратегии развития города Александр Полиди.

ЛОКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Стратегия рассчитана на поэтапное выполнение с интервалами в пять лет. И в нее вошли как масштабные проекты - строительство новой объездной дороги, дублера Яблоновского моста, закупка новых трамваев, так и простые и малозатратные меры - например, реорганизация движения на напряженных перекрестках и установка светофоров.

Эксперты предлагают изменить порядка 30 перекрестков, на которых пассажиры общественного транспорта и водители автомобилей проводят немало времени. В их число вошли пересечения улиц Дзержинского и Стахановской, Новаторов и Стахановской, Кореновской и Дзержинского, Северной и Филатова от Школьной до Передовой, Передовой от Северной до Ипподромной.

Документ предлагает введение светофорного регулирования на 31 нерегулируемом сейчас перекрестке, обустройство восьми регулируемых пешеходных переходов и строительство 12 пешеходных переходов в разных уровнях.

По словам директора Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики Александра Кулакова, локальные меры не избавят город от пробок, но дадут хороший эффект на месте.

Краснодарцы смогут проверить это утверждение уже в конце лета, когда закончится преобразование Старокубанского кольца. Вместо многомиллиардной развязки, здесь применят предложение Высшей школы экономики создать две полосы по улице Ставропольской и убрать кольцо на пересечении с улицей Лизы Чайкиной. По оценкам, пропускная способность перекрестка со Старокубанской увеличится до 40%.

ВАЖНО

Глобальные перемены

Специалистам известно, что простым строительством дорог ситуацию не изменить. Но новые магистрали должны сформировать автомобильно-дорожный каркас города.

Предложения разработчиков стратегии:

К 2024 году: построить дальний Западный обход, транспортный коридор по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 «Дон», продолжение улицы Садовой до 40-летия Победы, подъезд к аэропорту «Краснодар» от дороги «Краснодар - Кропоткин».

К 2033 году: построить новый аэропорт, Южный объезд южного скоростного периметра, вторые железнодорожные пути по направлениям «Аэропорт - Васюринская», «Краснодар-I - Титаровка».

И этого тоже недостаточно, чтобы освободить город от заторов. Крайне важная роль в стратегии отведена общественному транспорту.

СКОРАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Основой развития общественного транспорта Краснодара станет трамвай, который, по мнению специалистов, обладает большим нереализованным потенциалом и является одной из сильных сторон краевого центра.

Создатели стратегии предлагают в ближайшей перспективе строительство 12,2 км трамвайных линий - по улице Мачуги, Автолюбителей, Невкипелого до ЖК «Мелодия», от улицы Достоевского в микрорайон Восточно-Кругликовский до ЖК «Губернский», от улицы Бершанской до аэропорта «Пашковский», по улице Московской до улицы Петра Метальникова.

Кроме того, ученые и эксперты сошлись во мнении, что общественный транспорт Краснодара может и должен двигаться быстрее. Для этого предлагается обеспечить приоритет трамвая на 92 перекрестках, а для автобусов и троллейбусов - обустроить 32 выделенные полосы. Первые появятся уже в этом году.

Больших средств потребует обновление трамвайного парка, замена троллейбусов на электробусы с динамической подзарядкой.

Выполнение всех пунктов стратегии даст в течение 15 лет увеличение протяженности дорог на 130 км, трамвайных линий почти на 50 км. По оценкам экспертов, это не избавит город от пробок полностью. Но горожане будут проводить в них значительно меньше времени, к тому же появится быстрая альтернатива в виде удобного и быстрого общественного транспорта. Дело за малым - найти средства и хорошо потрудиться в ближайшие 15 лет.